El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala aprueba el servicio cívico 2026 para jóvenes promotores

El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó el servicio cívico 2026 Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación para incorporar a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó la implementación del proyecto de servicio cívico 2026 “Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación”, una iniciativa para incorporar a personas de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física y desplegar actividades deportivas y recreativas en los 340 municipios y 22 departamentos del país desde el día siguiente a su publicación oficial.

El acuerdo ministerial 531-2026, publicado este viernes, establece que el programa busca promover oportunidades para hombres y mujeres como promotores del deporte y la recreación en todo el territorio nacional. El proyecto apunta a la participación juvenil en actividades deportivas no federadas, no escolares y en recreación de carácter físico.

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La capacitación prevista incluye 20 horas semanales en modalidad presencial y virtual, según la ubicación geográfica de los participantes. Al finalizar, el programa entregará una acreditación por el cumplimiento del servicio cívico.

El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó el servicio cívico 2026 Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación para incorporar a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El programa estará a cargo del viceministerio del deporte y la recreación

El proyecto “Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación 2026” quedará bajo responsabilidad del viceministerio del deporte y la recreación. Esa dependencia tendrá a su cargo el funcionamiento del plan y la coordinación de sus actividades de desarrollo y operación.

Los promotores trabajarán con población juvenil mediante herramientas didácticas y la implementación de insumos deportivos y recreativos. Su tarea central será impulsar la actividad física y la práctica deportiva para favorecer el desarrollo físico y mental, el uso apropiado del tiempo libre, las relaciones sociales y la convivencia.

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El acuerdo también dispone que el Ministerio de Gobernación participe junto con el ministerio en una serie de capacitaciones para orientar técnicamente a quienes integren el programa. Esa formación acompañará el despliegue territorial de los jóvenes seleccionados.

Las actividades podrán realizarse en instalaciones públicas, privadas y áreas administradas por el Estado

Los participantes serán ubicados en sedes permanentes definidas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. Entre esos espacios figuran lugares autorizados para ese tipo de prácticas, áreas administradas por el ministerio, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Dirección General de Educación Física.

El programa también podrá operar en instalaciones deportivas y recreativas de instituciones públicas o privadas, incluidas municipalidades, gimnasios, escuelas públicas y centros recreativos. La meta oficial es que los promotores fomenten valores y principios del deporte en esos entornos.

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La medida responde, de acuerdo con el texto oficial, al objetivo de motivar la participación de jóvenes dentro del Sistema Nacional de Cultura Física. El acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

El Servicio cívico civil en Guatemala fortalece valores cívicos y la integración de los jóvenes en proyectos nacionales

En Guatemala, el Servicio Cívico 2026 se define como un derecho y deber para los jóvenes guatemaltecos, brindando la oportunidad de fortalecer valores cívicos, participar en actividades sociales, comunitarias o ambientales, y adquirir experiencia en áreas esenciales para el desarrollo del país. La iniciativa, supervisada por la Comisión Nacional del Servicio Cívico, apunta a profundizar la solidaridad, el compromiso nacional y una participación directa en la solución de problemáticas a escala nacional.

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El esquema para esta edición se mantiene en línea con años anteriores, respaldado por el Acuerdo Gubernativo 69-2026 y el Decreto 20-2003, y pone énfasis en la diversidad cultural, la igualdad ante la ley y el pleno respeto de los Derechos Humanos. La Junta Nacional del Servicio Cívico informó que, si se llena el cupo de 11.001 jóvenes inscritos antes de la fecha prevista, las inscripciones podrán cerrarse anticipadamente, conforme lo indica la normativa vigente.

La participación es voluntaria y remunerada con Q15 por cada hora de servicio. Para 2026, los jóvenes inscritos podrán acceder a proyectos relacionados con medio ambiente, cultura, educación y protección civil, reforzando la vinculación de la juventud con los ejes de desarrollo y defensa nacional.

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