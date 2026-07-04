Rescatistas panameños concluyen operaciones en Venezuela luego de inspeccionar 170 estructuras

Los rescatistas panameños evaluaron 170 estructuras afectadas por el terremoto y recorrieron siete avenidas con edificios dañados. Tomada de la Presidencia

El equipo panameño de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR-PAN11) tiene previsto regresar este domingo a Panamá, tras concluir una semana de intensas operaciones en Venezuela para apoyar las labores de respuesta al terremoto que sacudió ese país el pasado 24 de junio. La llegada del contingente está programada para las 7:21 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Durante la misión, integrada por 35 rescatistas y dos unidades caninas K-9, los especialistas panameños evaluaron 170 estructuras, entre edificios multifamiliares y residenciales, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo.

Las inspecciones permitieron identificar riesgos estructurales, establecer prioridades para las intervenciones y apoyar la búsqueda de posibles sobrevivientes en coordinación con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que los rescatistas trabajaron divididos en cuatro grupos para ampliar la cobertura operativa. En las últimas jornadas recorrieron siete avenidas con edificaciones dañadas, donde también brindaron atención médica a personas afectadas por la emergencia.

La misión incluyó la recuperación de una víctima atrapada entre los escombros del edificio Marina Place y el apoyo a las labores humanitarias en La Guaira. Tomada de la Presidencia

Uno de los momentos más significativos de la misión ocurrió cuando el equipo panameño logró recuperar el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros del edificio Marina Place, ocho días después del terremoto.

La operación comenzó tras recibir información de residentes sobre la posible ubicación de una víctima en la estructura colapsada. Los rescatistas, apoyados por las unidades caninas, realizaron más de cinco horas continuas de remoción de escombros hasta localizar el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales.

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Aunque el desenlace fue lamentable, las autoridades destacaron que este tipo de operaciones permite ofrecer respuestas a las familias de las víctimas y completar las labores humanitarias en escenarios de desastre.

Además de esa intervención, los especialistas panameños inspeccionaron todos los puntos donde familiares y residentes reportaron posibles personas atrapadas, utilizando equipos especializados de búsqueda, herramientas de evaluación estructural y perros entrenados para la localización de personas bajo estructuras colapsadas.

El equipo USAR-PAN11 trabajó de manera coordinada con autoridades venezolanas y rescatistas internacionales durante las operaciones desarrolladas en La Guaira. Tomado de la Presidencia

Las evaluaciones técnicas realizadas durante la misión también sirvieron para determinar el nivel de riesgo de las edificaciones afectadas, establecer áreas seguras para el ingreso de los rescatistas y facilitar la coordinación de las operaciones con los organismos venezolanos de protección civil.

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El contingente mantuvo operaciones ininterrumpidas durante toda su permanencia en Venezuela, respaldado por especialistas en búsqueda y rescate, personal técnico y las unidades caninas.

Según Sinaproc, la misión se desarrolló con el objetivo de contribuir a la salvaguarda de la vida y brindar apoyo a las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más severos registrados recientemente en la región.

Como parte del cierre de las operaciones, el Gobierno de Venezuela realizó este viernes un acto de reconocimiento al equipo USAR-PAN11 por su participación en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades venezolanas agradecieron la cooperación brindada por Panamá durante la emergencia, destacando la experiencia y capacidad técnica del contingente desplazado al país sudamericano.

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El Gobierno de Venezuela reconoció la labor del contingente panameño por su aporte a las operaciones internacionales de búsqueda y rescate tras el terremoto. Tomado de la Presidencia

La participación de Panamá forma parte de los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria que permiten movilizar equipos especializados cuando un país solicita apoyo tras una catástrofe.

Los equipos USAR están entrenados para intervenir durante las primeras horas y días posteriores a terremotos, explosiones o colapsos estructurales, cuando aumenta la probabilidad de localizar sobrevivientes entre los escombros.

Entretanto, las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de la tragedia. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 2,645, mientras que los heridos alcanzan los 12,666.

Además, 15,050 personas quedaron sin vivienda como consecuencia del desastre y unas 86,117 familias han recibido algún tipo de asistencia humanitaria desde que ocurrió el terremoto.

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El reporte oficial también indica que fueron rescatadas con vida 6,462 personas, mientras que 885 edificios sufrieron daños de distinta magnitud y 189 colapsaron por completo. Para atender a la población afectada, las autoridades habilitaron 59 campamentos temporales donde permanecen miles de damnificados mientras avanzan las labores de recuperación.

Con el retorno previsto para este domingo, Panamá concluye una misión que combinó operaciones de búsqueda, evaluaciones estructurales y asistencia humanitaria, reafirmando la capacidad de respuesta de su equipo USAR y su participación en acciones internacionales de apoyo ante desastres.