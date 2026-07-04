Un 37.9 % de niños en República Dominicana sufrió castigo físico en sus hogares en 2025

El 37.9 % de los menores de 1 a 14 años padeció castigo físico y el 2,5 % sufrió castigo físico severo, según el informe Enhogar-Mics 2025. /(EFE/Cabalar/Archivo)

El informe Enhogar-Mics 2025 elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revela que más de un tercio de los niños y niñas en República Dominicana fueron sometidos a castigo físico en sus hogares durante 2025. El estudio, presentado esta semana por el organismo internacional, se basó en encuestas realizadas a casi 30 mil hogares entre agosto y octubre del año pasado.

De acuerdo con los datos difundidos por Unicef, y recogidos por la agencia EFE, el 37.9 % de los menores de entre 1 y 14 años sufrió castigos físicos, mientras que un 2.5 % fue víctima de castigo físico severo. Además, el 54.9 % de los niños experimentó algún tipo de disciplina violenta, cifra que abarca tanto agresión física como psicológica.

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El informe detalla que el 43 % de los menores soportó agresiones psicológicas, categoría que incluye gritos, alzar la voz y el uso de calificativos ofensivos como “tonto” o “vago”. La encuesta también indagó en las creencias de los adultos responsables: un 12.4 % de madres o cuidadoras consideró necesario el castigo físico para educar a los niños.

Estos datos reflejan la persistencia de prácticas de disciplina violenta en los hogares dominicanos. El informe resalta la vulnerabilidad de los más pequeños: en los niños de 1 a 2 años, el 45.9 % sufrió algún método violento de disciplina y el 36.4 % atravesó castigo físico durante el mes anterior a la encuesta, según la agencia EFE.

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Imagen de referencia. En el grupo de 3 a 4 años, el 61.4 % fue sometido a métodos violentos de disciplina y el 49,5 % padeció castigo físico. /(AP Foto/Julio Cortez)

En el grupo de 3 a 4 años, las cifras aumentan: el 61.4 % fue sometido a métodos violentos de disciplina y el 49.5 % padeció castigo físico.

El estudio de la ONE también aborda el fenómeno del matrimonio infantil. El 33.1 % de las mujeres de 18 a 49 años estuvo casada o unida antes de los 18 años, y el 11.3 % lo estuvo antes de los 15 años. El informe puntualiza que, entre las mujeres de 20 a 24 años, el 27.6 % estuvo unida antes de la mayoría de edad y el 95 % antes de los 15 años.

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El organismo advierte que el matrimonio infantil “compromete el desarrollo de las niñas y, a menudo, resulta en embarazos tempranos y aislamiento social, junto con bajos niveles educativos y escasa formación laboral, lo que refuerza la naturaleza de género de la pobreza”, indica EFE.

Los hallazgos del informe muestran la dimensión del problema de la violencia y la desigualdad de género en la infancia dominicana. El documento subraya la necesidad de políticas públicas orientadas a erradicar el castigo físico y el matrimonio infantil, dos prácticas que afectan profundamente el bienestar y las oportunidades de las nuevas generaciones.

Entre los niños de 1 a 2 años, el 45.9 % sufrió métodos violentos de disciplina y el 36.4 % atravesó castigo físico en el mes previo a la encuesta. /(crédito iStock)

Acciones para proteger a la niñez en República Dominicana

En el marco de un reciente informe presentado por la Fundación Vida Sin Violencia, que alerta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de feminicidios íntimos, la República Dominicana impulsa la formación de una mesa nacional de prevención con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación, sociedad civil e iglesias para coordinar acciones integrales de protección.

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El Ministerio de Salud Pública destacó la importancia de fortalecer los Centros de Primer Nivel de Atención para garantizar servicios más cercanos y de calidad a la población, lo que incide en la protección y atención primaria de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.