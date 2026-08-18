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Kicillof lanzó el Consejo Provincial de Economía del Conocimiento y reunió 800 representantes de la innovación y la tecnología

Referentes de empresas, clústers, universidades, centros de formación, sindicatos y municipios participaron del acto en el que se presentó un espacio permanente de diálogo con la provincia

Lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC)
Augusto Costa, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk
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El gobernador Axel Kicillof lanzó el Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (Copec) ante 800 representantes del sector tecnológico y de innovación para crear un ámbito permanente de trabajo entre el Estado bonaerense y el ecosistema del conocimiento, con la meta de impulsar políticas para el desarrollo productivo, la innovación y el empleo de calidad en la provincia de Buenos Aires y en el resto de la Argentina.

La convocatoria reunió a integrantes de cámaras y entidades empresariales, clústers tecnológicos, universidades nacionales, centros de formación públicos y privados, científicos, investigadores, sindicatos, gremios, autoridades provinciales y funcionarios municipales. El próximo viernes comenzarán las mesas de trabajo entre los distintos sectores.

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El acto se realizó en El Cubo, en Vicente López, y fue encabezado además por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y por Ariel Sujarchuk, presidente ad honorem del nuevo organismo. El Consejo Provincial de Economía del Conocimiento quedó presentado como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y los sectores vinculados al conocimiento.

Kicillof sostuvo que la creación del Copec responde a la necesidad de discutir y compartir conocimiento sobre un área que definió como clave para el desarrollo nacional. También explicó por qué eligió a Sujarchuk para conducir el espacio: “Por eso decidimos poner al frente a Ariel Sujarchuk, que tiene experiencia tanto en este sector como en la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión”.

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Lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC)
Ariel Sujarchuk, presidente ad honorem del nuevo organismo

El gobernador vinculó el lanzamiento con el escenario nacional. “En un momento en que el Gobierno Nacional desfinancia y destruye capacidades científicas, tecnológicas y universitarias que llevaron décadas construir, desde la Provincia proponemos generar una agenda, definir políticas públicas y trabajar junto con el sector privado, las universidades, los municipios y todos los actores para construir nuestro lugar en esta transformación”, afirmó.

Políticas para innovación, talento y capacidades tecnológicas

Sujarchuk definió el objetivo del organismo en esos términos: “Desde la Provincia de Buenos Aires queremos generar un ámbito de diálogo multisectorial, heterogéneo y diverso, donde las distintas miradas construyan un pensamiento colectivo. El COPEC viene a escuchar, debatir, aportar y generar propuestas para la economía del conocimiento, un sector profundamente dinámico y transversal que atraviesa a todas las industrias”.

El presidente ad honorem agregó: “Si la economía del conocimiento es la economía del futuro, tenemos que trabajar para que sea uno de los grandes motores del desarrollo de la Argentina”.

El nuevo organismo nació con el objetivo de consolidar una agenda estratégica para uno de los sectores que el Gobierno bonaerense identifica con mayor capacidad para transformar la matriz productiva provincial. La propuesta apunta a sostener un diálogo permanente entre el sector público y el privado para identificar desafíos y definir prioridades.

Lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC)
El lanzamiento contó con referentes políticos provinciales y representantes de la innovación y la tecnología

Entre las tareas previstas figuran la promoción de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, el impulso a la formación de talento, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y la generación de condiciones para el crecimiento de las actividades basadas en el conocimiento. El Consejo también funcionará como ámbito de construcción de consensos para promover proyectos y contribuir al diseño de políticas públicas ajustadas a las necesidades del sector.

Diagnóstico común frente a la revolución tecnológica

Costa, en tanto, señaló que la economía del conocimiento ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Según el ministro, el Copec servirá para reunir a los distintos actores, escuchar sus diagnósticos y convertir ese intercambio en propuestas concretas.

“Con el Copec generamos un nuevo ámbito para nuclear a los diferentes sectores, escuchar, construir un diagnóstico común y trabajar juntos en propuestas y políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo”, dijo Costa.

Lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC)
El evento se realizó en Vicente López

El intercambio entre los distintos sectores comenzó en el propio lanzamiento. Allí expusieron el presidente del Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la presidenta de Bedson, Alicia Romero de Colusi; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; el director ejecutivo de Capit, Pablo Wisznia; el CEO de CRUX Aerospace, Pablo Hollar; el rector de la UNSAM, Carlos Greco; y la rectora de la UNQ, Alejandra Zinni.

Con una agenda de actividades que empezará en los próximos días, el Consejo concentrará las distintas voces del ecosistema del conocimiento para definir prioridades, promover proyectos y aportar al diseño de políticas públicas para el sector.

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