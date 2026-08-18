El Gobierno ultima los detalles del Presupuesto 2027, pero Milei no lo presentará ante el Congreso

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 ante el Congreso

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Mientras el Ministerio de Economía termina de pulir el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá remitir al Congreso el próximo 15 de septiembre, tal como estipula la Ley de Administración Financiera, desde la Casa Rosada informaron que esta vez el presidente Javier Milei no encabezará personalmente su presentación, como hizo en el pasado.

Si bien altas fuentes de la Libertad Avanza en el Congreso habían dejado trascender que era “muy probable” que el Presidente repitiera la puesta en escena de 2024 -cuando encabezó en persona la explicación de los principales puntos del proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados-, ahora aclararon que “nunca estuvo en los planes”.

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“Lo raro fue cuando Milei asistió al Congreso para presentarlo”, señalaron a Infobae. Y aclararon: “Y esa vez lo hizo porque era la primera vez en la historia que se presentaba un Presupuesto con déficit cero y reglas de ajuste”.

En este sector, luego de que trascendiera la noticia de su eventual asistencia al recinto, aseguraron que “eso es algo que jamás estuvo en la consideración del Presidente”.

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Por otro lado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tampoco estará a cargo de la presentación oficial a pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.

Luis Caputo y Javier Milei

Hasta ahora no hay detalles del proyecto pero en el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto el Poder Ejecutivo estableció que para el período 2027-2029 continuará el proceso de estabilización de la economía, con menor inflación, crecimiento de la actividad y mejora de los indicadores sociales sobre la base de una “una recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares”. Asimismo estimaron que el crecimiento del PBI en 2027 estará impulsado por una recuperación de la inversión, el consumo privado y un aporte positivo del sector externo.

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“El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

El diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto

Según el documento oficial, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.

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Fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados reconocieron que esperan una negociación muy “tensa” con los bloques dialoguistas y con los gobernadores en torno a las obras y los fondos para las provincias, especialmente en la previa del año electoral. Además, casi inevitablemente la discusión de la “ley de leyes” se solapará con otro proyecto de vital importancia para el oficialismo: la reforma política que busca eliminar las elecciones primarias (PASO).