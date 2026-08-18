Capturan en El Salvador a hombre que vapuleó a su compañera de vida “por celos”

La Policía Nacional Civil detuvo en Zacatecoluca, La Paz Este, a Cristian Iván Cañas Cerna, de 30 años, por lesiones y violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La violencia intrafamiliar continúa golpeando a la población salvadoreña, en el más reciente caso las autoridades policiales informaron sobre la captura de un sujeto tras vapulear a su compañera de vida por presuntos “celos” tras iniciar una discusión al interior de su vivienda en la zona central del territorio nacional.

El hecho ocurrió en Zacatecoluca, municipio de La Paz Este, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a la detención de Cristian Iván Cañas Cerna, de 30 años, acusado de atacar físicamente a su compañera de vida.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió cuando la víctima intentó salir de la vivienda, tras una disputa motivada por celos, momento en el que Cañas Cerna la golpeó con los puños y le provocó una lesión en el tabique nasal al impactarle la cabeza, lo que requirió atención médica en un hospital.

PUBLICIDAD

Las autoridades arribaron a la vivienda tras recibir llamadas de alerta por parte de los vecinos de la pareja.

La violencia intrafamiliar en El Salvador sumó un nuevo caso con la captura de un hombre acusado de agredir a su compañera de vida por celos. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Las investigaciones de la PNC señalan que la pareja mantenía antecedentes de conflictos constantes por celos. El informe policial indica que la intervención inmediata se dio debido a la gravedad de las lesiones y a la reiteración de incidentes similares en el domicilio. El detenido será remitido a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por lesiones y violencia intrafamiliar.

Este nuevo caso se suma a un contexto nacional en el que la violencia intrafamiliar sigue representando un desafío para las instituciones y la sociedad. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables reportó cerca de 16,000 denuncias oficiales por violencia de género en El Salvador.

PUBLICIDAD

De estas, más de 2,000 corresponden a hechos de violencia física, como el ocurrido en Zacatecoluca. La violencia sexual sigue siendo la más reportada, con 7,271 casos en el mismo periodo, seguida de la violencia psicológica, que acumuló 5,518 denuncias.

En el último año, la Fiscalía General de la República reportó la judicialización de más de 30,000 casos de violencia de género y la emisión de 13,703 sentencias condenatorias, resultado de la movilización de recursos y la realización de más de 750,000 diligencias de investigación y procedimientos judiciales.

La agresión ocurrió cuando la víctima intentó salir de la vivienda y recibió golpes que le causaron una lesión en el tabique nasal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos de la violencia intrafamiliar impactan tanto la integridad física y emocional de las víctimas como la estabilidad económica de sus hogares.

Muchas mujeres afectadas enfrentan gastos médicos inesperados, pérdida de ingresos y dificultades para el sustento familiar. Además, la violencia patrimonial, con 957 denuncias en el último año, pone de relieve el uso de recursos económicos como instrumento de control y agresión dentro del núcleo familiar.

PUBLICIDAD

El caso registrado en Zacatecoluca expone la persistencia de la violencia doméstica en municipios de la zona central y su repercusión en la economía y la vida cotidiana de las familias.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y la atención oportuna para frenar la escalada de estos hechos, subrayando que la violencia intrafamiliar exige una respuesta integral de la sociedad y el Estado.