Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El conmovedor mensaje de Diana Taurasi, la mejor jugadora de básquet, a sus padres argentinos en medio de un homenaje

En el retiro de su camiseta, la leyenda de la WNBA y seis veces campeona olímpica con Estados Unidos, recordó a sus progenitores en su discurso

La leyenda del básquetbol mundial se refirió al esfuerzo de sus padres argentinos para que ella se destaque en el deporte

Guardar

Diana Taurasi, la mejor jugadora de básquet de la historia, recibió un homenaje particular de parte de su equipo de WNBA, Phoenix Mercury, en el que se retiró su camiseta. La ex jugadora de 44 años, nacida en California, Estados Unidos, hija de padres argentinos, dio un emotivo discurso en el que resaltó la importancia en su carrera que tuvieron sus progenitores.

En medio de la ceremonia realizada en el estadio, Taurasi se emocionó al hablar de su mamá Liliana y su papá Mario. Ambos estaban presentes escuchando las palabras de su hija. “Sé que esta historia les llega al corazón, y puede resonar de muchas maneras diferentes cuando tus papás hacen todo por ti. Todo. Mis papás hicieron todo por mi hermana y por mí”, comenzó Diana.

PUBLICIDAD

“Ellos se mudaron a otro país. Llegaron a un lugar donde no conocían el idioma. No sabían el idioma. Papá, ¿quieres venir a hablar un poco de inglés? Pero mis papás me demostraron, me enseñaron lo que significa estar presente todos los días para tu familia", continuó la leyenda de la WNBA. Es que Mario, nacido en Italia, se mudó junto a su familia a Rosario a los 5 años y allí conoció a Liliana. La parejo emigró a Estados Unidos y en 1982 nació Diana. Pese a vivir en Norteamérica, la familia Taurasi mantuvo las raíces argentinas.

“Recuerdo que mi papá se subía al auto a las 4 de la mañana, conducía hasta su fábrica de chapas metálicas, a una hora y media de distancia, y salía tan temprano para evitar el tráfico. Luego, dormía en el estacionamiento. Lo hizo todos los días durante 50 años. Una y otra y otra vez. Así que no me digan que este país no está construido por gente trabajadora, sin importar de dónde hayan nacido.

PUBLICIDAD

Diana Taurasi junto a su familia y padres en la ceremonia del retiro de su camiseta de Phoenix Mercury, su equipo en la WNBA (phoenixmercury)
Diana Taurasi junto a su familia y padres en la ceremonia del retiro de su camiseta de Phoenix Mercury, su equipo en la WNBA (phoenixmercury)

Diana Taurasi ya se había retirado del básquetbol profesional en febrero de 2025 y cerró una carrera que cambió la historia del deporte femenino: a meses de cumplir 43 años, la base que ganó seis medallas de oro olímpicas con Estados Unidos y se convirtió en la única jugadora con más de 10 mil puntos en la WNBA, dijo que sentirse “llena y feliz”, después de dos décadas en la élite y con una relación personal profunda con la Argentina.

La dimensión estadística de su legado quedó fijada en números poco frecuentes incluso para una estrella de ese nivel. Diana terminó con 10.646 puntos en 565 partidos de temporada regular, además de 1.476 en 72 encuentros de playoffs, y dejó el récord histórico de triples de la liga con 1.447 en fase regular y 215 en postemporada. Elegida con el número uno del draft de 2004 por Phoenix Mercury, Taurasi condujo a la franquicia a tres títulos de la WNBA, ganados en 2007, 2009 y 2014. A lo largo de su carrera también fue cinco veces la máxima anotadora de la liga y en 14 ocasiones integró el equipo All-WNBA.

En 2009 recibió el premio a la jugadora más valiosa de la temporada y luego fue elegida MVP de las Finales en los campeonatos de 2009 y 2014. En el plano internacional alcanzó otro registro singular en agosto, en París 2024, al convertirse en la primera basquetbolista con seis medallas de oro olímpicas.

Diana Taurasi ganó seis medallas de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
Diana Taurasi ganó seis medallas de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Ese recorrido deportivo convivió siempre con una identidad que ella misma definió como compartida. Hija de madre argentina, vivió en Rosario y en una entrevista había explicado hasta qué punto ese vínculo formaba parte de su vida cotidiana: “Yo me siento tan argentina como estadounidense. Podés preguntarles a mis compañeras de selección cómo me comporto cuando estamos en un Juego Olímpico o un Mundial. Pensá que en mi casa se habla castellano, se toma mate, se come facturas, milanesas, empanadas, asado, tripa, pollo al galeto, hablamos todo el día de fútbol... Yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pero llegaba a mi casa en Los Ángeles y era como llegar a Argentina”.

Su historia familiar ayuda a explicar esa pertenencia. Su padre, Mario, había sido jugador; nació en Italia, llegó a la Argentina a los cinco años y ya de adulto conoció a Liliana, rosarina. Después de casarse y tener a Jessica, la familia proyectaba quedarse en el país, pero apareció una oportunidad en California y se instaló en Chino, en el condado de San Bernardino, donde Diana nació el 11 de junio de 1982.

Cuando tenía 12 años regresó a Rosario por poco más de un año, un período breve que, según relató al medio, le dejó recuerdos duraderos. “Atesoro hermosos recuerdos. Tenía 12 años y prácticamente vivía en el Club Atlético Villa Diego. Estaba todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La vida de club que aún extraño porque en Estados Unidos no existe. Allá es la escuela y la universidad, pero no hay instituciones así. Yo recuerdo que allí jugaba a todo, al fútbol, al tenis, al hockey…”.

Diana Taurasi, la mejor jugadora de la historia del básquet, se retiró a los 43 años (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)
Diana Taurasi, la mejor jugadora de la historia del básquet, se retiró a los 43 años (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)

En esa etapa nació también su identificación con Rosario Central, una afinidad que mantuvo con el paso de los años. En 2019, en el primer partido como local de Phoenix Mercury en la WNBA, eligió llevar en sus zapatillas dos imágenes: la de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg y la de Eva Perón; el calzado, además, tenía los colores celeste, blanco y dorado.

Entre sus referentes personales y deportivos siempre ubicó a Diego Maradona, Manu Ginóbili y Lionel Messi. Sobre el ex capitán de la selección argentina de fútbol recordó: “Con Maradona me saqué las ganas de conocerlo en 2008, cuando estábamos en China y fuimos a ver a la Selección. Se lo pedí especialmente a Adam Silver, el comisionado de la NBA que justo estaba con nosotros. Logró conseguirme un rato con Diego y aún conservo la foto que nos sacamos”.

También contó que compartió momentos con Ginóbili cuando el escolta visitaba Phoenix para jugar, con Luis Scola en su etapa en los Suns y con Pepe Sánchez en los Juegos Olímpicos. En 2019, agregó, volvió a verlo durante un viaje a Bahía Blanca, donde jugó en un centro de alto rendimiento.

Diana Taurasi con la camiseta de Argentina
Diana Taurasi con la camiseta de Argentina

Temas Relacionados

Diana TaurasiPhoenix MercuryBásquetWNBA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata empata contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

El Lobo juega contra el Malevo en Florencio Varela, mientras que Banfield se mide a Midland a las 21:15. Los ganadores se cruzarán en la próxima fase

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata empata contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

Un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas: el detrás de escena

El volante argentino fue abucheado por algunos fanáticos y ovacionado por otros en el último amistoso de su equipo

Un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas: el detrás de escena

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó en la ida por 3-1 y ahora intentará sellar la serie en Paraguay. Transmite ESPN y Disney+ a las 19

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

El futbolista del Bayern Múnich realizó una publicación en redes sociales después de que los fanáticos se preocuparan por su estado

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

Figura clave en la obtención de la Libertadores 1972, una de las leyendas del club de Avellaneda falleció a los 80 años

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

MALDITOS NERDS

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

‘American Horror Story’ regresa el 24 de septiembre con Jessica Lange y Sarah Paulson

ENTRETENIMIENTO

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Así nació Jean Grey como villana de “Spider-Man: Brand New Day”: la historia del primer antagonista descartado

‘Cien años de soledad’: fecha de estreno del gran final de la serie de Netflix

El último proyecto de Hayden Panettiere: una campaña de PETA para liberar a los delfines y las ballenas de los parques marinos

‘Don’t Look Back in Anger’: Oasis presenta el tráiler del documental sobre su histórica gira de regreso

INFOBAE AMÉRICA

La actividad económica de Panamá aceleró su crecimiento a 8.23% en junio

La actividad económica de Panamá aceleró su crecimiento a 8.23% en junio

Cap Cana a sus pies: La familia Casas cumple su tradición veraniega y conquista República Dominicana

El caso Milagros Cuarezma: el crimen que dividió a Nicaragua y nunca encontró justicia

Cómo el deshielo del Ártico activa un mecanismo que dispara la formación de nubes y acelera el cambio climático

El Salvador celebrará Congreso Regional de Energía pondrá el foco en la integración eléctrica y la reducción de costos para la industria