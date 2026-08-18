El caso Milagros Cuarezma: el crimen que dividió a Nicaragua y nunca encontró justicia

El asesinato de María Milagros Cuarezma Castellón conmocionó a Managua en 1949 y sigue como uno de los grandes misterios de Nicaragua.

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En agosto de 1949, Managua se vio sacudida por un crimen que marcó a Nicaragua y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva.

El asesinato de María Milagros Cuarezma Castellón, una niña de seis años, no solo estremeció a la sociedad por la brutalidad de los hechos, sino porque desde el inicio el caso estuvo rodeado de dudas, testimonios frágiles y una investigación tan polémica como ineficaz.

Setenta años después, sigue siendo uno de los grandes misterios nacionales, ampliamente documentado en medios como La Prensa, debatido en redes sociales de la ciudad de León y reconstituido en plataformas como Reddit.

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Milagros nació el 18 de diciembre de 1943 en una familia ya golpeada por la tragedia. Dos de sus hermanos murieron antes de 1949: uno falleció de fiebre y otro, aplastado por un camión. La mañana del 1 de agosto de 1949, su madre la envió a comprar leche a una tienda a solo cien metros de su casa. Milagros vestía una bata roja. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

A los pocos días, el 7 de agosto, un niño que jugaba cerca del Lago de Managua halló restos óseos junto a perros y cerdos. La policía localizó una bata roja, objetos personales y huesos que la madre de Milagros identificó como los de su hija.

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La noticia fue recogida por la prensa nacional y pronto se convirtió en la principal portada de medios como La Prensa, que siguió el caso de cerca y publicó reportajes especiales.

La conmoción fue tal que incluso el presidente Víctor Manuel Román exigió una investigación ejemplar y el embajador estadounidense ofreció ayuda del FBI, una oferta rechazada por las autoridades nicaragüenses según reportes de la época.

Una disputa por un trozo de jabón, una amenaza escalofriante y el testimonio de un niño de 8 años como única prueba. El caso de Milagros Cuarezma es una trágica historia de inocencia perdida y un sistema judicial que falló, dejando más preguntas que respuestas y un crimen que se convirtió en leyenda./ (León, Nicaragua)

Las sospechas recayeron sobre Olga Vega López, vecina de la familia, tras una disputa previa con la abuela de Milagros por una pastilla de jabón.

Según testigos y familiares, Olga habría amenazado a la familia: “Te vas a arrepentir de esto toda tu vida”. La policía la detuvo junto a Estebana Munguía, otra vecina, y la historia se volvió aún más compleja cuando apareció Rodolfo López Varela, apodado “Chumequita”, un niño de ocho años. Chumequita declaró haber presenciado el asesinato y desmembramiento de Milagros a manos de Olga y Estebana, relato que fue la principal prueba presentada por la Fiscalía.

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El testimonio de Chumequita, recogido en archivos judiciales y crónicas de la época, estremeció al país. Sin embargo, las versiones que daba el niño eran contradictorias y a menudo dependían de si recibía dinero o bebida.

La defensa alegó que la confesión de Estebana se obtuvo bajo coacción y que el proceso estuvo plagado de irregularidades. El seguimiento mediático fue intenso.

La presión social llevó a disturbios, intentos de linchamiento y la intervención del Ejército para evitar que la multitud incendiara la casa de Olga.

La opinión pública se partió en dos: quienes exigían la pena máxima para las acusadas y quienes desconfiaban de la investigación, señalando que todo dependía de la palabra de un niño y de pruebas circunstanciales.

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La investigación por el caso Milagros Cuarezma acumuló irregularidades porque no hubo autopsia, los huesos se perdieron y la supuesta sangre era anilina roja. 70 años después, la muerte de la pequeña sigue sin conocer la justicia.

Durante el juicio, salieron a la luz más fallos. Nunca se realizó una autopsia a los restos hallados, por lo que jamás se confirmó oficialmente que fueran de Milagros.

Los huesos, además, se perdieron durante el proceso judicial y la supuesta sangre hallada en la casa resultó ser anilina roja. Medios como La Prensa, y más recientemente plataformas digitales, han documentado como la Fiscalía recurrió a testimonios poco fiables, incluyendo una médium, un ladrón y un sirviente con trastornos mentales.

El 17 de marzo de 1950, Olga y Estebana fueron declaradas inocentes por falta de pruebas. El juez dispuso su internamiento en una institución mental, donde Estebana falleció décadas después. Olga fue liberada meses más tarde y se desconoce su destino. Chumequita, cuya declaración fue el eje del caso, confesó en 1950 que había mentido bajo presión de su padre. Su vida posterior se mantuvo en el anonimato.

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Las preguntas esenciales siguen sin respuesta: ¿fueron realmente culpables Olga y Estebana? ¿A quién pertenecían en realidad los restos hallados? ¿Qué pasó con Milagros Cuarezma? El caso, recogido en reportajes de La Prensa, y recientemente en redes de León y en hilos extensos de Reddit, permanece abierto como uno de los más infames de la historia criminal nicaragüense.