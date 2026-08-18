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Un incendio arrasó con una casa en Córdoba: dos mujeres terminaron gravemente heridas por las quemaduras

El fuego destruyó por completo la vivienda de la localidad de Santa María de Punilla. Las víctimas, de 15 y 40 años, fueron derivadas al Instituto del Quemado

Los Bomberos Voluntarios sofocaron el fuego en la vivienda de calle Independencia al 442 y constataron daños totales en la propiedad de Santa María de Punilla
Los Bomberos Voluntarios sofocaron el fuego en la vivienda de calle Independencia al 442 y constataron daños totales en la propiedad de Santa María de Punilla
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Dos mujeres de 15 y 40 años sufrieron quemaduras graves en el rostro y las manos tras el incendio que destruyó por completo una vivienda en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla durante la mañana de este martes.

Ambas permanecen internadas en el Instituto del Quemado, adonde debieron ser derivadas luego de recibir una primera atención en el Hospital Domingo Funes, según informó la Policía de Córdoba.

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El siniestro se registró en un inmueble ubicado en calle Independencia al 442. Personal policial y efectivos de los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en el lugar para controlar el foco ígneo, que avanzó sobre la totalidad de la estructura. Tras las tareas de extinción, los bomberos lograron sofocar las llamas, aunque comprobaron daños totales en la propiedad.

La gravedad de las lesiones de las dos víctimas obligó a un segundo traslado. Inicialmente atendidas en el Hospital Domingo Funes, la evolución de su estado determinó la derivación al Instituto del Quemado, donde reciben asistencia de profesionales médicos. La Policía de Córdoba indicó que el hecho se encuentra bajo investigación.

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Una mujer de 42 años sufrió quemaduras graves en los brazos y el torso tras un incendio en su vivienda de la intersección de las calles 529 y 149, en el barrio de San Carlos, La Plata. El hecho alteró la calma del sector y movilizó a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia.

El episodio se produjo cuando la víctima intentó encender una salamandra y recurrió al alcohol etílico para acelerar el proceso, lo que derivó en una rápida propagación de las llamas por el interior de la casa. La mujer aún se encontraba dentro del inmueble cuando el fuego se extendió, lo que le provocó lesiones de gravedad antes de que lograra salir a pedir auxilio. Los testimonios reunidos por los investigadores coinciden en que se trató de un accidente y no hubo otros heridos.

Los vecinos fueron los primeros en reaccionar: alertados por los gritos y por la densa columna de humo que salía del domicilio, se acercaron a asistirla. La situación conmocionó al entorno inmediato de la vivienda.

Una mujer de 42 años sufrió quemaduras graves en los brazos y el torso tras un incendio en su casa del barrio San Carlos, en La Plata
Una mujer de 42 años sufrió quemaduras graves en los brazos y el torso tras un incendio en su casa del barrio San Carlos, en La Plata

El Comando de Patrullas y una dotación de Bomberos de San Carlos llegaron al lugar pocos minutos después del llamado. Los bomberos se concentraron en sofocar el foco ígneo, mientras el personal policial aseguraba el perímetro para facilitar la labor de los rescatistas. Según informó el portal 0221, una ambulancia llegó en simultáneo para brindar atención prehospitalaria a la víctima, quien se mantuvo consciente durante todo ese lapso.

La mujer fue estabilizada en el lugar y luego derivada de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó lúcida y fue admitida en el área de quemados. El parte médico inicial confirmó lesiones graves en ambos brazos y parte del torso, con indicación de monitoreo permanente para seguir la evolución de las heridas y prevenir complicaciones.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de La Plata tomó a su cargo la investigación para determinar con precisión el origen del siniestro. La causa fue caratulada como “incendio por accidente doméstico”, aunque se dispusieron medidas adicionales para descartar otras hipótesis.

Las autoridades judiciales ordenaron una pericia ígnea en el inmueble para reconstruir la dinámica del incendio y verificar si el alcohol etílico fue el factor desencadenante. Además, solicitaron un reconocimiento médico legal de la paciente para dejar constancia de las lesiones y evaluar el daño físico de manera objetiva.

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