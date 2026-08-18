El Salvador celebrará Congreso Regional de Energía pondrá el foco en la integración eléctrica y la reducción de costos para la industria

FOTO DE ARCHIVO: El Salvador recibirá la edición 13 del Congreso Regional de Energía para debatir el futuro del sector energético. REUTERS/Norlys Perez/Archivo

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La industria energética de El Salvador se prepara para tres días de análisis y debate sobre el futuro del sector, con la llegada de la edición número 13 del Congreso Regional de Energía (COREN), organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

El evento, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de agosto en la capital, apunta a reunir a los principales referentes nacionales e internacionales, empresas representantes de la industria para revisar los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía energética en la región.

Durante esta nueva edición, el Congreso Regional de Energía se estructurará en tres ejes temáticos que buscan cubrir el amplio espectro de la agenda económica del sector: Mercado Eléctrico Regional, Energías Renovables y Gestión Energética en la Industria. Cada uno de estos enfoques permitirá a los participantes explorar la evolución de los mercados energéticos, la transición hacia fuentes renovables y la optimización de los procesos industriales, factores clave para la competitividad de las empresas y el crecimiento de las economías en Centroamérica.

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El primer eje, Mercado Eléctrico Regional, analizará la dinámica actual del comercio y distribución de energía en la región, con especial atención a los mecanismos de integración, los retos regulatorios y las oportunidades de negocio que surgen de la cooperación entre países. Expertos de diferentes naciones latinoamericanas y representantes de organismos internacionales aportarán su perspectiva sobre el desarrollo de mercados energéticos eficientes y competitivos.

La ASI organizará el Congreso Regional de Energía del 26 al 28 de agosto en la capital de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La presencia de delegaciones de países vecinos subraya la dimensión regional del encuentro así como la importancia de fortalecer sinergias para el crecimiento económico.

El segundo eje se centrará en las Energías Renovables, un tema que ha ganado relevancia en la agenda de inversión y desarrollo productivo. Los paneles abordarán alternativas y tecnologías emergentes para la generación eléctrica, desde solar y eólica hasta biomasa, presentando casos de éxito y proyecciones sobre la capacidad de las fuentes limpias para transformar la matriz energética y reducir los costos de producción.

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El congreso también revisará los incentivos y políticas públicas que impulsan la adopción de energías renovables como motor de desarrollo económico sostenible.

La tercera línea temática, Gestión Energética en la Industria, abrirá el espacio para analizar cómo las empresas pueden optimizar el uso de la energía en sus procesos productivos. Se presentarán herramientas, tecnologías y estrategias que permiten mejorar la eficiencia, reducir el consumo y controlar los costos operativos, lo que se traduce en una mayor competitividad para el sector industrial. La adopción de sistemas inteligentes de gestión energética y el acceso a soluciones innovadoras se perfilan como puntos de interés clave para los participantes.

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El eje de Mercado Eléctrico Regional analizará la integración energética, los retos regulatorios y las oportunidades de negocio en Centroamérica. (FOTO: Lufussa)

Como complemento al programa académico, COREN 2026 contará con la Feria Técnica, un espacio diseñado para la exposición de productos, servicios y tecnologías por parte de marcas y empresas vinculadas al sector energético. La feria facilitará el contacto entre profesionales, empresarios y proveedores, favoreciendo la generación de alianzas y el intercambio de experiencias. Este espacio busca potenciar la creación de redes y la identificación de nuevas oportunidades de negocio en un entorno altamente especializado.

La participación en el congreso se confirma como una oportunidad estratégica para acceder a información actualizada, identificar tendencias y fortalecer la competitividad del sector.

La ASI reafirma, con esta edición, su objetivo de reunir a los principales actores de la industria para impulsar la innovación y el desarrollo energético en El Salvador y la región centroamericana.

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