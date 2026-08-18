Bajan ventas de pulseras inteligentes en el mundo pero relojes deportivos siguen de moda

Según el estudio, un sector de los consumidores priorizan relojes deportivos con capacidades avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado global de pulseras inteligentes experimentó una leve caída del 2 % interanual en el segundo trimestre de 2026, aunque dentro del sector se observan tendencias divergentes: mientras los relojes inteligentes de altas prestaciones y los dispositivos ultraligeros sin pantalla registran un crecimiento, las pulseras y los relojes básicos pierden terreno.

La dinámica refleja una transformación en las preferencias de los consumidores, quienes se inclinan cada vez más hacia extremos opuestos del espectro tecnológico: productos sofisticados orientados al deporte y modelos minimalistas enfocados en la comodidad y la autonomía.

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Evolución reciente del mercado de wearables: cifras y tendencias

En el segundo trimestre de 2026, el sector de wearables a nivel mundial mostró señales de estancamiento. El descenso del 2 % en los envíos globales de pulseras inteligentes marcó un punto de inflexión respecto a los años de crecimiento sostenido.

Una persona lleva un reloj inteligente que muestra una lectura de VO2 Max de 54 en su pantalla, con un indicador de rango de color que rodea el valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta contracción se produce en un contexto de polarización en las demandas del público, con una clara separación entre quienes buscan relojes inteligentes avanzados y quienes optan por dispositivos sin pantalla.

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Los datos recopilados por Omdia revelan que las pulseras básicas, incluyendo los monitores de actividad física tradicionales, sufrieron una disminución del 9 % en sus envíos. Los relojes básicos, una categoría intermedia entre las pulseras simples y los relojes inteligentes completos, también experimentaron una reducción, aunque más moderada, del 3 %.

Un factor clave detrás de este retroceso ha sido la desaceleración que atraviesa el mercado indio, el cual había sido motor de crecimiento en la adopción de dispositivos asequibles en años previos.

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Las pulseras básicas, incluyendo los monitores de actividad física tradicionales, sufrieron una disminución del 9 % en sus envíos, según estudio. (Imagen ilustrativa Infobae)

En contraste, los relojes inteligentes registraron un aumento del 6 % en los envíos interanuales. Esta categoría engloba productos con funciones avanzadas, como el seguimiento preciso de la actividad física, la monitorización de salud y la integración con teléfonos inteligentes.

El análisis de Omdia señala que la demanda se concentra actualmente en dos polos: por un lado, los consumidores que priorizan relojes deportivos con capacidades avanzadas y, por otro, aquellos que prefieren dispositivos minimalistas y discretos.

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Relojes inteligentes: liderazgo de Apple y ascenso de Garmin

Dentro del segmento de relojes inteligentes, Apple continúa encabezando las ventas con una cuota de mercado global del 46 %. Le siguen Samsung Electronics y Garmin, ambas con una participación cercana al 15 %. Aunque Samsung mantiene el segundo puesto, Garmin ha reducido la distancia, pasando de un 11 % de cuota el año anterior a igualar casi los números de su competidor coreano.

Mercado preliminar de relojes inteligentes: segundo trimestre de 2026, publicado en agosto de 2026. Fuente: Omdia

El incremento de Garmin está vinculado al interés creciente por relojes deportivos especializados y al pago de precios superiores por funcionalidades orientadas al alto rendimiento.

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Según Jason Low, director de investigación de Omdia, “el aumento de la cuota de mercado de Garmin demuestra que los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar un precio superior por dispositivos que ofrecen datos de entrenamiento precisos y sofisticados, y que los transforman en información útil para la toma de decisiones”.

La estrategia de Garmin ha sido ampliar su línea Forerunner y dirigirse tanto a atletas expertos como a un público más general, interesado en el seguimiento de actividades como correr, andar en bicicleta o deportes al aire libre.

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Fotografía que muestra el Fitbit Air de Google, un monitor de actividad física que destaca por prescindir de una pantalla y se gestiona exclusivamente a través de una aplicación en el teléfono. EFE/ Angel Colmenares

Dispositivos sin pantalla: consolidación de una nueva categoría

El segundo trimestre de 2026 marcó la consolidación de los dispositivos portátiles sin pantalla como una tendencia emergente en el mercado de wearables. Productos como el Fitbit Air de Google y el Cirqa de Garmin alcanzaron una cuota conjunta superior al 15 % de los envíos de pulseras de actividad básicas, según la firma de investigación de mercado.

Estos dispositivos prescinden de pantallas, utilizando sensores para recopilar información sobre sueño, actividad física y frecuencia cardíaca, cuyos resultados se consultan posteriormente en un teléfono inteligente.

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Las principales ventajas de estos modelos radican en su mayor autonomía de batería y la comodidad de uso al carecer de pantalla. “El impulso inicial es alentador, pero el éxito sostenido requerirá mejoras en la fiabilidad y una cuidadosa ampliación de las funcionalidades”, señaló Low.

Para la segunda mitad del año, se anticipa un escenario de incremento de precios en la categoría de pulseras inteligentes. Esta previsión responde al aumento de los costes de componentes, particularmente la memoria, lo cual podría repercutir en los diferentes segmentos, tanto en los dispositivos avanzados como en los ultraligeros sin pantalla.

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