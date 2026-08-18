Cap Cana a sus pies: La familia Casas cumple su tradición veraniega y conquista República Dominicana

Mario Casas junto, disfrutó del sol y el ambiente tropical del Caribe (Cortesía: Mario Casas).

Guardar

Si hay algo que caracteriza a los Casas, además de su indiscutible talento frente a las cámaras y su éxito masivo en redes sociales, es su arrollador espíritu familiar.

Año tras año, la conocida saga de artistas españoles se encarga de recordarle al mundo que, sin importar las apretadas agendas de trabajo o el éxito profesional, la prioridad absoluta siempre es compartir tiempo juntos.

Y como ya es toda una tradición veraniega, el clan ha hecho las maletas para poner rumbo a un destino paradisíaco. Este año, el rincón elegido para desconectar, reír y crear recuerdos inolvidables ha sido la paradisíaca República Dominicana, concretamente el idílico enclave de Cap Cana y Punta Cana.

PUBLICIDAD

Para quienes siguen de cerca los pasos de esta mediática familia, no es ningún secreto que los viajes grupales son su debilidad. La costumbre de escaparse juntos a destinos exóticos se ha consolidado como un ritual anual sagrado.

¿El antecedente más reciente? El año pasado, la familia revolucionó las redes sociales al elegir El Salvador como su destino estival, donde disfrutaron de sus playas de ensueño, su gastronomía y la calidez de su gente.

Sin embargo, para esta última aventura, la brújula apuntó directamente al corazón del Caribe. El clan desembarcó al completo para disfrutar de las aguas cristalinas y la calidez tropical de República Dominicana.

PUBLICIDAD

Pausa en su apretada agenda: Mario Casas recarga pilas en las paradisíacas playas de República Dominicana (Cortesía: Mario Casas).

El despliegue familiar fue total. Los icónicos hermanos Mario, Óscar, Sheila, Christian y el benjamín de la casa, Daniel, no dudaron en calzarse el traje de baño para esta aventura.

Junto a ellos, liderando el grupo como de costumbre, estuvieron sus padres, Ramón y Heidi, demostrando una vez más la increíble complicidad que une a todas las generaciones del hogar.

A través de sus redes sociales, los creadores de contenido y actores nos dejaron entrar en su álbum de fotos más íntimo y divertido.

Sol, cultura y baile: Así fueron las vacaciones de Mario Casas y su familia

La estancia en República Dominicana combinó el relax total con el turismo cultural. A través de sus perfiles oficiales, se observa a un relajado Mario Casas, reconocido por éxitos cinematográficos como Palmeras en la nieve o Fuga de cerebros, paseando con ropa sumamente fresca y cómoda para combatir el intenso calor tropical.

PUBLICIDAD

La experiencia no se limitó a tumbarse bajo las palmeras de Cap Cana; la familia también se adentró en el alma de la isla haciendo un recorrido por la histórica Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Más allá de los paisajes de postal, lo que realmente conmovió a los millones de seguidores del clan fueron los emotivos mensajes que acompañaron a las publicaciones.

Mario Casas junto a sus hermanos en Cap Cana, disfrutando del sol y el ambiente tropical del Caribe (Cortesía: Sheila Casas).

El propio Mario Casas resumió el viaje con una sencilla pero afectuosa postal grupal: “Unos días en familia por Cap Cana. República Dominicana”.

Por su parte, Christian Casas abrió su corazón reflejando lo que significan estos escapadas para todos ellos:

“Que no nos falten jamás estos días en familia, en los que, de alguna manera, volvemos a nuestra infancia. Por mucho que pasen los años, algunas cosas nunca cambian”.

PUBLICIDAD

Asimismo, Sheila Casas compartió un recopilatorio de fotos y vídeos expresando el profundo amor que siente por los suyos: “Mis viajes favoritos siempre son con ellos, mi familia, mi todo”.

La escapada a Punta Cana confirma que la tradición de los Casas está más viva que nunca. Pasar tiempo de calidad en familia, volviendo a la esencia de la infancia y desconectando del ajetreo cotidiano, se ha convertido en el verdadero motor de los hermanos.