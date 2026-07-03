Cómo ver el Mundial 2026 sin delay y evitar que los vecinos te arruinen los goles

Las demoras se pueden presentar en cualquier dispositivo como un televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

En medio del Mundial 2026, una escena se repite en hogares de todo el mundo: el grito anticipado de un gol que llega desde la casa de al lado antes de que la jugada aparezca en la pantalla propia.

Para muchos espectadores, esa fracción de segundo se ha convertido en un motivo de frustración, pues el retraso en la transmisión de los partidos, conocido como “delay”, afecta la experiencia de ver fútbol en vivo.

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La situación no distingue si se utiliza un televisor moderno, un celular o una computadora, porque las diferencias entre tecnologías pueden marcar segundos claves. El fenómeno del delay se incrementa por la variedad de métodos de transmisión disponibles durante este Mundial.

Desde la tradicional televisión por cable hasta las plataformas streaming de última generación, cada sistema impone su propio desfase, lo que genera el riesgo de que el festejo de los goles quede arruinado por spoilers involuntarios.

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Cuál es la mejor tecnología para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay

La Televisión Digital Terrestre ofrece la menor latencia y una experiencia casi simultánea con la señal original. (Foto: Europa Press)

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es la opción que más se acerca a la inmediatez de la señal original. La TDT recibe la transmisión casi en simultáneo con la fuente, lo que reduce al mínimo el riesgo de spoilers provenientes de los gritos de gol ajenos.

Para aprovechar esta tecnología, es necesario que el televisor disponga de un sintonizador digital integrado o, en caso contrario, se debe adquirir un decodificador externo. La instalación de una antena, preferentemente exterior, y la búsqueda de canales en el menú del televisor completan el proceso.

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El resultado es una señal estable y rápida, que maximiza la emoción de los goles en tiempo real y permite vivir cada jugada sin adelantos externos.

Qué se puede hacer si solo se dispone de streaming para ver el Mundial 2026

En caso de ver el partidos desde el celular, es clave que la red de internet no esté saturada por muchas conexiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la única alternativa disponible es el streaming, existen medidas que pueden reducir el retardo, como conectar el dispositivo al router mediante cable Ethernet, que garantiza mayor estabilidad y menor latencia que el WiFi.

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Además, conviene desconectar todos los dispositivos que consumen ancho de banda durante el partido, para evitar que la transmisión principal se vea perjudicada.

Otra estrategia clave es optimizar la red inalámbrica. Colocar el router en una posición central, sin obstáculos, y utilizar la banda de 5 GHz si se está cerca del televisor o dispositivo puede aportar mejoras.

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Limitar el número de dispositivos conectados y cerrar aplicaciones en segundo plano contribuye a mantener la fluidez de la imagen, lo que reduce la probabilidad de retrasos y cortes inesperados.

Cómo mejorar la calidad de la transmisión en streaming durante el Mundial 2026

Se puede reducir la resolución de la imagen y actualizar las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de optimizar la red, algunas plataformas streaming permiten ajustar la calidad de la transmisión. Si se detectan interrupciones o demoras, reducir la resolución de 4K a 1080p o 720p, puede disminuir el uso de datos y favorecer la estabilidad de la señal. Esta acción es útil sobre todo en conexiones saturadas o inestables.

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Asimismo, actualizar regularmente la aplicación del servicio streaming y el sistema operativo del televisor resulta fundamental, porque las versiones antiguas pueden causar fallos, mayor delay o errores de sincronización.

Si el retraso persiste, cerrar y volver a abrir la aplicación puede reiniciar la conexión. Se sugiere borrar la caché del navegador si se utiliza una versión web.

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Qué otros trucos hay para evitar spoilers y disfrutar el partido en vivo

Otra medida de mejorar la señal WiFi es reiniciar el router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router unos minutos antes del evento puede liberar recursos y resolver interferencias temporales. Otra medida es proteger la red WiFi con una contraseña robusta, que evita que personas externas consuman el ancho de banda disponible.

En momentos donde los spoilers resultan inevitables, una posible solución es coordinar con vecinos y familiares para sincronizar el canal o la app utilizada.

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Aunque la tecnología impone límites, la elección del método de transmisión y el manejo de la red doméstica permiten acercarse lo más posible a la inmediatez del gol durante el Mundial 2026.