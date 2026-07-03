OpenAI propone entregar una participación del 5% al gobierno de Estados Unidos en plena disputa por la IA

OpenAI estaría negociando con el gobierno de Estados Unidos para entregarle el 5 % de las acciones de la empresa. (OpenAI)

OpenAI mantiene conversaciones preliminares con el gobierno de Estados Unidos para otorgarle una participación del 5% de la empresa, una propuesta que busca redefinir la relación entre el sector público y las compañías de inteligencia artificial en un momento de creciente competencia tecnológica y debate sobre la regulación de estos sistemas.

Según informó el Financial Times, las conversaciones se encuentran en una etapa conceptual y forman parte de una iniciativa impulsada por la propia compañía. La propuesta también contempla que otras empresas estadounidenses dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial cedan un porcentaje de su propiedad al Estado, aunque por ahora no existe confirmación de que alguna de ellas esté dispuesta a hacerlo.

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La iniciativa surge en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump ha incrementado su participación en la definición de políticas relacionadas con la inteligencia artificial, especialmente en lo referente al acceso y despliegue de los modelos más avanzados desarrollados por empresas privadas.

OpenAI se encontraría en conversaciones con el gobierno de Donald Trump. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Una propuesta inspirada en un fondo estatal

De acuerdo con el informe, la idea de OpenAI toma como referencia el Alaska Permanent Fund, un fondo soberano creado en 1976 para invertir parte de los ingresos obtenidos por la explotación petrolera del estado de Alaska.

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Este mecanismo permite distribuir cada año dividendos entre los residentes del estado a partir de las ganancias obtenidas por las inversiones del fondo. A finales de mayo, su patrimonio superaba los 91.000 millones de dólares.

La propuesta de OpenAI plantea trasladar un concepto similar al sector de la inteligencia artificial, de manera que los ciudadanos estadounidenses puedan beneficiarse económicamente del crecimiento de una industria que está transformando múltiples sectores de la economía.

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Por ahora no se han divulgado detalles sobre cómo funcionaría este modelo ni cuál sería el mecanismo legal para implementarlo.

El mismo Sam Altman estaría liderando las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que tengan un 5% de la participación de OpenAI.

Conversaciones con la administración Trump

El Financial Times señala que las conversaciones han sido lideradas directamente por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Según las fuentes citadas por el medio, Altman ha mantenido reuniones con el presidente Donald Trump, además del secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El interés de la administración resulta especialmente relevante porque el gobierno estadounidense desempeña un papel cada vez más activo en la supervisión del desarrollo y despliegue de modelos avanzados de inteligencia artificial.

En los últimos meses, Washington ha intervenido en decisiones relacionadas con sistemas de última generación desarrollados por OpenAI y otras empresas del sector, argumentando razones vinculadas a la seguridad nacional y la competitividad tecnológica.

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El gobierno de Estados Unidos ha mostrado tener una participación activa al regular los modelos más avanzados de IA. (Foto AP/Michael Dwyer, archivo)

El debate sobre quién debe beneficiarse de la inteligencia artificial

La propuesta también coincide con un debate cada vez más amplio sobre el reparto de los beneficios económicos generados por la inteligencia artificial.

En abril, OpenAI publicó un documento sobre política industrial en el que planteaba la creación de un Fondo Público de Riqueza destinado a ofrecer a los ciudadanos estadounidenses una participación automática en empresas e infraestructuras de inteligencia artificial.

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El documento sostenía que el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados podría transformar profundamente el mercado laboral y proponía diversas medidas para afrontar ese escenario.

Entre ellas figuraban una reducción de la jornada laboral, incrementos en determinados impuestos corporativos y mecanismos para compensar el impacto que tendría la automatización sobre los trabajadores.

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OpenAI busca más financiamiento para la IA. (AP Foto/Richard Drew)

Una idea que encuentra apoyos en distintos sectores políticos

El interés por una mayor participación pública en las compañías de inteligencia artificial no se limita a OpenAI.

Durante los últimos meses, el presidente Trump manifestó públicamente que considera “interesante” la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses se conviertan en socios de empresas estratégicas relacionadas con la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.

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La administración ya había dado un paso en esa dirección con la adquisición de una participación del 10% en Intel, una operación que buscó fortalecer a uno de los principales fabricantes de chips del país.

Por otro lado, el senador independiente Bernie Sanders planteó una propuesta todavía más ambiciosa. Según el Financial Times, el legislador sugirió que el gobierno adquiera una participación del 50% en las principales empresas de inteligencia artificial mediante un fondo soberano.

OpenAI logotipo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un nuevo escenario para la industria tecnológica

Aunque las conversaciones aún están lejos de convertirse en una política oficial, reflejan el creciente interés por definir cómo deben repartirse los beneficios derivados del rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

La propuesta también evidencia el cambio de relación entre el gobierno estadounidense y las grandes empresas tecnológicas. Si durante años el debate estuvo centrado en la regulación y la competencia, ahora comienza a discutirse si el Estado debe participar directamente en el crecimiento económico de una industria considerada estratégica.

De prosperar una iniciativa de este tipo, OpenAI y otras compañías del sector podrían inaugurar un modelo inédito de colaboración entre el sector público y la industria de la inteligencia artificial, con implicaciones tanto económicas como políticas para el futuro del desarrollo tecnológico en Estados Unidos.