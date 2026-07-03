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Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

Los argentinos buscan un nuevo título en el Challenger Tour. En Italia, Francisco Comesaña tuvo un match point a favor y finalmente perdió

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Facundo Díaz Acosta se clasificó para las semifinales del Challenger de Milán
Facundo Díaz Acosta se clasificó para las semifinales del Challenger de Milán

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en el Challenger de Milán, donde Francisco Comesaña cayó luego de una batalla de 3 horas y 40 minutos en la que tuvo en match point a favor. En tanto, Guido Justo irá por el pase a la final del Challenger de Brașov, donde sigue dando muestras de su gran temporada.

Díaz Acosta, con el objetivo de recuperar el terreno perdido tras más de una temporada marcada por las lesiones, busca volver a consolidarse en el circuito. Los problemas físicos no solo le impidieron competir con continuidad, sino que también afectaron su confianza y provocaron un marcado retroceso en el ranking mundial.

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El zurdo de 25 años, campeón del Argentina Open en 2024 y ex número 47 del mundo, ocupa actualmente el puesto 120 del escalafón ATP, venció en los cuartos de final del certamen italiano al local Juan Cruz Martín Manzano (494°) por un contundente 6-0 y 6-2.

El porteño que se consagró esta temporada en los torneos de Tigre II, Sao Leopoldo y Francavilla, buscará alcanzar una nueva final ante el español Daniel Rincón (261°), que superó al argentino Francisco Comesaña (91°), primer cabeza de serie, por 4-6, 7-5 y 7-6 (5).

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El marplatense estuvo a un punto de la victoria en el duodécimo juego del tercer set, pero no logró cerrar el partido. Su rival llevó la definición a un desempate, donde aprovechó una luz de ventaja que le permitió alcanzar el triunfo.

Guido Justo disputará la sexta semifinal de la temporada
Guido Justo disputará la sexta semifinal de la temporada

A sus 28 años, Guido Justo (238°) atraviesa la mejor temporada de su carrera. El tenista de Adrogué se clasificó para su sexta semifinal en el circuito Challenger en Brasov al derrotar en sets corridos al sueco Olle Wallin (447°) por 6-1 y 6-4.

Este sábado, en busca de un lugar en la final, se enfrentará al estadounidense Keegan Smith (247°) en el tercer turno de la cancha central. La jornada comenzará con la final de dobles, programada para las 5:00.

Detrás del gran presente del bonaerense hay una historia de resiliencia que trasciende los resultados deportivos. El tenista argentino, de juego agresivo y personalidad ofensiva, atravesó un profundo proceso de transformación personal antes de consolidarse en el circuito Challenger.

El punto de inflexión llegó a comienzos de esta temporada, cuando conquistó el AAT Challenger Tigre I, el primer título de la categoría de su carrera. Aquella consagración representó mucho más que un trofeo: fue el premio a un largo camino de reconstrucción luego de haberse alejado de la competencia para enfrentar problemas de salud mental. Durante ese período, interrumpió su carrera y dedicó cerca de dos años a realizar terapia para superar ataques de pánico y recuperar el vínculo con el tenis.

Gran parte del trabajo creo que es la mente. Se lleva todo el mérito”, había explicado en una entrevista con Infobae tras aquella conquista, dejando en claro que el aspecto psicológico fue determinante en su regreso.

Con un cambio de entrenador, un nuevo entorno de trabajo y una mentalidad diferente, Justo dejó atrás la zona de confort para apostar por una versión más sólida de sí mismo. Esa evolución se refleja hoy en su fortaleza emocional, una virtud que considera decisiva dentro de la cancha. “Puedo estar en el peor escenario y no te voy a soltar el partido”, resumió, una frase que sintetiza la confianza y la madurez con las que afronta esta etapa de su carrera.

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