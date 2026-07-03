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La tecnología de Trionda, el balón del Mundial 2026 que anuló el gol de Croacia al último minuto

La herramienta Connected Ball pudo detectar el fuera de juego en tiempo real del jugador croata Igor Matanović

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El balón Trionda, equipado con sensores de alta frecuencia, fue clave en la decisión arbitral que dejó fuera a Croacia en los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Issei Kato)
El balón Trionda, equipado con sensores de alta frecuencia, fue clave en la decisión arbitral que dejó fuera a Croacia en los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Issei Kato)

El partido de 16vos de final entre Portugal y Croacia en el Mundial 2026 dejó una de las escenas más analizadas del torneo. En el tiempo añadido, el seleccionado croata marcó un gol que habría significado el empate, pero el árbitro, tras revisar la jugada con el VAR, decidió anularlo.

La decisión se sustentó en información proporcionada por la tecnología integrada en el balón Trionda, desarrollada por adidas en colaboración con la FIFA. Según los datos captados por el sistema, Igor Matanović había tocado el balón en la jugada previa, lo que colocó a un compañero en posición adelantada y derivó en la anulación del tanto.

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La jugada se convirtió en tendencia mundial y abrió un debate sobre el impacto de la tecnología en el fútbol. La sala de video arbitraje se apoyó en los datos instantáneos que generó el balón conectado, conocidos como “latidos”, para determinar el momento exacto del contacto y respaldar la decisión arbitral.

De qué trata la tecnología detrás del balón del Mundial 2026

El sistema Connected Ball utiliza sensores internos para registrar datos precisos de cada toque y movimiento del balón durante los partidos del Mundial. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)
El sistema Connected Ball utiliza sensores internos para registrar datos precisos de cada toque y movimiento del balón durante los partidos del Mundial. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

La tecnología Connected Ball es una innovación que tiene el objetivo de ofrecer datos precisos en tiempo real sobre el movimiento y la posición del balón.

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Este sistema utiliza sensores avanzados para registrar información sobre la dinámica del juego, como el momento exacto de cada contacto, la velocidad y la trayectoria.

La presencia de este sistema ha marcado un cambio en la forma de arbitrar partidos internacionales. La herramienta permite a los árbitros asistentes de video, conocidos como VAR, acceder a datos claves que complementan las tomas tradicionales de televisión.

Por qué antes era un reto arbitrar el fuera de juego con sistemas tradicionales

El partido de Portugal vs. Croacia fue una muestra de cómo funciona esta tecnología en el balón. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)
El partido de Portugal vs. Croacia fue una muestra de cómo funciona esta tecnología en el balón. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

Uno de los principales problemas que enfrentaban los sistemas de video arbitraje convencionales era la determinación exacta del punto de contacto con el balón en jugadas de fuera de juego. El proceso dependía de la cantidad de fotogramas que podían analizarse por segundo, lo que suponía una gran limitación técnica.

El margen de error se volvía muy relevante en partidos de alta tensión, donde un pase milimétrico podía definir el destino de una selección.

La tecnología Connected Ball fue concebida para superar estos límites, al ofrecer información automatizada sobre el instante preciso del toque y aportar una fiabilidad que el video por sí solo no podía garantizar.

Cómo funciona el sistema integrado en el balón Trionda, balón oficial del Mundial

El balón incorpora un sensor IMU que registra aceleraciones y movimientos en tiempo real, permitiendo un análisis técnico exhaustivo de cada jugada. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
El balón incorpora un sensor IMU que registra aceleraciones y movimientos en tiempo real, permitiendo un análisis técnico exhaustivo de cada jugada. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

El balón Trionda lleva incorporado un sensor de unidad de medición inercial (IMU), capaz de operar a una frecuencia de hasta 500 Hz. Este sensor registra la aceleración y los movimientos del balón en tres dimensiones, generando un registro exhaustivo de cada contacto que se produce durante el juego.

Los datos se transmiten en tiempo real a la sala de control de video, donde se combinan con el seguimiento de los jugadores, captado por las cámaras instaladas en el estadio.

Esta integración permite ofrecer una visión completa de la jugada y facilita la labor de los árbitros del VAR, quienes pueden acceder a datos numéricos y gráficos, como el conocido “latido” del balón, que se visualiza en las transmisiones oficiales.

Qué datos aporta la tecnología y cómo se muestran al espectador

Pantalla dividida con partido de fútbol entre Portugal y Croacia, árbitro con micrófono, y sala VAR con monitores y operadores. Gráfico de línea blanca sobre césped
Tanto los árbitros como los espectadores pueden ver cómo funciona la tecnología del balón. (Foto: X /FIFA Media)

La información proporcionada por el balón conectado no solo beneficia a los árbitros. Los espectadores, tanto en el estadio como en televisión, pueden observar en la pantalla un gráfico que indica el instante exacto en que se produce cada toque.

Este “latido” se genera a partir de la aceleración detectada por el sensor, lo que hace visible para todos un dato que antes era exclusivo de los jueces. Esta transparencia contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales, al ofrecer una base objetiva y verificable.

Asimismo, la tecnología Connected Ball permite analizar otras acciones clave, como manos o penaltis, porque detecta hasta los contactos más sutiles, proporcionando a los aficionados una experiencia informativa y educativa.

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