El Gobierno de Guatemala anuncia la compra de 300 buses eléctricos en 2027 para reorganizar la movilidad del área metropolitana

Pasajeros esperan en una parada de autobús en la ciudad de Guatemala, donde el gobierno anunció la compra de 300 buses eléctricos para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Guatemala prevé adquirir 300 buses eléctricos en 2027 como primer paso de un plan para reorganizar la movilidad del área metropolitana, conectar los sistemas de transporte de la capital y municipios cercanos y abrir la puerta a una renovación más amplia de la flota con apoyo de la República de China (Taiwán).

La propuesta oficial incluye un componente financiero de gran escala: un fondo de garantía cercano a 500 millones de quetzales que, según explicó el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, podría apalancar entre 4 mil millones de quetzales y 4 mil 500 millones de quetzales en créditos para la compra de nuevas unidades.

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El anuncio fue hecho por el presidente Bernardo Arévalo durante el evento Guatemala Se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala. Allí sostuvo que la compra de los buses no será un proyecto aislado, sino parte de una red de movilidad diseñada para articular los distintos sistemas que se impulsan en la capital y su periferia.

“Vamos a adquirir el año entrante alrededor de 300 buses eléctricos”, afirmó Arévalo al presentar una de las iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias para mejorar el transporte urbano.

Bernardo Arévalo afirmó que la compra de buses eléctricos formará parte de una red de transporte que conectará la capital con municipios cercanos. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El plan busca integrar corredores principales con rutas alimentadoras

Arévalo explicó que el modelo contempla una Estación Central de Integración como punto de convergencia de distintos sistemas de transporte. También señaló que habrá otra estación en el sector de Pamplona para enlazar con el Aerómetro, proyecto desarrollado por la Municipalidad de Guatemala.

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El mandatario planteó que la red requiere algo más que corredores principales y defendió la creación de buses alimentadores para llevar pasajeros desde distintos sectores hacia los ejes de transporte masivo. “Hay que rearticular y rediseñar todo el sistema de buses”, dijo.

De acuerdo con la propuesta presentada en el foro, esas unidades forman parte del Plan Maestro de Transporte desarrollado con apoyo de KOICA. El esquema contempla reorganizar rutas para conectar zonas periféricas con los principales corredores metropolitanos y reforzar la integración del sistema.

La pregunta central del proyecto oficial es cómo se moverán los usuarios entre barrios, municipios y corredores troncales. La respuesta del Gobierno es una red combinada: estaciones de integración, conexión con el Aerómetro y una malla de buses alimentadores que acerque a los pasajeros a los trayectos de mayor capacidad.

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Bernardo Arévalo afirmó que la compra de buses eléctricos formará parte de una red de transporte que conectará la capital con municipios cercanos. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El Ejecutivo quiere facilitar créditos y atraer una planta de ensamblaje

Menkos aseguró que uno de los principales aportes del Ejecutivo será facilitar el financiamiento para que los operadores actuales renueven sus unidades. El mecanismo en elaboración es un Fondo de Garantía que respaldará hasta un porcentaje importante de los créditos otorgados por la banca, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.

Según explicó el funcionario, ese instrumento no será un subsidio directo. La lógica del esquema es que el Estado reduzca el riesgo para las entidades financieras, facilite el crédito para los transportistas y limite el impacto sobre las finanzas públicas.

El ministro también expuso otro objetivo: atraer a un fabricante internacional para instalar una planta de ensamblaje de buses en el país. A su juicio, Guatemala tiene condiciones para convertirse en un centro de producción para el mercado interno y para Centroamérica.

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Menkos indicó que será necesario sustituir aproximadamente 2.100 buses, con una demanda estimada de 300 unidades por año. La propuesta gubernamental prevé negociar con un socio estratégico que no solo suministre los vehículos, sino que además instale la planta y transfiera conocimientos técnicos para desarrollar una cadena de proveedores nacionales.

Durante su intervención, el titular de Finanzas sostuvo que proyectos como el Metrorriel y los buses alimentadores exigen una primera etapa de fuerte inversión pública para reducir el riesgo de futuras alianzas con el sector privado. Añadió que el Gobierno trabaja en la planificación y la estructuración financiera para dar certeza a inversionistas y usuarios.

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También señaló que las primeras fases serían financiadas con recursos públicos y que, en una etapa posterior, podrían desarrollarse esquemas de cooperación con capital privado. Agregó que los cambios previstos en la normativa vinculada con la Agencia Nacional de Infraestructura permitirán fortalecer ese tipo de alianzas para ejecutar obras de gran magnitud.

El cambio de tecnología apunta a bajar costos operativos del transporte

Menkos afirmó que la incorporación de buses eléctricos puede generar beneficios económicos para el sistema. Según su exposición, el uso de tecnologías distintas al diésel podría reducir hasta 51 % el costo del combustible, uno de los gastos operativos más altos del transporte colectivo.

El planteamiento oficial sostiene que ese ahorro podría trasladarse eventualmente al costo del pasaje para los usuarios. A eso se sumarían una reducción de emisiones contaminantes, una mayor confiabilidad del servicio y la creación de empleo vinculada a la eventual instalación de la planta de ensamblaje.

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Al cierre de su participación, el ministro aseguró que el Ministerio de Finanzas seguirá identificando recursos para respaldar las inversiones previstas en el plan de movilidad. Su argumento es que la modernización del transporte puede impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana.