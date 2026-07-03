Cierra un emblemático bar de la noche porteña: los motivos y cuándo dejará de funcionar

El anuncio del cierre acumuló cientos de comentarios de clientes que compartieron recuerdos de cumpleaños, recitales y primeras citas vividos en el local. (El Álamo)

El Álamo, tradicional bar que durante años ha sido protagonista de la noche porteña, comunicó que cierra su local de Palermo por la caída del consumo y las dificultades para hacer frente a la actualización del precio del alquiler. Al mismo tiempo, relanzará la sucursal de Recoleta con otro nombre a partir de agosto.

“Cerrará porque vence el contrato el 31 de julio y desde hace más que dos años tenemos problemas con el alquiler: nos piden casi el doble del valor de mercado. El mercado actual de bares nocturnos está muy reducido por la situación económica y el cambio de los hábitos de la gente joven”, comentó Matthew McCarthy, dueño principal del establecimiento desde 2006, a Infobae.

PUBLICIDAD

Mientras la sucursal de Palermo, ubicada en Avenida Córdoba 5267, se despide, el local de Recoleta—de propiedad del bar y localizada en Uruguay 1175— continuará en funcionamiento durante todo el Mundial y no enfrenta riesgo de cierre, de acuerdo con lo comunicado por McCarthy.

En agosto, ese espacio se relanzará bajo el nombre Benjamín’s New York Bar, con una propuesta renovada basada en cocina y coctelería clásica neoyorquina, servicio completo de café y la transmisión de eventos deportivos en pantallas de 75 pulgadas.

PUBLICIDAD

La reconversión sumará además un perfil orientado a la comunidad de mercados bursátiles y de criptomonedas. Todos los días se realizará una ceremonia para marcar la apertura y cierre del mercado de Nueva York a las 10:30 y 17:00, respectivamente.

"Fue mi segunda casa entre 2014 y 2017", escribió una de las personas que respondió al posteo de despedida en Instagram. (El Álamo)

Además, el local ofrecerá su espacio para eventos privados y la casa de tres pisos ubicada sobre el bar lleva ya desde 2022 disponible a través de Airbnb. Desde agosto, el nuevo bar abrirá sus puertas de 10 de la mañana a 2 de la madrugada.

PUBLICIDAD

“Cerramos las puertas de nuestro local en Palermo”, comunicó la cuenta oficial de Instagram de El Álamo. En el mismo posteo, agregó: “Gracias a todos nuestros clientes por estos casi 14 años con nosotros. Julio es el último mes de El Álamo, El Templo para muchos, los esperamos estos últimos findes para que vengan a pasar una buena noche y despedirse de el lugar que les regaló tantos momentos”. El mensaje cerró con la fecha límite: “El 25 de Julio es el último día!! Los esperamos!!”.

El malentendido con la sucursal de calle Uruguay

La sede de Recoleta quedó envuelta en una confusión luego de que se viralizara un video grabado por una usuaria de TikTok. El clip mostraba una casa alquilada a través de Airbnb, publicada bajo la descripción de “mansión en Recoleta con sauna y jacuzzi”, en la que un grupo de amigas descubrió que la planta baja funcionaba como un bar. En su publicación, la usuaria beluecharri comentó: “Alquilamos una casa en Buenos Aires y, sin saberlo, tenía un boliche en la planta baja”.

PUBLICIDAD

El video generó sorpresa entre los usuarios y también dudas sobre qué había pasado con el bar que históricamente ocupó esa dirección. De hecho, en los comentarios de la publicación, un usuario le preguntó directamente a la cuenta oficial de El Álamo si el local no se había convertido por completo en un alojamiento temporario. “¿No era un Airbnb?”, consultó. Desde la cuenta de El Álamo respondieron: “los pisos de arriba, planta baja sigue siendo bar”.

Es un hecho que la planta baja del edificio de Uruguay 1175 continúa funcionando, por ahora, como bar bajo la marca El Álamo, según lo confirmó la propia empresa. De hecho, desde las redes oficiales invitan a ver los partidos del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El alojamiento que se ofrece en Airbnb ocupa exclusivamente los pisos superiores de la construcción, mientras que el rubro gastronómico se mantiene en el nivel inferior, tal como funcionaba originalmente. De hecho, en las publicaciones más recientes de las redes sociales, Él Álamo invita a ver los partidos del Mundial tanto en la sucursal de Palermo, como en la de Recoleta.

Los últimos días en Palermo

Antes del cierre definitivo, la sucursal de Palermo se encuentra organizando encuentros especiales para despedir al local. Este viernes, previo al partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde por el Mundial 2026, el bar realizó una convocatoria puntual para sus clientes habituales. Durante los meses previos al anuncio, el local también había mantenido la organización de jornadas para seguir los partidos del torneo, una dinámica que formó parte de su funcionamiento en la recta final de su actividad.

PUBLICIDAD

De esta manera, a partir del 25 de julio, la Ciudad de Buenos Aires quedará con una sola sucursal de El Álamo en funcionamiento. La empresa no realizó anuncios adicionales sobre una eventual reapertura del local de Palermo en otra dirección ni sobre cambios previstos para la sede de Recoleta más allá de su funcionamiento actual.

Mientras tanto, la propiedad que aloja la sucursal de Recoleta se ofrece en Airbnb como una vivienda con capacidad para doce huéspedes, distribuidos en cinco habitaciones y cuatro baños, además de un sector de spa con sauna y jacuzzi ubicado en la planta superior del edificio.

PUBLICIDAD