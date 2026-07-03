Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Con tan solo 18 años, Lamine Yamal vuelve a demostrar su amor por las joyas

La clasificación de España a octavos del Mundial en Los Ángeles también tuvo como foco a Lamine Yamal, que antes del partido en el SoFi Stadium lució una cadena de oro blanco y diamantes con una medalla de Batman y el número 304, en alusión a Rocafonda, el barrio de Mataró con el que se identifica.

Aunque el delantero no marcó, su presencia acaparó la atención en el estadio, donde asistieron figuras como Rosalía y Penélope Cruz.

Antes de salir al campo, el joven futbolista exhibió esa joya, adornada con una medalla circular de Batman. La pieza incluía, sobre el superhéroe, el número 304, un guiño directo a Rocafonda.

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lamine Yamal llegó a su juego contra Austria con un collar de oro blanco y un medallón con el rostro de Batman REUTERS/Lisi Niesner

El valor simbólico de sus joyas

La afición de Lamine Yamal por las joyas forma parte de su imagen pública. Collares, anillos y relojes exclusivos suelen acompañarlo en sus apariciones, muchos de ellos diseñados especialmente para él. La cadena que lució antes del partido se volvió viral en pocas horas en plataformas como TikTok.

La pasión de Lamine por las joyas no es nueva. Una de las piezas más recordadas fue el regalo por su 18º cumpleaños: una cadena con las iniciales de su nombre, valorada entonces en 400.000 euros. El futbolista suele elegir modelos XXL, siempre personalizados y de alto valor sentimental o simbólico.

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En su cumpleaños 18, Lamine Yamal lució un collar que se especula tiene un valor de 400 mil euros

Quién habría diseñado la cadena

Aunque no se ha confirmado el creador de su última joya, diversos medios señalan que podría tratarse de una obra de Víctor Rodríguez, responsable de Tajia Diamonds en Nueva York, conocido por diseñar piezas para figuras como Farruko o 50 Cent, además del propio Lamine. Según algunas estimaciones, la cadena de Batman alcanzaría un valor de 150.000 euros.

Se estima que el ostentoso collar de Lamine Yamal ronda en los 150 mil euros REUTERS/Matthew Childs

La victoria de España frente a Austria y un Lamine Yamal motivado

Este jueves, el equipo de España derrotó a Austria con un contundente marcador de 3-0. Dos tantos fueron de parte de Mikel Oyarzabal y otro gracias a Pedro Porro. Si bien, Yamal no marcó ningún tanto, fue clave para que la furia roja construyera las jugadas que los llevaron a entrar a los octavos de final.

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En entrevista postpartido, Yamal dejó en claro que su siguiente partido no le genera preocupación; por ahora, el jugador de 18 años disfruta del triunfo contra Austria.

España venció a Austria por un marcador de 3-0 EFE/ Lavandeira Jr

“El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección”, dijo en zona mixta. “El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España”.

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Para el momento en que Yamal dio estas declaraciones, aún se desconocía el resultado del partido entre Croacia y Portugal. Aunque confesó su admiración por Cristiano Ronaldo, Lamine no se mostró inclinado a ninguno de los equipos para continuar su viaje por la Copa del Mundo.

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo se verán las caras el próximo 6 de julio en la casa de los Vaqueros de Dallas

“Me da igual, la verdad. Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival”.

Cabe recordar que Portugal venció a Croacia por un marcador de 2-1. Ahora, la escuadra lusa enfrentará a España el próximo 6 de julio en la ciudad de Dallas.

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El pasado abril, Yamal sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esto generó dudas sobre su participación en el mundial y posteriormente sobre su rendimiento. Al respecto, el jugador compartió lo siguiente:

“Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito. Ya estoy al 100% y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100 %. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto”.

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