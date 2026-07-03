Estados Unidos registra la tasa de mortalidad más baja de su historia y estas son las razones

La tasa de mortalidad ajustada por edad en Estados Unidos cayó en 2025 a 689,2 muertes por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo desde que existen registros federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de mortalidad ajustada por edad en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo registrado en 2025, de acuerdo con datos provisionales publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 2 de julio de 2026. Este descenso afecta a toda la población estadounidense y marca un hito relevante en la vigilancia sanitaria nacional, luego de un periodo en el que la pandemia y la crisis de opioides habían elevado los indicadores de mortalidad. El nuevo informe señala una reducción del 4,6% respecto al año anterior, situando la tasa en 689,2 muertes por cada 100.000 habitantes, el valor más bajo desde que se tienen registros federales, según detalló Reuters.

De acuerdo con el informe de los CDC, el número total de fallecimientos en 2025 alcanzó los 3,09 millones. Este dato representa un incremento absoluto frente a años previos debido al crecimiento y envejecimiento de la población, pero confirma que el riesgo de muerte para los residentes del país continúa en descenso. El reporte fue respaldado por medios como CNN y USA Today, que citaron las cifras oficiales y resaltaron que el descenso es transversal a todos los grupos de edad y géneros.

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El contexto de esta reducción en la mortalidad se vincula principalmente a la caída de las muertes por sobredosis de drogas y a una menor incidencia de fallecimientos por COVID-19, según comentaron expertos de los CDC. Durante la pandemia, Estados Unidos experimentó un repunte notable en su tasa de mortalidad, que ahora muestra una tendencia opuesta. El análisis de las causas y la distribución por grupos demográficos aporta nuevas claves para entender la evolución de la salud pública en el país.

¿Cuál es la tasa de mortalidad actual en Estados Unidos y cómo se mide?

La tasa de mortalidad ajustada por edad se utiliza para comparar la mortalidad entre diferentes poblaciones y períodos, eliminando el efecto de la estructura por edades. En 2025, según el último informe provisional de los CDC citado por Reuters, esta tasa se situó en 689,2 muertes por cada 100.000 habitantes, una reducción del 4,6% respecto a 2024. Esta cifra representa el menor valor registrado desde que existen datos federales y señala una mejora significativa en los indicadores de salud pública.

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El reporte agrega que la disminución de la tasa fue consistente en todos los grupos etarios y ambos sexos. Entre los hombres, la tasa alcanzó 811,1 muertes por cada 100.000, mientras que en las mujeres se ubicó en 582,9. Estas cifras permiten a las autoridades identificar tendencias y priorizar intervenciones en los segmentos de población más afectados.

Los CDC informaron que la tasa de mortalidad en Estados Unidos bajó 4,6% respecto de 2024 y consolidó un cambio tras la pandemia y la crisis de opioides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué disminuyó la mortalidad en Estados Unidos durante 2025?

De acuerdo con el análisis de los CDC y lo publicado por Newsweek, el descenso de la mortalidad en 2025 está vinculado principalmente a dos factores: la disminución de las muertes por sobredosis de drogas y la reducción de fallecimientos por COVID-19. Farida Ahmad, científica de salud en el organismo y coautora del informe, explicó que “el mayor factor tras el mínimo histórico de la tasa de mortalidad fue la caída continua de las muertes por sobredosis”, sumada a la menor letalidad del coronavirus.

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Durante 2025, unas 70.000 personas murieron por sobredosis, según datos citados por Reuters, una cifra notablemente inferior a los más de 100.000 decesos anuales registrados durante los picos de la crisis de opioides en la pandemia. La distribución ampliada de naloxona, el acceso a tratamientos para trastornos por consumo de sustancias y cambios en el suministro de drogas ilícitas han sido factores determinantes, de acuerdo con los CDC.

Las muertes por COVID-19 también siguieron bajando en 2025, dejando de figurar entre las principales causas de fallecimiento. Esto refleja tanto la evolución del virus como el impacto de la vacunación y otras medidas de salud pública.

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¿Cuáles son las principales causas de muerte en Estados Unidos actualmente?

Según los datos provisionales de los CDC para 2025, las enfermedades cardíacas y el cáncer continúan siendo las principales causas de muerte en el país. Las enfermedades cardíacas provocaron 694.708 fallecimientos y el cáncer 622.832, de acuerdo con el informe citado por Reuters y USA Today. El grupo de lesiones no intencionales, que incluye las sobredosis, sumó 184.265 muertes.

El informe también destaca movimientos en la clasificación de causas: la gripe y neumonía pasaron del undécimo al octavo lugar entre 2024 y 2025, mientras que el suicidio descendió de la décima a la undécima posición. Esto responde a cambios en la incidencia de diferentes enfermedades y lesiones, así como a factores sociales y sanitarios.

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La caída de la mortalidad en Estados Unidos se vinculó sobre todo a la reducción de las muertes por sobredosis de drogas y por COVID-19, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo varía la mortalidad en Estados Unidos según edad, género y etnia?

El análisis de los CDC revela diferencias notables en la tasa de mortalidad según género, edad y origen étnico. Los afroamericanos presentaron la tasa más alta (869,0 por 100.000), mientras que el grupo multirracial no hispano registró el menor valor (187,3 por 100.000). La disminución alcanzó a la mayoría de los grupos, aunque se observaron incrementos entre indígenas americanos, nativos de Alaska, hawaianos y de otras islas del Pacífico, así como cierta estabilidad entre la población asiática.

En cuanto a los grupos de edad, aunque la tasa bajó en todos los segmentos, los mayores de 85 años mantienen valores superiores al resto. Esta información permite a los responsables de salud orientar políticas preventivas y de atención específicas, según las recomendaciones oficiales.

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¿Qué impacto tiene la caída de la mortalidad en la esperanza de vida?

El descenso de la tasa de mortalidad ajustada por edad tiene consecuencias directas en la expectativa de vida al nacer.Una caída sostenida en la mortalidad anticipa un incremento en la esperanza de vida para la población estadounidense, aunque la cifra definitiva se confirmará al cierre del procesamiento de los datos anuales.

La tendencia de los últimos años muestra una recuperación tras los descensos provocados por la pandemia y la crisis de opioides. De acuerdo con los CDC, la mejora de los indicadores podría consolidarse si se mantienen las políticas de prevención y atención sanitaria, así como la vigilancia epidemiológica.

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Las sobredosis causaron unas 70.000 muertes en 2025, por debajo de los más de 100.000 fallecimientos anuales registrados en los picos de la crisis de opioides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se publicarán los datos definitivos de mortalidad en Estados Unidos?

Los datos publicados el 2 de julio de 2026 por los CDC corresponden a registros provisionales de 2025. El organismo advirtió que las cifras podrían ajustarse una vez que se procesen todos los certificados de defunción y se complete la revisión de la información, proceso que suele finalizarse en el segundo semestre del año posterior al cierre estadístico.

Según Reuters y USA Today, el informe definitivo se espera hacia finales de 2026. Hasta entonces, las estadísticas presentadas sirven como base para la toma de decisiones y la planificación de políticas públicas, pero pueden experimentar ajustes menores conforme se integren los datos faltantes.

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¿Qué acciones oficiales acompañaron la reducción de mortalidad?

Las autoridades sanitarias estadounidenses atribuyen la reducción de la mortalidad a una combinación de medidas de salud pública, entre ellas, la ampliación del acceso a naloxona, el fortalecimiento de los programas de prevención de sobredosis y la mejora de los tratamientos para los trastornos por consumo de sustancias.

En declaraciones recogidas por Newsweek, los CDC destacaron que “la inversión sostenida en programas de prevención y el acceso a tratamientos basados en evidencia han sido esenciales para reducir las muertes por sobredosis”. Además, la evolución de la pandemia y los avances en la vacunación contribuyeron a la menor incidencia de fallecimientos por COVID-19.

Las enfermedades cardíacas y el cáncer siguieron como principales causas de muerte en Estados Unidos en 2025, con 694.708 y 622.832 fallecimientos, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta tendencia a la población y qué se anticipa para el futuro?

El descenso en la tasa de mortalidad implica un menor riesgo individual de fallecimiento, incluso en un contexto de crecimiento y envejecimiento poblacional. Esto puede traducirse en una mejora en la calidad de vida y en la expectativa de vida para los residentes del país. Las autoridades y analistas prevén que la tendencia se mantenga si continúan las políticas de prevención y atención sanitaria, aunque advierten que existen focos de vulnerabilidad que requieren seguimiento, como las poblaciones indígenas y ciertos grupos etarios.

La publicación de los datos definitivos permitirá ajustar las estrategias y evaluar el impacto de las políticas implementadas, según los lineamientos de los CDC. Hasta entonces, el descenso de la mortalidad en 2025 marca un punto de inflexión en la salud pública de Estados Unidos.