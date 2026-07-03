Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Moria Casán explicó su cábala personal para seguir los partidos de la Selección Argentina

En la previa del enfrentamiento entre la Selección Argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las voces más reconocibles del espectáculo argentino, Moria Casán, sorprendió a la audiencia al revelar su particular cábala futbolera. La conductora confesó que evita ver los partidos en vivo porque la tensión le resulta insoportable, y detalló cómo vive cada presentación de la Albiceleste a partir de este ritual personal.

Durante el pase entre los programas La Mañana con Moria y Arriba Argentinos (El Trece) la actriz y conductora explicó que su manera de acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni dista de la costumbre generalizada de sentarse frente al televisor en familia o con amigos. “La cábala mía es no mirarlo”, confesó entre risas, generando sorpresa en los conductores y el resto del equipo.

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Alejada de la pantalla, Moria opta por instalarse cerca de quienes sí siguen el partido, guiándose por los gritos, silencios y reacciones del entorno para intuir lo que ocurre en la cancha. Solo aparece cuando escucha un gol o una jugada crucial y, una vez superada la tensión principal, revisa el resumen de lo sucedido. Esta costumbre le permite mantenerse conectada emocionalmente, sin exponerse al sufrimiento que le genera el desarrollo en tiempo real.

El ritual de no mirar los partidos se convierte para Moria en un escudo frente al estrés y la ansiedad que despiertan los compromisos decisivos del seleccionado. “No me banco el sufrimiento ese”, reconoció, y explicó que prefiere esa distancia para poder disfrutar después, cuando la incertidumbre ya está resuelta.

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Moria Casán, vestida con una camiseta de la selección argentina con el número diez y un saco celeste, extiende sus brazos frente a una pantalla con la bandera del país.

En la previa del cruce con Cabo Verde, tanto en el estudio como fuera de cámara, se respiraba una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. El partido, de instancia eliminatoria, concentra la atención de millones: “Hoy sí, el que no gana se va a la casa”, remarcó Moria al subrayar el carácter decisivo de la jornada.

Además, se refirió a la forma en que su pareja, Pato Galmarini, vive esos momentos con su familia vinculada históricamente al deporte y al fútbol: “Fanáticos totales, para ellos ritualista todo, no perderse nada”, en contraste a cómo ella lo vive.

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Las conversaciones entre los conductores reflejaron cómo el pueblo prepara estos eventos: reuniones en casa, picadas, comidas compartidas y mensajes grupales durante el partido. Las costumbres gastronómicas y los rituales de encuentro forman parte esencial de la vivencia colectiva. “Es lindo horario para picada, para previa”, comentaron, haciendo alusión a que el horario del pitazo inicial es a las 19, mientras otros relataban cómo se turnan para cocinar o recibir a familiares y amigos en el hogar.

La One y su pareja asistieron al show y tuvieron una ubicación privilegiada para vivir el recital. En medio de los rumores de romance del rosarino y Sofía Gala, esta es una señal que sigue dando de qué hablar

El contraste entre los planteles de Argentina y Cabo Verde quedó evidenciado en la charla. Mientras los jugadores argentinos actúan en los clubes más destacados del mundo, las principales figuras caboverdianas militan en las segundas divisiones de Portugal y Turquía. “El arquero y el delantero son las dos grandes figuras. De hecho, el delantero es el capitán. Juegan en las segundas divisiones”, detallaron en el pase.

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La sorpresa por la presencia de Cabo Verde en una instancia tan relevante del torneo fue tema de análisis. “Por algo está Cabo Verde y no está España o no está Uruguay, ¿no?”, reflexionó Moria, tras escuchar cómo sus compañeros repasaban la dificultad de acceder a esa etapa del Mundial. Se insistió en la importancia de no subestimar al rival, pese a la diferencia de trayectoria y jerarquía entre los conjuntos.

El respeto por el adversario y la advertencia frente a posibles sorpresas es un mensaje recurrente en la previa de partidos eliminatorios, donde el margen de error es mínimo y cualquier desenlace puede modificar el ánimo de todo un país.

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Para la conductora, la pasión por la camiseta argentina se mezcla con la necesidad de encontrar formas personales de vivirla. “Yo estoy viendo, no me voy a ningún lado, ¿eh? La cábala mía es estar en un lugar cerca. Esa es mi cábala”, insistió, evidenciando que incluso quienes no soportan la tensión del minuto a minuto buscan maneras de sentirse parte.

El fútbol, en estas instancias, actúa como aglutinante de la sociedad argentina. Los partidos de la Selección se viven con intensidad, generan rituales familiares y barriales, y promueven una pausa en la vida cotidiana para compartir emociones. “Amamos este campeonato porque nos une a todos, basta de grietas”, expresó Moria, al reflejar el sentimiento de unidad que despiertan estas competencias.

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