El presidente Bernardo Arévalo ratifica el convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá

Un convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá establece una base para proyectos conjuntos en 14 áreas estratégicas, con un acuerdo bilateral de vigencia indefinida que entró en vigor ese día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo ratificó el 18 de junio de 2026 el convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá, un acuerdo bilateral de vigencia indefinida que entró en vigor ese mismo día y fija una base permanente para desarrollar proyectos conjuntos en 14 áreas estratégicas.

El instrumento prevé que cualquiera de las partes pueda denunciarlo por vía diplomática, aunque esa decisión solo surtirá efecto seis meses después de su comunicación. Los proyectos ya iniciados durante su vigencia seguirán en ejecución hasta completarse, salvo acuerdo parcial en contrario.

Según el instrumento publicado este viernes en el Diario de Centro América, la ratificación presidencial completó el procedimiento constitucional previsto en el Artículo VII del propio convenio. El acuerdo había sido suscrito el 18 de diciembre de 2024 en la Ciudad de Guatemala.

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La firma original llevó las rúbricas del canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez Alvarado y del canciller panameño Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Con la ratificación de Arévalo, el convenio adquirió plena vigencia.

La publicación del Diario de Centro América detalla el convenio marco de cooperación firmado entre la República de Guatemala y la República de Panamá en 2024, que entró en vigor en 2026. (Diario de Centroamérica)

El acuerdo crea una Comisión Mixta que se reunirá al menos cada dos años

La publicación establece que la cooperación abarcará educación, cultura y patrimonio, desarrollo social, lucha contra la pobreza, energía, medio ambiente y recursos naturales. También incluye pesca, sector agropecuario y agroindustrial, transporte, deportes, ciencia y tecnología, salud, turismo, vivienda y urbanismo.

El convenio también permite ampliar la cooperación hacia otros campos que ambos gobiernos reconozcan como de interés común. Ese marco permanente regirá todas las actividades bilaterales de cooperación que ambas partes acuerden impulsar.

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Para ejecutar el acuerdo, se crea una Comisión Mixta integrada por representantes de los dos gobiernos. Ese órgano deberá reunirse al menos cada dos años, de forma alternada entre Panamá y Guatemala, ya sea de manera presencial, virtual o mediante delegados.

La Comisión tendrá tres funciones centrales: evaluar y delimitar áreas prioritarias para proyectos de cooperación, analizar y aprobar los programas de trabajo, y supervisar el funcionamiento general del convenio. Además, ambos países podrán convocar reuniones extraordinarias cuando lo consideren necesario.

Cada gobierno podrá presentar en cualquier momento proyectos específicos de cooperación para que la otra parte los estudie y apruebe. Ese mecanismo deja abierta la posibilidad de activar iniciativas sectoriales sin esperar a las reuniones ordinarias del organismo bilateral.

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La entrada en vigor del convenio coincide con una etapa de acercamiento entre los dos países. En enero de 2026, Arévalo y el presidente panameño José Raúl Mulino mantuvieron una reunión bilateral durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, celebrado en Ciudad de Panamá.

En junio, el mandatario guatemalteco volvió a Panamá para participar en el bicentenario del Congreso Anfictiónico y en la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En esa cita, Martínez encabezó la delegación guatemalteca.

La Asamblea Nacional de Panamá ya había aprobado el convenio en tercer debate por medio del Proyecto de Ley 241. Según informó la propia Asamblea, el acuerdo fue definido como un instrumento multisectorial orientado al desarrollo en 12 campos socioeconómicos, con énfasis en la lucha contra la pobreza.

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Tratado de libre comercio entre Guatemala y Perú tiene vigencia desde 1 de julio

El Ministerio de Economía y Comercio Exterior, confirmó la entrada en vigencia del de libre comercio firmado hace 15 años entre Guatemala y Perú , una decisión que busca ampliar el intercambio bilateral y dar acceso preferencial a los productos guatemaltecos en un mercado de más de 33 millones de consumidores peruanos. La entrada en vigor será oficializada en un acto entre la ministra de Economía de Guatemala Gabriela García y el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú José Reyes Llanos.

Entre 2020 y 2025, el intercambio comercial acumulado entre ambos países superó los USD 1.216,6 millones, y las exportaciones guatemaltecas hacia Perú alcanzaron USD 450.9 millones en ese mismo período. Solo en 2024, el comercio bilateral marcó un récord de USD 250 millones, con ventas guatemaltecas por USD 98,3 millones, un alza de 145% frente al año anterior.

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El acuerdo había sido suscrito el 6 de diciembre de 2011 en Ciudad de Guatemala, pero permaneció inactivo durante más de una década. La reactivación comenzó en 2024, cuando Guatemala manifestó su interés en retomar el proceso.

Desde entonces, equipos técnicos del Ministerio de Economía de Guatemala y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú desarrollaron una agenda conjunta. Ese trabajo permitió cerrar una disputa pendiente ante la Organización Mundial del Comercio y firmar en abril de 2025 un Protocolo de Actualización al tratado.