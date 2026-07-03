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Por qué usar Pirlo TV para ver gratis el Mundial 2026 pone en riesgo tus contraseñas y datos bancarios

Aunque prometen acceso gratuito a los partidos, estas páginas operan sin derechos de transmisión y representan un riesgo tanto legal como de ciberseguridad

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Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Existe más de una página fraudulenta que roba tus datos si ingresas para ver fútbol gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por seguir gratis los partidos del Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de plataformas como Pirlo TV, Tarjeta Roja y Roja Directa. Sin embargo, lo que parece una alternativa sencilla para ver los encuentros por internet puede convertirse en una puerta de entrada para el robo de información personal, credenciales bancarias y la instalación de programas maliciosos en computadoras y teléfonos móviles.

Especialistas en ciberseguridad advierten que estas plataformas operan fuera de los canales oficiales de transmisión y suelen estar acompañadas de publicidad engañosa, enlaces fraudulentos y archivos que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos. Además, su uso también implica riesgos legales, ya que no cuentan con los derechos para retransmitir los partidos del torneo.

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Ante este panorama, los expertos de ESET recomiendan optar por las aplicaciones oficiales que poseen las licencias de transmisión, una decisión que no solo garantiza una mejor experiencia de visualización, sino también una mayor protección de los datos personales.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan Pirlo TV, Roja Directa y Tarjeta Roja

A diferencia de las plataformas oficiales de streaming, Pirlo TV, Roja Directa y Tarjeta Roja generalmente no alojan directamente las transmisiones deportivas.

Su funcionamiento consiste en recopilar enlaces de terceros que redirigen al usuario hacia diferentes servidores donde supuestamente se emite el partido. Durante ese proceso aparecen numerosos anuncios, ventanas emergentes y botones falsos que buscan captar la atención del usuario.

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En muchos casos, estos anuncios imitan el botón de reproducción del video o muestran mensajes indicando que es necesario actualizar el navegador o instalar un complemento para continuar viendo el contenido.

Al hacer clic, pueden iniciarse descargas automáticas o abrirse múltiples páginas con contenido fraudulento.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Existe más de una razón de seguridad por la que no debes de usar páginas que ofrecen partidos de fútbol gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro del malware y el robo de información

De acuerdo con especialistas de ESET, algunos de los archivos distribuidos mediante este tipo de plataformas pueden contener malware diseñado para recopilar información confidencial.

Entre los datos que pueden quedar comprometidos se encuentran contraseñas almacenadas en el navegador, credenciales de banca digital, información de tarjetas de crédito e incluso documentos personales guardados en el dispositivo.

Algunas variantes de estos programas maliciosos también son capaces de registrar las teclas que escribe el usuario, capturar códigos de autenticación enviados por SMS o permitir el acceso remoto al equipo por parte de los atacantes.

En consecuencia, una simple búsqueda para ver un partido gratis puede terminar facilitando el robo de identidad o importantes pérdidas económicas.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Robo de información y malware entre las consecuencias de usar web piratas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones no oficiales aumentan el riesgo

Los especialistas también alertan sobre aplicaciones como Magis TV y Xuper TV, cuyo funcionamiento guarda similitudes con este tipo de plataformas.

Al no estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, los usuarios deben descargarlas desde sitios externos, donde no existen los mismos controles de seguridad.

Además, estas aplicaciones suelen solicitar permisos excesivos, como acceso al almacenamiento del dispositivo, archivos multimedia, contactos y otras funciones que no resultan necesarias para un servicio de transmisión de video.

Ese nivel de acceso puede facilitar la recopilación de información sensible sin que el usuario lo advierta.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copias falsas son cada vez más frecuentes

Otro problema radica en la proliferación de versiones falsas de estos sitios. Tras el cierre judicial de los dominios originales de Roja Directa, comenzaron a aparecer numerosas páginas con nombres prácticamente idénticos y ligeras modificaciones en la dirección web.

Lo mismo ocurre con Pirlo TV y Tarjeta Roja, cuyos dominios cambian constantemente para evitar bloqueos y continuar atrayendo visitantes.

Esta situación dificulta distinguir una página de otra y aumenta el riesgo de ingresar a sitios creados exclusivamente para distribuir malware o realizar campañas de phishing.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Cada vez más ciberdelincuentes aprovechan sitios piratas para robar información de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una página sospechosa

Los expertos recomiendan verificar cuidadosamente la dirección web antes de acceder a cualquier plataforma. Los sitios fraudulentos suelen utilizar extensiones poco habituales como “.xyz”, “.online” o “.net”, además de pequeñas variaciones en el nombre original para confundir a los usuarios.

También conviene desconfiar de las páginas que prometen acceso gratuito a todos los partidos en alta definición o que solicitan información personal, datos bancarios o la descarga de programas adicionales antes de reproducir el contenido.

Ninguna plataforma oficial exige este tipo de requisitos para acceder a una transmisión autorizada.

Primer plano de un teléfono móvil plateado en horizontal sobre una mesa de madera, mostrando un partido de fútbol pixelado y un logo de balón nítido.
Existen varias maneras de identificar sitios fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas oficiales para ver el Mundial 2026

Para evitar riesgos de seguridad y disfrutar de una transmisión estable, la recomendación es utilizar únicamente servicios con derechos oficiales.

En Latinoamérica, DGO ofrece la cobertura completa del torneo en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay, mientras que DSports complementa la transmisión. En México, la principal alternativa es ViX, acompañada por otras plataformas con derechos parciales según el encuentro.

En Estados Unidos, los partidos pueden seguirse mediante Peacock y FOX One. En España, DAZN transmite los 104 encuentros del Mundial 2026, mientras que RTVE Play ofrece gratuitamente 33 partidos, incluidos los de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final.

Elegir estas plataformas permite acceder a transmisiones de alta calidad sin exponerse a malware, robo de datos personales o estafas digitales. Aunque la posibilidad de ver un partido gratis resulte tentadora, los especialistas coinciden en que el costo real de utilizar servicios piratas puede ser mucho mayor que el de una suscripción oficial.

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