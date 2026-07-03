El Ejército de Nicaragua decomisó 132 paquetes de cocaína cerca de la frontera con Honduras

Patrullas militares nicaragüenses con linternas interceptan una lancha en la costa, con sacos de droga apilados en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejército de Nicaragua decomisó 132 paquetes de cocaína este viernes cerca de la frontera con Honduras, en una operación que terminó con un tiroteo, dos detenidos y un sospechoso en fuga en la zona de costas y esteros del Pacífico noroeste del país.

La embarcación, identificada como “Jesucristo viene pronto”, transportaba la droga distribuida en cuatro sacos. Al detectar la presencia de tropas militares, los tres ocupantes abrieron fuego contra los soldados, que respondieron.

Uno de los sujetos escapó en medio del intercambio; los otros dos fueron retenidos junto con un arma, municiones y la propia nave.

La ruta y la marca de la droga

Los 132 paquetes llevaban impresos los sellos “Chamu R10” y “087”, marcas que suelen identificar el origen o el grupo criminal responsable del cargamento.

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La embarcación navegaba de sur a norte a unos 7 kilómetros de la comunidad de Mechapa, en Bocana de Venecia, una zona de acceso fluvial en el litoral del Pacífico noroeste nicaragüense, próxima a la frontera hondureña.

Nicaragua se ubica en el corredor que conecta las zonas productoras de cocaína en Suramérica con los mercados de consumo en Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos. Ese tránsito convierte al país en un punto de interceptación recurrente para sus fuerzas militares y policiales.

La estrategia oficial y los cuestionamientos

El operativo del viernes se enmarca en la llamada “Muro de Contención”, la estrategia del régimen nicaragüense para bloquear el flujo de droga y dinero del narcotráfico en el territorio.

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Sacos abiertos con paquetes de cocaína marcados como 'Chamu R10' y '087' se encuentran sobre la cubierta de una embarcación en una zona de manglares desolada cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades afirman que mantienen vínculos de cooperación con países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

En septiembre de 2025, cinco días después de que Washington incluyera a Nicaragua en su lista de países con mayor tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026, el Ejército anunció la incautación de 102 kilogramos de cocaína en Playa Tesoro, en el departamento de León, en un operativo en el que los tripulantes de una embarcación huyeron y abandonaron la carga.

Los decomisos de los meses anteriores

El 20 de junio pasado, efectivos del Destacamento Militar Sur interceptaron una lancha en el río Frío, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, y hallaron 475 paquetes de cocaína repartidos en 19 sacos. Los sospechosos huyeron al ver a las tropas y no hubo detenidos.

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En abril, la Fuerza Naval decomisó 82 paquetes en Playa Quizalá, San Rafael del Sur, también tras un intercambio de disparos en el que los traficantes escaparon en vehículo y abandonaron la droga en la playa. A finales de marzo, la Policía Nacional incautó 1.312 kilogramos ocultos en 1.057 paquetes dentro de bobinas de papel kraft a bordo de un camión de carga pesada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, con Costa Rica. Ese caso derivó en una investigación conjunta entre el gobierno costarricense y la DEA, que buscó determinar cómo un cargamento de esa magnitud cruzó los controles fronterizos sin ser detectado.

El pasado 1 de julio en Namasigüe, Choluteca, frontera con Nicaragua, las fuerzas de seguridad de Honduras decomisaron 154 kilogramos de cocaína ocultos en una camioneta durante un control rutinario. Foto cortesía.

En marzo de 2026, autoridades británicas incautaron 943 kilogramos de cocaína en el puerto de Southampton procedentes de Nicaragua. La droga viajaba oculta en un contenedor de plátanos con destino al Reino Unido.

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La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido valoró el cargamento en unas 75 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de USD 100 millones.