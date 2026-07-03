Sociedad

Los próximos 20 años definirán el futuro de la Argentina: el desafío del cambio demográfico

En apenas una década, los nacimientos se redujeron casi a la mitad. Rafael Rofman y Carola della Paolera analizan por qué el fenómeno obliga a tomar decisiones que marcarán las próximas décadas

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La Argentina atraviesa una transformación demográfica con una caída de los nacimientos, una baja de la fecundidad y un envejecimiento de la población que marcarán los próximos 20 años

La Argentina atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. En apenas una década, la cantidad de nacimientos se redujo casi a la mitad, la fecundidad cayó a niveles históricamente bajos y el envejecimiento de la población comenzó a acelerarse. Para los especialistas, el fenómeno plantea desafíos de largo plazo, pero también abre una ventana de oportunidad para repensar el desarrollo del país.

Esa fue la principal conclusión que compartieron el investigador de CIPPEC Rafael Rofman y la magíster en Políticas Públicas Carola della Paolera durante una entrevista en Infobae al Mediodía. Los autores del libro La revolución demográfica sostuvieron que el descenso de la natalidad no debe analizarse únicamente como un problema, sino como un escenario que exige nuevas prioridades en educación, salud, infraestructura y productividad.

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“De 2014 a 2024 los nacimientos se redujeron prácticamente a la mitad. Pero es una buena noticia”, afirmó della Paolera. La especialista destacó que una parte importante de esa caída responde al fuerte descenso del embarazo adolescente, un fenómeno que, según explicó, está estrechamente vinculado con la reproducción intergeneracional de la pobreza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El envejecimiento de la población obligará a rediseñar políticas públicas de cuidado, salud e infraestructura urbana en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oportunidad para transformar la educación

Para Rofman, el cambio demográfico ya empezó a sentirse en las escuelas y obliga a revisar el funcionamiento del sistema educativo.

“Hoy en las escuelas primarias entran menos chicos que el año pasado. Por primera vez en la historia de la Argentina, los ministros de Educación no están preocupados por contratar más maestros o construir más escuelas para el año siguiente. Vienen menos alumnos”, señaló.

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Lejos de interpretar ese escenario como una amenaza, sostuvo que representa “una tremenda oportunidad” para concentrar esfuerzos en mejorar la calidad educativa. Recordó que actualmente apenas diez de cada cien estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma, un indicador que, a su juicio, evidencia la necesidad de una reforma profunda.

Durante la entrevista, Andrei Serbin Pont también señaló cómo el fenómeno ya impacta en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Antes entraban familias con tres hijos y ahora es uno, a veces dos”, comentó.

Primer plano del torso de una mujer embarazada vestida con un vestido de punto color claro, con sus manos sosteniendo suavemente su vientre. La luz proviene del fondo.
Los especialistas señalaron que el bono demográfico de la Argentina terminará en unos 20 años y que el país debe actuar ahora para elevar la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Rofman, la discusión no pasa solamente por la cantidad de personas que integrarán la fuerza laboral en las próximas décadas, sino por sus capacidades. “Quienes estén trabajando van a tener que ser mucho más productivos. Y la forma de lograrlo es con una mejor educación. Tenemos que arreglar la educación ahora para que cuando haya menos trabajadores, tengan más habilidades”, sostuvo.

Della Paolera agregó que la Argentina todavía dispone de una ventaja demográfica que no será permanente. “Hoy estamos atravesando un bono demográfico. La proporción de personas en edad de trabajar es muy alta respecto de los niños y los adultos mayores. Ese bono se va a terminar en unos 20 años. Tenemos tiempo para actuar, no para seguir pensando.”

El desafío de aumentar la productividad

Los especialistas coincidieron en que la reducción de la cantidad de alumnos debería traducirse en una mejor utilización de los recursos públicos.

“Tenés los mismos recursos para menos niños. En lugar de cerrar escuelas o simplemente dejar de contratar docentes, existe la oportunidad de volver a pensar cómo funciona el sistema educativo”, planteó della Paolera.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema educativo argentino ya recibe menos alumnos en la escuela primaria y el cambio demográfico abre una discusión sobre la calidad educativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Rofman, no aprovechar ese escenario sería un error. “Lo que no podés hacer es no hacer nada”, resumió.

Consultado sobre las prioridades, fue categórico: “Es educación, educación y educación”. En ese sentido, sostuvo que una de las reformas más urgentes pasa por revisar el sistema de formación docente. “Tenemos alrededor de 1.400 institutos de formación docente distribuidos por todo el país. Cerca del 40% de quienes egresan tienen problemas de comprensión de texto”, advirtió.

El investigador vinculó directamente esa situación con los bajos niveles de productividad que registra la economía argentina.

“Hoy hay una proporción muy grande de personas que apenas producen lo suficiente para sobrevivir. No es por falta de voluntad, sino porque no tuvieron acceso a las herramientas, a las habilidades, al capital o a la infraestructura necesaria. Todo eso limita la productividad del país. Hay que empezar a revertirlo cuanto antes”.

(Infobae en Vivo)
Rofman advirtió que solo diez de cada cien estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma y reclamó una reforma profunda de la educación (Infobae en Vivo)

Una sociedad que envejece exige nuevas políticas

Más allá de la educación, ambos especialistas coincidieron en que la transición demográfica obligará a rediseñar múltiples políticas públicas.

“La demografía sirve para marcar un norte”, explicó della Paolera. “Tenemos que pensar cómo formar mejor a las personas para el mundo que viene, pero también cómo reorganizar los sistemas de cuidado y de salud. Son cuestiones centrales para lograr un crecimiento sostenible”.

Rofman utilizó un ejemplo cotidiano para ilustrar cómo el envejecimiento modifica las necesidades de la población.

“Hoy es difícil encontrar una esquina de Buenos Aires que no tenga una rampa para personas con movilidad reducida. Es un avance enorme. Pero muchas veces al lado hay una baldosa rota o un auto estacionado. En una sociedad envejecida, esas barreras pasan a ser mucho más importantes”.

(Infobae en Vivo)
Carola della Paolera afirmó que entre 2014 y 2024 los nacimientos en la Argentina se redujeron casi a la mitad por el descenso del embarazo adolescente (Infobae en Vivo)

El especialista sostuvo que el sistema sanitario también deberá adaptarse. “Tenemos un modelo pensado para atender rápidamente problemas puntuales de una población relativamente joven. Pero cuando predominan las enfermedades crónicas y degenerativas, ese esquema deja de funcionar. Hace falta otra forma de organizar la atención.”

En ese sentido, della Paolera insistió en que el momento para discutir esos cambios es ahora. “Tenemos que empezar como sociedad a preguntarnos cómo queremos prepararnos para vivir en una Argentina con una población cada vez más envejecida”.

Pese a los desafíos, ambos cerraron la entrevista con una mirada optimista. “Somos muy optimistas. Todo tiempo pasado fue peor. Tenemos oportunidades enormes. El desafío es decidir qué hacemos con ellas”, concluyó Rofman.

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