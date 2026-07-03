El Salvador

Médico salvadoreño advierte que el sobrepeso y el sedentarismo se vinculan con más inflamación y riesgo inmunológico

El especialista advirtió que el alto consumo de productos industriales y la baja ingesta de alimentos frescos pueden favorecer un entorno proinflamatorio y más complicaciones ante infecciones; propone priorizar frutas, verduras y actividad física.

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Un niño con sobrepeso siendo evaluado por una especialista en salud.
El médico indicó que el exceso de tejido graso libera citoquinas que afectan la respuesta inmune y favorecen afecciones autoinmunes o crónicas. /(Foto cortesía: Reuters)

La combinación de sobrepeso y sedentarismo en niños y adultos está generando un aumento sostenido del estado inflamatorio corporal y una mayor predisposición a enfermedades inmunológicas, advirtió el pediatra alergólogo e inmunólogo, Héctor Guidos Morales, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El especialista explicó que el exceso de tejido graso produce sustancias llamadas citoquinas, que incrementan la inflamación en el organismo y afectan la respuesta inmune, lo que puede facilitar el desarrollo de afecciones autoinmunes o crónicas.

Guidos Morales remarcó que el fenómeno afecta tanto a niños como a adultos, y que la cultura alimentaria en países de Centroamérica favorece el consumo de productos ultraprocesados y una baja ingesta de vegetales. “El paciente con sobrepeso inflama más de la cuenta”, afirmó el pediatra, quien señaló que la obesidad se asocia a un mayor riesgo de complicaciones ante infecciones virales y enfermedades metabólicas.

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El especialista recomendó limitar los alimentos procesados y promover una dieta rica en vegetales y alimentos frescos como estrategia fundamental para reducir el riesgo de inflamación y patologías inmunológicas. “Los vegetales son la comida de la microbiota intestinal”, explicó Guidos Morales, en referencia al papel protector que cumplen las bacterias intestinales en la regulación de la respuesta inmunológica.

Un niño de pelo rizado sentado en el suelo sostiene una manzana verde, junto a un cuenco con frutos secos y un vaso de agua.
Según el especialista, la alimentación es clave para la buena salud de los niños./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos mayores, el proceso de envejecimiento inmunológico —conocido como inmunosenescencia— puede atenuarse mediante cambios en el estilo de vida. El médico subrayó el valor de una alimentación equilibrada, la inclusión de alimentos fermentados (como yogur natural, kéfir o chucrut), el consumo regular de omega-3 y la práctica de ayuno intermitente.

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Además, mencionó que el vino tinto, en cantidades moderadas, aporta polifenoles como el resveratrol, que contribuyen a la protección contra enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares.

Las advertencias del especialista salvadoreño encuentran respaldo en los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estimó en 2022 una prevalencia de 67% de adultos con sobrepeso en la región de las Américas, incluyendo a Centroamérica, y un 16% de adultos con obesidad.

En el caso de los niños y adolescentes de 5 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso (incluida la obesidad) subió del 8% en 1990 al 20% en 2022. Entre los menores de 5 años, la OMS reportó en 2024 unos 35 millones de niños con sobrepeso a nivel global.

El sedentarismo también es motivo de preocupación. La OMS advierte que la mayor parte de los niños y adolescentes no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendados, mientras que el tiempo dedicado a pantallas supera las dos horas diarias en el 42% de los casos en días de semana y el 78% en fines de semana. Entre los adultos mayores, la falta de movilidad agrava la pérdida de masa muscular y acelera el deterioro inmunológico.

El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios también elevan el riesgo de enfermedades./ (Shutterstock)
El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios también elevan el riesgo de enfermedades./ (Shutterstock)

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, la reducción de azúcares y grasas, y la promoción de la actividad física diaria. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados resulta esencial, así como asegurar el acceso a opciones saludables y asequibles para todos los grupos poblacionales.

Las políticas públicas, de acuerdo con los organismos internacionales, deben centrarse en la educación alimentaria desde la infancia, el fomento de entornos escolares saludables y la regulación de la publicidad dirigida a menores. El abordaje integral del sobrepeso y el sedentarismo resulta clave para prevenir enfermedades inmunológicas, metabólicas y crónicas en la población de Centroamérica y la región.

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