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Amazon Leo, el ‘Starlink’ de Jeff Bezos, ya tiene los satélites necesarios para ofrecer internet

El servicio comenzará con cobertura limitada en Estados Unidos y se expandirá gradualmente

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Amazon Leo inicia operaciones tras completar el despliegue de 396 satélites en órbita baja. (Europa Press)
Amazon Leo inicia operaciones tras completar el despliegue de 396 satélites en órbita baja. (Europa Press)

Amazon Leo ha dado un paso clave para iniciar su servicio de internet satelital, tras completar el despliegue de los satélites mínimos necesarios en órbita baja para comenzar a operar este mismo año en un grupo reducido de usuarios. Aunque el proyecto de Jeff Bezos aún está muy lejos de igualar a Starlink en alcance y magnitud, la compañía ya se posiciona como un nuevo actor global en el competitivo mercado de la conectividad por satélite.

El vicepresidente de producto y negocios de Leo, Chris Weber, anunció en la red social X que la empresa ha lanzado 29 satélites adicionales, alcanzando un total de 396 satélites en órbita baja. Esta cifra permite a Amazon ofrecer por primera vez “servicio continuo en las latitudes iniciales”, según el directivo.

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Aunque aún queda trabajo por delante, como elevar los satélites a sus posiciones definitivas, la compañía considera que ha cumplido el objetivo técnico mínimo para comenzar a brindar cobertura básica a finales de este año.

Amazon planea alcanzar 7.727 satélites en órbita para 2035 y acelerar lanzamientos con el cohete Vulcan. (Europa Press)
Amazon planea alcanzar 7.727 satélites en órbita para 2035 y acelerar lanzamientos con el cohete Vulcan. (Europa Press)

El servicio, que inicialmente será limitado a ciertos usuarios en Estados Unidos, aún no ha revelado sus precios ni el alcance exacto de la cobertura. Leo prevé ampliar progresivamente su capacidad a medida que continúe con nuevos lanzamientos.

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Despliegue acelerado, pero lejos de la escala de Starlink

El avance de Leo es relevante, aunque la distancia con Starlink sigue siendo considerable. La red de satélites de Elon Musk ya supera los 10.000 satélites en órbita y ofrece internet en más de 150 países, además de prestar servicio a más de 200 aerolíneas internacionales, entre ellas United Airlines, Air France, Alaska Airlines y British Airways.

En contraste, Leo está previsto que comience con solo dos contratos de aerolíneas: JetBlue Airways, que espera implementar el servicio en 2027, y Delta Air Lines, que lo hará en 2028. Para alcanzar una cobertura amplia en Estados Unidos y otros mercados, Amazon calcula que necesitará varios años y el lanzamiento de miles de satélites adicionales.

La estrategia incluye internet directo al dispositivo, reforzada por la compra de Globalstar para cobertura en 120 países. (Reuters)
La estrategia incluye internet directo al dispositivo, reforzada por la compra de Globalstar para cobertura en 120 países. (Reuters)

Un mercado de rápido crecimiento y competencia feroz

El negocio del internet satelital promete convertirse en una de las grandes tendencias tecnológicas de la próxima década. Grand View Research estima que el sector crecerá anualmente un 15% hasta 2033, pasando de 13.300 millones de dólares en 2026 a 35.700 millones en 2033.

La aparición de nuevas redes como Leo representa una amenaza directa para los proveedores tradicionales de internet fijo, como Xfinity, Verizon Home Internet y T-Mobile 5G Home Internet. Hans Geerdes, estratega de la firma CableLabs, sostiene que “cada operador de banda ancha fija debería preocuparse”, ya que esta nueva generación de servicios satelitales promete mejorar la economía y la agresividad competitiva en el sector.

Estrategia de despliegue y tecnología

El último lanzamiento de Leo se realizó con el cohete Atlas V, cerrando una serie de ocho misiones exitosas. A partir de ahora, la compañía utilizará el cohete Vulcan, capaz de transportar más satélites y acelerar el ritmo de despliegue.

Ilustración comparativa de seis pilas de satélites apilados, con etiquetas de cohetes como Falcon 9, Atlas V, Ariane 6, Vulcan y New Glenn, y una persona para escala
El mercado de internet satelital crecerá hasta los 35.700 millones de dólares en 2033, según Grand View Research. (Amazon)

Melissa Wuerl, directora de sistemas de lanzamiento, confirmó que Amazon tiene “cientos de satélites listos para volar” en Cabo Cañaveral, Florida, y ha programado cerca de 100 misiones a un coste total estimado de 82.000 millones de dólares. El objetivo para 2035 es alcanzar 7.727 satélites en órbita.

Tanto Leo como Starlink operan sus satélites a una altitud de entre 560 y 800 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la denominada órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés). Esta ubicación permite ofrecer mayor velocidad de conexión y reducir los costes de lanzamiento e instalación.

Amazon busca posicionarse también en el segmento de internet directo al dispositivo, donde los usuarios podrán conectar sus teléfonos móviles u otros equipos directamente a un satélite, sin necesidad de infraestructura terrestre. Para fortalecer esta estrategia, la empresa adquirió en abril Globalstar por 11.600 millones de dólares, una firma con cobertura en más de 120 países gracias a su propia red de satélites en órbita baja.

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