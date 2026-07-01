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Últimas horas para conseguir gratis una aventura narrativa en Steam: cómo reclamarlo

La trama explora versiones distintas de un mismo pasado mediante un vínculo sobrenatural, con foco en familia y secretos

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Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Tell Me Why se puede reclamar gratis en Steam solo hasta hoy, 1 de julio, a las 19:00 en España - (Valve)

Quedan muy pocas horas para aprovechar una de las promociones más destacadas de Steam en el mes de junio. Tell Me Why, la aclamada aventura narrativa de DON’T NOD, puede reclamarse gratis hasta hoy, 1 de julio, a las 19:00 horas (hora peninsular española). Si aún no lo has añadido a tu biblioteca, este es el momento de hacerlo, ya que la oferta no volverá en el corto plazo.

Esta iniciativa, que se repite cada año durante el mes del Orgullo LGTBIQA+, busca dar visibilidad a historias inclusivas y personajes diversos. Tell Me Why se centra en el reencuentro de los gemelos Tyler y Alyson Ronan, invitando al jugador a explorar su pasado y las decisiones que marcaron su vida en una pequeña localidad de Alaska. La oportunidad de conseguirlo sin costo termina hoy, y una vez añadido, el título quedará vinculado de forma permanente a tu cuenta.

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Cuál es el juego gratuito del día en Steam

Tell Me Why es una aventura narrativa desarrollada por el estudio responsable de la saga Life is Strange. El juego destaca por su ambientación detallada, sus personajes complejos y su apuesta por temas maduros como la identidad, la familia y la memoria. La historia sigue a los gemelos Tyler y Alyson, quienes, tras años separados, se reúnen para reconstruir los recuerdos de una infancia marcada por secretos y momentos difíciles. A través de un vínculo sobrenatural, los protagonistas exploran distintas versiones de los mismos hechos y enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

La jugabilidad se apoya en la exploración, las conversaciones y las elecciones morales del jugador, que influyen de forma directa en el desarrollo de los acontecimientos y el desenlace final.

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Cómo reclamar Tell Me Why gratis en Steam

El proceso para conseguir este juego y otros títulos gratuitos en Steam es sencillo y accesible para todos los usuarios, incluso para quienes nunca han usado la plataforma. Estos son los pasos clave:

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El proceso consiste en iniciar sesión, localizar el título, confirmar que figura sin costo y pulsar obtener, sin datos de pago, luego queda guardado en la biblioteca para instalarse cuando se quiera, mientras la oferta siga activa

1. Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a la tienda oficial de Steam desde un navegador o mediante el cliente de escritorio. Si aún no tienes cuenta, regístrate con tu correo electrónico. Si ya formas parte de la comunidad, simplemente inicia sesión.

2. Buscar el juego gratuito: En la sección “Tienda”, utiliza el buscador para localizar Tell Me Why o revisa el apartado de promociones y juegos gratuitos destacados.

3. Seleccionar y reclamar: En la ficha del juego, verifica que el precio esté en “0” y haz clic en la opción para obtenerlo. No será necesario ingresar información de pago ni completar ningún paso adicional.

4. Añadirlo a la biblioteca: Una vez reclamado, el juego se guardará de forma permanente en tu cuenta, esté o no instalado en ese momento.

5. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Steam si aún no lo tienes, inicia sesión, accede a tu biblioteca y selecciona el título para instalarlo y disfrutarlo cuando quieras.

Se recomienda revisar los requisitos técnicos de Tell Me Why antes de la instalación, para asegurarse de que el equipo sea compatible y evitar problemas durante la experiencia de juego.

Estas promociones ayudan a diversificar las experiencias de juego y animan a los usuarios a explorar géneros o propuestas que quizá no habrían probado de otra forma. Una vez que el título forma parte de la biblioteca, puedes acceder a él en cualquier momento y disfrutarlo sin ningún coste adicional.

Recuerda que la promoción termina hoy a las 19:00 horas (hora peninsular española). Si te interesa añadir Tell Me Why a tu colección, no lo dejes para último momento. Una vez finalizada la oferta, el juego volverá a tener su precio habitual y la oportunidad gratuita desaparecerá. Aprovecha estos últimos minutos y descubre una de las aventuras narrativas más aclamadas de los últimos años con solo unos clics en la plataforma de videojuegos digitales.

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