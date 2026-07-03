Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

José Raúl Mulino confirmó que asistirá a la juramentación de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio en Lima. El mandatario panameño sostuvo una videollamada con la presidenta electa de Perú. Tomada de Presidencia

La elección de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú comenzó a marcar la agenda diplomática y comercial entre Lima y Ciudad de Panamá.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una videollamada con la mandataria electa, en la que ambos coincidieron en que es un momento oportuno para dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, vigente desde hace más de 14 años, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y la cooperación bilateral.

La conversación tuvo lugar luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta presidencial. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 9,223,396 votos (50.135%), mientras que su contendor, Roberto Sánchez, alcanzó 9,173,755 sufragios (49.865%), una diferencia de apenas 49,641 votos, equivalente a 0.27 puntos porcentuales.

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La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones por la independencia peruana.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras imponerse por un estrecho margen de 49,641 votos en la segunda vuelta presidencial. Europa Press

Durante la videollamada, Fujimori extendió una invitación a Mulino para asistir a la ceremonia de juramentación en Lima. El mandatario panameño confirmó su participación y, a su vez, invitó a la presidenta electa a visitar Panamá en enero de 2027 para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Según informó la Presidencia de Panamá, ambos gobernantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el Tratado de Libre Comercio para ampliar las oportunidades de negocios entre ambos mercados. El acuerdo fue firmado el 25 de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de mayo de 2012.

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“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho", manifestó Mulino, según el comunicado oficial difundido por la Presidencia panameña.

Fujimori respondió destacando el desempeño económico de Panamá y su papel como centro logístico, comercial y turístico de la región. “Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad", expresó la presidenta electa.

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Perú exporta a Panamá productos como uvas, libros, cítricos, alimentos procesados, conservas de pescado y medicamentos. (Foto: Agencia Andina)

El anuncio de ambos mandatarios llega en un momento en que la relación comercial entre Panamá y Perú mantiene un importante margen de crecimiento.

De acuerdo con la Ficha País: Perú, elaborada por el Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá mantiene un déficit comercial con Perú desde hace dos décadas.

En 2024, las exportaciones panameñas hacia ese mercado alcanzaron 10.6 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 118.1 millones de dólares, lo que dejó un saldo negativo superior a 107.5 millones de dólares.

El informe también señala que, pese a que el TLC tiene más de trece años de vigencia, Panamá solo ha utilizado las preferencias arancelarias del acuerdo para exportar en siete de esos años.

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Entre los principales productos que Panamá exporta a Perú destacan los medicamentos, que representaron más de la mitad del valor exportado en 2024, seguidos por conservas de carne, leche concentrada, bebidas alcohólicas, pescado congelado y cacao.

Panamá y Perú mantienen un tratado de libre comercio vigente desde 2012, aunque el intercambio sigue siendo deficitario para el mercado panameño. Panamá exporta principalmente medicamentos, conservas de carne, leche concentrada, bebidas alcohólicas, pescado congelado y cacao hacia el mercado peruano. REUTERS/Aris Martinez/Archivo

En sentido contrario, Perú exporta a Panamá principalmente uvas frescas o secas, libros e impresos, cítricos, productos de panadería y galletería, conservas de pescado, láminas y envases plásticos, alimentos para animales, pastas alimenticias y medicamentos, productos que reflejan la diversidad de la oferta peruana en el mercado panameño.

El intercambio comercial también tiene un peso importante a través de la Zona Libre de Colón. Durante 2024, Panamá reexportó hacia Perú mercancías por 396.7 millones de dólares, principalmente teléfonos celulares, cables eléctricos, medicamentos, perfumes y equipos tecnológicos, consolidando a la zona franca como uno de los principales canales del comercio bilateral.

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Más allá del comercio, Panamá y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde 1908 y han suscrito numerosos acuerdos de cooperación en materia de turismo, cultura, educación, transporte aéreo, medio ambiente, asistencia judicial, lucha contra el narcotráfico y facilitación del comercio.

La conversación entre Mulino y Fujimori constituye el primer contacto oficial entre ambos mandatarios tras la elección presidencial peruana y anticipa que el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio será uno de los principales ejes de la relación bilateral durante el próximo gobierno de Perú.