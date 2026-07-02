Servidores privados de Minecraft son catálogos como “poco seguros”: qué riesgos corren tus hijos

La ESA sostuvo ante el Senado estatal de California que los servidores privados de Minecraft son ilegales y vulneran la propiedad intelectual. (Europa Press)

La confrontación entre la preservación de videojuegos y los derechos de propiedad intelectual ha tomado un rumbo inesperado en el marco de recientes debates legislativos.

Durante una audiencia en el Senado estatal de California, la vicepresidenta de asuntos gubernamentales estatales de la Entertainment Software Association (ESA), Jennifer Gibbons, aseguró inicialmente que los servidores privados de Minecraft son ilegales y representan una modalidad de piratería.

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La discusión se produjo en el contexto de la Protect Our Games Act, una propuesta impulsada en California con la intención de obligar a las editoras de videojuegos a garantizar la jugabilidad de sus títulos incluso tras el cierre de los servidores oficiales. Esta iniciativa, planteada mientras el movimiento Stop Killing Games cobraba fuerza en el Parlamento Europeo, busca evitar que juegos dependientes de servidores desaparezcan de forma irreversible.

Mojang, desarrolladora de Minecraft, permite y regula la existencia de servidores comunitarios bajo sus normas oficiales. (Europa Press)

Durante la sesión, el asambleísta Chris Ward puso como ejemplo casos como Minecraft o Call of Duty, juegos que cuentan con servidores comunitarios que permiten a los usuarios seguir accediendo a la experiencia multijugador cuando el soporte oficial se retira.

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Ante la mención de estos servidores alternativos, Jennifer Gibbons intervino para rechazar su legitimidad. De acuerdo con sus declaraciones, la ESA mantiene dos demandas pendientes contra servidores privados, a los que acusa de operar de forma ilegal.

“De hecho, lo consideramos piratería. Tenemos demandas, dos demandas pendientes, contra servidores privados en este momento, y la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR) en sus Informes de Mercados Notorios sobre falsificación y piratería ha nombrado a algunos de estos grandes servidores privados como un mercado ilegal y sancionable”, afirmó Gibbons.

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La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Según IGN, en el caso específico de Minecraft, la postura de la ESA entra en conflicto directo con la política oficial de Mojang, la desarrolladora del juego. El estudio incentiva la creación y gestión de servidores privados y mantiene páginas en su web donde anima a los jugadores a crear estos espacios o unirse a servidores de terceros verificados, siempre que cumplan las normas comunitarias y de seguridad. Mojang revisa regularmente estos entornos para garantizar el cumplimiento de sus estándares.

El debate sobre la Protect Our Games Act refleja el conflicto entre la preservación de videojuegos y los intereses de las editoras. (Europa Press)

La ESA se retracta

Tras la polémica generada, la ESA emitió un comunicado aclarando que su posición se refiere exclusivamente a servidores privados que alojan o distribuyen contenido protegido por derechos de autor sin autorización de las editoras. Según el organismo, permitir la existencia de estos servidores como alternativa legal en la legislación californiana podría debilitar la capacidad de las editoras para proteger su propiedad intelectual y controlar los estándares de seguridad para los jugadores.

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No obstante, aclaró su postura para los servidores privados en general: “Operan sin supervisión del editor y no cumplen con los mismos estándares de confianza y seguridad. Esto podría crear un ambiente poco seguro para los jugadores y ser contrario al compromiso de la industria de fomentar un espacio seguro y divertido para todos los jugadores”.

Por su parte, PC Gamer señaló que el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) citado por la ESA distingue entre servidores privados que permiten eludir pagos obligatorios y aquellos que simplemente ofrecen experiencias comunitarias utilizando los recursos oficiales del juego. Según este medio, la categorización de la USTR se refiere a casos en los que se vulnera el modelo económico de las editoras y no a la existencia de comunidades gestionadas por usuarios bajo la autorización de los desarrolladores.

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El informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. distingue entre piratería y comunidades gestionadas bajo autorización de los desarrolladores. (Europa Press)

Consecuencias legislativas y repercusiones internacionales

Las declaraciones iniciales de la ESA (sobre la ilegalidad de los servidores privados) influyeron en la votación de la Protect Our Games Act, que no obtuvo los apoyos necesarios para avanzar en la Asamblea de California. Aunque la propuesta podría volver a debatirse en el futuro, el movimiento Stop Killing Games, liderado por Ross Scott, ha redoblado sus críticas hacia la ESA, acusando al organismo de emplear argumentos alarmistas para influir en legisladores poco familiarizados con la industria del videojuego y bloquear medidas de preservación.

La controversia refleja la compleja tensión entre la protección de los derechos de autor en la industria del videojuego y la demanda creciente de garantizar la preservación y accesibilidad de los títulos ante el cierre de servicios oficiales.

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