¿El fin de los juegos AAA? Por qué los desarrolladores independientes y jugadores ya dominan la industria

El informe de Bain & Company señala que el gaming global crecerá hasta 2028, impulsado por desarrolladores independientes y contenido generado por usuarios.

El informe anual de Bain & Company anticipa que la industria global del gaming mantendrá un crecimiento sostenido hasta 2028. No obstante, este avance no se distribuirá de manera equitativa: según el estudio, la aceleración la protagonizan los desarrolladores independientes y el contenido generado por usuarios, desplazando a los tradicionales estudios AAA.

El análisis, basado en una encuesta a más de 5.000 jugadores en seis países, traza un nuevo eje de poder en el sector: la transformación de los juegos en plataformas creativas y la irrupción de la distribución directa al consumidor.

Las plataformas toman la delantera y los estudios clásicos retroceden

El liderazgo en el ecosistema gamer ya no lo ejercen apenas los títulos AAA, sino que lo disputan los juegos tipo plataforma, capaces de consolidarse como auténticos núcleos de sociabilidad y creación colectiva. “Estamos presenciando un cambio generacional en lo que significa interactuar con un videojuego”, dijo Daniel Hong líder global de la práctica de Medios y Entretenimiento de Bain & Company.

Los juegos-plataforma consolidan su liderazgo en la industria del gaming por su capacidad para fomentar la creatividad, la socialización y la creación colectiva.

Y agregó: “Los juegos más importantes de hoy no son solo entretenimiento: son plataformas para la creatividad, la socialización y la narración de historias. Los estudios que adopten este rol más amplio liderarán la próxima era del gaming; quienes no lo hagan, quedarán atrás”.

De acuerdo al reporte, los juegos-plataforma registran cada año un aumento de usuarios que oscila entre el 10% y el 20%, impulsando un fenómeno de atracción para jugadores, creadores y marcas. Mientras tanto, el crecimiento de los desarrolladores independientes en ingresos por juegos de PC entre 2018 y 2024 alcanzó una tasa compuesta anual del 22%, bastante por delante del 8% consignado por los estudios AAA/AA.

En contraste, los estudios AAA enfrentan una doble presión: márgenes de ganancia en retroceso y costos de desarrollo en alza, lo que compromete su posición frente a actores más ágiles.

El contenido generado por usuarios redefine el éxito en el sector gaming y se consolida como eje principal de la nueva economía gamer.

El contenido generado por usuarios redefine el éxito en videojuegos

Según la encuesta, el contenido generado por usuarios (UGC) se consolida en el centro de la nueva economía gamer, con una tendencia de fuerte crecimiento. “Los jugadores jóvenes están impulsando el éxito de los principales juegos y sus valores están redefiniendo la industria”, afirmó Anders Christofferson Christofferson, líder del sector de gaming en Bain & Company.

“La personalización, la conexión social y la creatividad ocupan ahora un lugar más alto que la fidelidad visual para muchos jugadores. La vieja fórmula de secuelas prometidas y mejores gráficos ya no basta para mantenerse competitivo”, aseguró Christofferson.

Entre los menores de 17 años de edad, la propensión a comprometerse con los mismos títulos que sus pares supera en 20 puntos porcentuales el promedio, ampliando el “efecto volante” en la retención de comunidades y consolidando la longevidad de los juegos multiplataforma basados en UGC. La personalización y la creatividad superan hoy la relevancia del apartado gráfico en buena parte del público.

El protagonismo de la distribución directa y los influenciadores

El peso del descubrimiento de nuevos títulos ha migrado rápidamente: solo el 12% de los jugadores recurre a tiendas digitales tradicionales. En contraste, el 24% prefiere a creadores de contenido o influenciadores y el 14% opta por redes sociales, según detalló el sondeo. Esta transformación ha motivado que los desarrolladores apuesten a sus propias tiendas online, multiplicando, en apenas cinco años, su presencia entre los juegos móviles más rentables del 12% en 2019 al 44% en 2024.

El impulso regulatorio refuerza este cambio: fallos en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil han limitado el poder de las tiendas de aplicaciones para restringir los enlaces de compra externos, fortaleciendo la relación directa entre estudios y usuarios.

La expansión de la propiedad intelectual impulsa el engagement

La propiedad intelectual (IP) se muestra esencial para ganar relevancia más allá del juego. Según Bain & Company, cerca de una cuarta parte del tiempo que los usuarios destinan a otros consumos culturales gira en torno a series, música y productos relacionados con videojuegos. El impacto de las adaptaciones exitosas se traduce en un incremento de hasta el 69% en usuarios concurrentes promedio (ACUs) para las series mejor valoradas.

El informe identifica los pilares que distinguen a los propietarios de IP más exitosos: compromiso auténtico con las comunidades de fans, expansión prudente de la narrativa a nuevos formatos y un diseño estratégico de la experiencia transmedia.