La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

Andanin Vilas recordó a su papá en su cumpleaños 74

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Hoy es un día especial para todos los fanáticos del tenis argentino. Guillermo Vilas cumple 74 años este 17 de agosto y Andanín, su hija mayor, lo celebró con una foto junto a él tomada años atrás en Montecarlo. La más grande de los cuatro descendientes que tuvo junto a su esposa Phiangphathu Khumueang (Guillermo, Intila y Landinlao) aprovechó un nuevo aniversario para subir una publicación en sus redes sociales, en medio del silencio familiar sobre la enfermedad que afecta a la leyenda del deporte argentino ganador de 62 títulos.

La imagen elegida remite a una etapa central de su carrera. Fue tomada en la puerta del Monte-Carlo Country Club, escenario en el que Vilas ganó los torneos de 1976 y 1982, y apareció en una fecha de alto valor simbólico para el deporte argentino. “Muy feliz cumpleaños papá!”, fue el mensaje que añadió Andanín.

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El considerado uno de los mejores deportistas de la historia argentina y figura decisiva en la popularización del tenis en nuestro país no aparece públicamente desde hace años. El ex tenista reside en Montecarlo desde hace mucho tiempo y atraviesa problemas de salud que la familia nunca comunicó de manera oficial. Vilas conquistó 62 títulos a lo largo de su carrera, incluidos cuatro Grand Slam: el US Open de 1977, Roland Garros de 1977 y el Abierto de Australia de 1978 y 1979.

El posteo de Phiangphathu Khumueang, esposa de Guillermo Vilas, en enero de 2025. Es una de las últimas fotos que se conoce del histórico tenista

La publicación de Andanin se sumó a otro gesto reciente del entorno de Vilas. En enero de 2025, su esposa, la tailandesa Phiangphathu Khumueang, compartió una imagen del extenista sentado, con una leve mueca y una remera con el nombre de una de sus academias. Fue una de las últimas imágenes que se conoció de Guillermo.

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El mensaje que acompañó esa foto fue breve: “My handsome”, traducido como “mi guapo”, junto a un corazón. La reacción de los seguidores fue inmediata, con mensajes centrados en el impacto que Vilas tuvo sobre varias generaciones de tenistas y aficionados argentinos.

El último posteo anterior de Phiang en su cuenta de Instagram había sido el 1 de noviembre de 2024 y mostraba a su hijo menor Guillermo entrando al country club de Montecarlo. La última aparición de Vilas en esas redes se había producido el 6 de enero del año de 2024, en una publicación junto a su hija Landinlao por el cumpleaños de ella.

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Andanín Vilas, de 22 años, es la hija mayor de Guillermo Vilas (@andaninvilas)

Antes de eso, la imagen previa de Willy había sido a mediados de 2023, en un parque y con una maceta de flores en la mano. En ese momento, también se activó la cuenta oficial del ex tenista (@vilasguillermook) con tres publicaciones seguidas dedicadas a tapas de medios internacionales de su etapa de mayor esplendor. Entre esas portadas, aparecieron El Gráfico de Argentina, World Tennis y Tennis Magazine de Estados Unidos, Tennis de Francia, L’Express y Tennis Magazine de Francia, además de Tennis World de Gran Bretaña. Las ediciones compartidas corresponden al período entre 1974 y 1982.

Andanin ya había hecho una excepción en julio de 2023, cuando habló con Hola sobre la situación de su padre. Nacida en París y criada durante muchos años en la Argentina, es la primera hija de Vilas y, según contó, la más parecida a él en el carácter entre los cuatro hermanos. La hija mayor del extenista jugó al tenis y, cuando la familia vivía en Buenos Aires, era habitual verlos entrenarse juntos en las canchas de River Plate. Sus hermanos son Lalindao, Intila y Guillermo Jr., hijos de Vilas y Phiang Phathu.

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Vilas conquistó 62 títulos, entre los que se destacan cuatro Grand Slam: el US Open de 1977, Roland Garros de 1977 y el Abierto de Australia de 1978 y 1979

En esas declaraciones, Andanin dijo: “Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”.

También afirmó que su padre “piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo”. Y agregó: “Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”.

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En ese mismo testimonio, su hija mayor explicó cuál era la principal preocupación del entorno inmediato: “Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar, solamente para aparecer en televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal”.