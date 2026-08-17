Rusia atacó la empresa energética de Ucrania 13 veces en una semana y ya suma casi 300 ataques en el año

Bomberos trabajan en una instalación de producción de gas natural en Poltava, tras un ataque ruso, en el marco de una campaña que ya golpeó a Naftogaz casi 300 veces en lo que va del año (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

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Rusia atacó instalaciones del Grupo Naftogaz de Ucrania 13 veces durante la última semana y ha golpeado sus instalaciones casi 300 veces en lo que va de año, informó el lunes la empresa ucraniana estatal de energía.

Rusia ha golpeado repetidamente la red eléctrica ucraniana desde su invasión a gran escala hace más de cuatro años. Moscú espera minar la voluntad de lucha de Ucrania al privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente durante los crudos meses de invierno.

Funcionarios ucranianos, que afirman que Rusia está “utilizando el invierno como arma”, temen que Moscú también mantenga su campaña durante el próximo invierno.

Drones y misiles rusos impactaron instalaciones en varias regiones del país, y un activo fue alcanzado varias veces durante la semana, señaló Naftogaz, al informar de graves daños en equipos y en la capacidad de producción. Ningún empleado resultó herido en los ataques, indicó la empresa.

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El Grupo DTEK, una empresa de minería de carbón y producción de energía que afirma ser el mayor inversor privado en el sector energético de Ucrania, también dijo que un ataque ruso provocó un incendio en una de sus minas, matando a un hombre de 52 años.

Ataques cruzados y cientos de drones en una sola noche

Almacenes de Wildberries en llamas en Koledino, región de Moscú, tras un ataque con drones ucranianos que Kiev asegura dejó fuera de servicio siete de los diez mayores centros logísticos de la empresa (Redes sociales/REUTERS)

Los movimientos de tropas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros se han visto en gran medida estancados por drones y robots, de modo que tanto Rusia como Ucrania están ampliando sus campañas aéreas y diseñando nuevas armas de largo alcance.

Ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia mataron a siete personas, mientras que cinco civiles murieron en Ucrania tras ataques de las fuerzas de Moscú, informaron funcionarios el lunes al recopilar los ataques ocurridos durante la noche.

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Con la capital rusa ahora dentro del alcance de drones ucranianos que atacan regularmente la región, los organizadores cancelaron un gran festival de música militar que estaba previsto celebrarse en la Plaza Roja del centro de Moscú a partir del viernes. Los organizadores del Festival Internacional de Música Militar de la Torre Spasskaya dijeron el lunes en redes sociales que el evento fue pospuesto hasta el próximo año por razones fuera de su control.

En mayo, las autoridades redujeron significativamente las celebraciones anuales del Día de la Victoria de Rusia en la Plaza Roja por primera vez en casi dos décadas. Los funcionarios atribuyeron la medida a la “situación operativa actual”, pero no dieron más detalles.

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Ucrania dependió en gran medida de la ayuda militar extranjera tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, pero ha incrementado gradualmente su potencia de fuego producida en el país. El domingo lanzó una andanada de más de 800 drones de largo alcance contra Rusia.

Ucrania también ha atacado con éxito almacenes propiedad de Wildberries, el principal minorista en línea de Rusia, a una distancia de hasta 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana.

Casi 17.000 civiles muertos y una carrera por nuevas defensas

La gente se detiene para guardar un minuto de silencio nacional en memoria de los soldados caídos en la guerra con Rusia, en Kiev, el lunes 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Las fuerzas rusas han golpeado cada vez más edificios de apartamentos, puertos, escuelas y hospitales, entre otros objetivos urbanos, y han matado a cerca de 17.000 civiles, según Naciones Unidas. La cifra de 437 civiles ucranianos muertos en julio fue un 70% más alta que en el mismo mes de 2025, indicó la semana pasada, a medida que se intensificaban las andanadas de Rusia.

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Rusia ha aprovechado la grave escasez de interceptores de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania, que son la única forma de contrarrestar los misiles balísticos.

Pero Kiev está innovando con rapidez: Ucrania ahora desarrolla su propio misil balístico para responder a Rusia y trabaja con países europeos en el desarrollo de más defensas aéreas antibalísticas.

(Con información de AP)