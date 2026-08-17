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Jorge Macri: “La libertad se construye, se conquista y se defiende”

El jefe de Gobierno porteño encabezó un acto por el paso a la inmortalidad de San Martín junto a funcionarios, abanderados y embajadores

Jorge Macri en el acto por San Martín
Jorge Macri junto a su esposa, Belén Ludueña; y la Vicejefa porteña, Clara Muzzio (Fotografía: GCBA)
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El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó el acto central en la Plaza San Martín de Retiro por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y autoridades de diferentes áreas de la administración local. La ceremonia congregó a funcionarios, legisladores, representantes diplomáticos, fuerzas de seguridad, directivos escolares y vecinos.

La jornada comenzó con la entrega de distinciones a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y a miembros de las fuerzas de seguridad. Durante la previa, el músico Nahuel Penissi interpretó el Himno Nacional Argentino frente a los asistentes, entre ellos los embajadores de Perú y Chile.

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Hombre en podio, flanqueado por granaderos y niños con banderas argentinas. Detrás, orquesta y pantalla con mensaje "LA CIUDAD HOMENAJEJA AL PADRE DE LA PATRIA"
Jorge Macri destacó a las fuerzas de seguridad porteñas (Fotografía: GCBA)

Durante su discurso, Jorge Macri subrayó el valor de la libertad como legado del prócer. “San Martín no solo fue el héroe de la independencia. Él dedicó su vida entera al servicio de la libertad. Esa fue su vocación más profunda”, expresó el jefe de Gobierno, quien agregó: “Nos enseñó que esa libertad se construye, se conquista y se defiende. ‘Seamos libres y lo demás no importa nada’, dijo. Ese mandato sigue resonando en nuestros corazones como un legado”.

Un grupo de hombres y mujeres de pie en un escenario, algunos aplaudiendo, y niños con banderas. Detrás, una pantalla con la frase 'La ciudad homenajea al Padre de la Patria'
Jorge Macri encabezó el acto por el pase a la inmortalidad de José de San Martín (Fotografía: GCBA)

El acto, que reunió a abanderados y escoltas de diferentes escuelas porteñas y de las fuerzas de seguridad, tuvo un fuerte componente participativo. Macri agradeció la presencia de las familias y destacó el compromiso de quienes fueron reconocidos: “El equipo es muy grande, pero cada ministro se tomó con mucha seriedad esta tarea. Siéntanse todos representados en el reconocimiento a cada uno de ellos”.

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A lo largo de su intervención, el funcionario sostuvo que la libertad es un valor que “no se negocia ni se pierde”, y recalcó la importancia del orden y la legalidad en la vida de la Ciudad. “El apego a la ley, a las normas, el orden y la convivencia en cada rincón, la certeza de que la propiedad privada es inviolable, el cuidado de lo público, el respeto y la consideración del otro son parte de esa identidad”, afirmó Macri.

Un hombre de saco claro estrecha la mano de un niño. Varias personas y jóvenes con banderas argentinas. Fondo con edificios, árboles y un semáforo
Del acto participaron varias escuelas porteñas (Fotografía: GCBA)

El jefe de Gobierno porteño también hizo referencia al papel de los “héroes de hoy”, aludiendo a los integrantes de la policía, bomberos, médicos y directivos reconocidos durante el evento. “Vamos a luchar y a defender el camino de la grandeza y del progreso, que no es otro que el camino de la libertad, del respeto por la ley y por el orden”, sostuvo.

Y en el cierre apuntó: “La libertad se defiende cuidando a los ciudadanos de bien que quieren progresar, protegiéndolos de aquellos que quieren imponer desde el desorden y el caos un estilo de vida que esconda sus propias incapacidades. La ciudad de Buenos Aires no se rinde. Vamos a seguir defendiendo nuestro estilo de vida en libertad. Y que viva la patria”.

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