Dos importantes avenidas de la ciudad de Buenos Aires cambiarán de sentido por la llegada del trambus

Debido a la llegada del Trambus, el nuevo sistema de transporte 100 por ciento eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), varias arterias porteñas modificarán su circulación. Específicamente, el barrio de Caballito se verá afectado.

De acuerdo con fuentes vinculadas al GCBA, a partir de octubre la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en sentido sur-norte, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón tendrá circulación en sentido norte-sur.

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Según explicaron, ambos cambios buscan adaptar la traza al recorrido del Trambus, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y que, de acuerdo con las estimaciones oficiales, permitirá reducir hasta un 40% el tiempo de viaje.

Desde el GCBA precisaron que, además de las modificaciones en las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón, también habrá cambios en otras calles. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, pasará a tener doble sentido de circulación. A su vez, Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, cambiará a mano única con sentido hacia el sur, mientras que Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, pasará a tener mano única hacia el norte. En el caso de Acoyte, además del cambio de sentido, se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha para la circulación del Trambus.

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“El TramBus será una innovadora, moderna y sustentable forma de moverse por la Ciudad que combina lo mejor del tranvía y del colectivo”, sostuvo Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la ciudad. Se espera que el nuevo sistema lleve a más de 50 mil pasajeros a diario.

La primera etapa del trambus comenzará a operar a fines de este año, con un trayecto de 20 kilómetros. Según adelantaron del gobierno porteño, conectará con las líneas de subte A, B, D, E y H, y permitirá conexiones con las estaciones de tren Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

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Además, se conectará con los corredores del Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur. En horas pico, los pasajeros podrán acceder -de acuerdo con las primeras estimaciones- a uno de los servicios cada cuatro minutos.

Los paradores icónicos del trambus.

El trambus

La implementación del nuevo sistema de transporte público busca reducir el tiempo de viaje entre los extremos de la ciudad y evitar el intenso tráfico vehicular del microcentro, gracias a un recorrido definido que no atraviesa esa zona. Contará con un carril exclusivo y aprovechará la “onda verde” de los semáforos, permitiendo así una circulación más fluida y previsible.

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De esa forma, el tramo uno unirá los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya.

El trayecto, que tendrá paradas cada 500 metros, permitirá que recorridos que actualmente superan los 90 minutos puedan completarse en menos de una hora.

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Las unidades del Trambus serán completamente eléctricas y tendrán una autonomía de 270 kilómetros, lo que contribuirá a reducir el impacto ambiental y sonoro.

Entre las ventajas destacadas, el Trambus dispondrá de una tarifa integrada con el Subte, con descuento automático al combinar ambos servicios, y contará con más de 70 paradas a lo largo del recorrido.

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Uno de los aspectos centrales del Trambus será la implementación de semáforos inteligentes que, mediante telemetría, detectarán la llegada de las unidades y extenderán el tiempo de la luz verde hasta que el vehículo cruce la intersección.

Esta “onda verde” priorizará el paso del transporte público y permitirá acortar los tiempos de viaje, consolidando al Trambus T1 como una alternativa eficiente y sustentable para la movilidad urbana. Según Bereciartua, cuando las unidades "llegan a una intersección, se extiende el verde y no se detienen".

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“Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos”, aseguró.