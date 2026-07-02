El Salvador

La Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó cerca de un 10% las ventas de comercios del Centro Histórico de San Salvador

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador atribuyó el repunte al mayor flujo de aficionados y turistas, junto con actividades públicas que ampliaron la demanda en restaurantes, cafeterías y otros establecimientos

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Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)
Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha impulsado un aumento en la afluencia de visitantes y actividad económica en los comercios del Centro Histórico de San Salvador, según confirmó a Infobae Adriana Larín, titular de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

La funcionaria detalló el miércoles que el espacio ha abierto sus puertas a la comunidad salvadoreña y a turistas internacionales, reforzando su posicionamiento como destino de encuentro durante el evento deportivo.

De acuerdo con declaraciones exclusivas de Larín, la estrategia de la APLAN ha permitido que los comercios del área se beneficien del flujo de aficionados que asisten a ver los partidos y participan en actividades organizadas en espacios públicos.

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“Muchos establecimientos están transmitiendo en vivo los partidos y se han sumado a las actividades impulsadas desde la autoridad, como el CH Tour Mundialista, que permite activar diferentes espacios públicos y favorecer a los establecimientos”, afirmó la funcionaria.

La dinamización comercial se traduce en cifras concretas. Según Larín, durante una de las recientes actividades en la zona de Paseo San Jorge, cerca de Plaza Morazán, los comercios reportaron que superaron sus metas de ventas en cerca de un diez por ciento respecto a lo proyectado para ese día.

Este dato fue destacado por la titular de la APLAN como un indicador de la efectividad de la colaboración entre el sector público y privado, beneficiando a familias salvadoreñas y fortaleciendo el desarrollo turístico local.

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Bosnia, Estados Unidos, Embajada de Estados Unidos en El Salvador
(Infobae Centroamérica/Emerson del Cid)

¿Qué consumen los visitantes en el Centro Histórico?

En cuanto a la preferencia del público, la demanda se distribuye entre restaurantes y cafeterías, más allá del consumo de bebidas alcohólicas. “Todos los restaurantes por igual están despuntando. También los lugares de café que cuentan con pantallas para la transmisión. Lo que busca la gente es un sitio seguro donde disfrutar de los partidos y resguardarse del clima, sobre todo por la temporada de lluvias”, explicó Larín.

Las actividades organizadas durante la Copa Mundial de la FIFA no se limitan a la transmisión de partidos. Según el reporte de Infobae, la APLAN ha coordinado la realización de eventos culturales, recorridos históricos y música en vivo para atraer a un público diverso, incentivando así la visita de familias y turistas de diferentes zonas del país y del extranjero.

La funcionaria enfatizó que, a pesar de la incertidumbre generada por el clima en esta época del año, continúan las actividades en diferentes espacios y plazas, buscando descentralizar la atención y fomentar el desarrollo en áreas menos exploradas del centro histórico.

“Estamos activando diferentes fechas y espacios, principalmente los fines de semana, para que las familias puedan aprovechar y conocer nuevos proyectos en desarrollo”, señaló Larín.

La titular de la Autoridad de Planificación del área dijo a Infobae que la llegada de aficionados y turistas del extranjero incrementó el consumo en restaurantes y cafeterías, además de activar recorridos y eventos (Foto cortesía en la red social X de Ministerio de Turismo)
La titular de la Autoridad de Planificación del área dijo a Infobae que la llegada de aficionados y turistas del extranjero incrementó el consumo en restaurantes y cafeterías, además de activar recorridos y eventos (Foto cortesía en la red social X de Ministerio de Turismo)

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador mantiene su invitación abierta a salvadoreños y visitantes extranjeros para que participen de las actividades y disfruten de la oferta cultural y gastronómica local, en un entorno seguro y renovado, mientras la ciudad recibe el impulso adicional generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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