Cuál es la empresa energética que empezó los trámites para cotizar en Wall Street: sería la primera argentina en hacerlo desde 2019

Genneia, la principal generadora de energías renovables de la Argentina, inició los trámites ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para lo que podría ser la primera oferta pública inicial de una empresa argentina en Wall Street en más de siete años.

La empresa, que cuenta con una capacidad instalada de más de 1.580 MW repartidos entre ocho parques eólicos y seis solares y es presidida por Jorge Brito –también presidente de Banco Macro–, presentó el formulario F-1 ante el regulador bursátil estadounidense, un prospecto preliminar que habilita el proceso de registro para una eventual salida a bolsa simultánea en Nueva York y Buenos Aires.

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Genneia busca cotizar sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) bajo la forma de American Depositary Receipt (ADR), con el símbolo de cotización GENN. La oferta tendrá alcance global y combinará la colocación internacional con una emisión en el mercado local argentino.

Jorge Brito, presidente de la compañía de energías renovables

La presentación del F-1 no garantiza que la operación se concrete en lo inmediato. El documento tiene carácter preliminar y puede sufrir modificaciones durante la revisión de la SEC; las acciones tampoco podrán ofrecerse hasta que el organismo declare efectivo el registro. Detalles como el rango de precios, el volumen de títulos a emitir, el monto total a captar y la fecha de debut en el mercado aún no fueron definidos y dependerán de las condiciones del mercado.

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Según pudo saber Infobae, la compañía también comenzó conversaciones con bancos y otras entidades para conseguir los fondos y aceitar los detalles para llevar adelante el proceso.

De concretarse, Genneia se convertiría en la primera firma argentina en listar en Estados Unidos desde 2019, lo que marcaría un hito para el acceso de compañías del país a los mercados de capitales internacionales.

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En 2019, Vista Energy, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, comenzó a cotizar en el NYSE. Antes de eso, a principios de 2018, debutaron Corporación América Airports (holding aeroportuario de Eduardo Eurnekian) y la generadora eléctrica Central Puerto, y un año antes Despegar, aunque fue deslistada a fines de 2024.

Transener y mega baterías

Recientemente, Genneia amplió su presencia en el sector energético argentino. A comienzos de mayo de este año la firma se quedó con el control de Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. La privatización de la empresa se formalizó a través de la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, y se concretó con la transferencia de la totalidad de las acciones estatales al consorcio formado por Genneia y Edison Energía.

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El Estado ya transfirió el 50% del capital de Citelec, el holding que controla Transener, al nuevo consorcio. De este modo, el adquirente pasó a ser accionista co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, la empresa del empresario Marcelo Mindlin, que ya tenía en su poder la otra mitad del holding.

La adjudicación se definió a fines de abril, cuando el Gobierno recibió tres ofertas que superaron el precio base de USD 206 millones fijado para la licitación. El consorcio de Genneia y Edison Transmisión —presentado como Unión Transitoria de Empresas con administración independiente— se impuso con una propuesta de USD 356.174.811,78, por encima de Central Puerto (USD 301 millones) y Edenor (USD 230 millones). La suma total de las tres ofertas recibidas por el Ministerio ascendió a USD 887 millones.

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La operación se enmarca en el proceso de privatización total de Energía Argentina (ENARSA), habilitado por la Ley Bases. Transener, a su vez, participa en Transener Internacional Ltda. en Brasil y en Transba S.A., transportista de energía por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires.

Genneia también tiene presencia en la licitación Alma SADI, el proceso oficial para incorporar centrales de almacenamiento de energía en baterías al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La compañía fue una de las empresas que se presentó en la etapa técnica de mayo, junto a MSU Green Energy, Pampa Energía, Central Puerto, YPF, Coral, Aluar, AES, 360 Energy Solar, Capex y Unitec Bio, entre otras.

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Las centrales de almacenamiento en baterías permiten responder ante picos de demanda y reducir la probabilidad de cortes en el servicio eléctrico

La convocatoria superó con amplitud las expectativas del Gobierno: 37 empresas presentaron 232 proyectos por un total de 8.230 MW, con un interés potencial de inversión cercano a los USD 8.200 millones. La cifra contrasta con el objetivo de la primera etapa, que prevé adjudicar 700 MW, equivalentes a unos USD 700 millones; es decir, las ofertas recibidas superaron en más de 11 veces la potencia licitada.

El proceso apunta a incorporar baterías de gran escala en nodos críticos de siete regiones del país: NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo, Pampa y Buenos Aires —excluida el AMBA, que ya tiene su propio proceso licitatorio—. Uno de los datos que subrayó el Gobierno fue el nivel de precios: las mejores propuestas por región se ubicaron en torno al 65% del precio máximo establecido en el pliego. La adjudicación de los 700 MW está prevista para el 8 de julio.

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