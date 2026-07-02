El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido otra vez por obras: cuándo se suspenderá el servicio

El servicio del ramal Tigre estará interrumpido durante el fin de semana largo (argentina.gob.ar)

El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido entre el próximo jueves feriado del 9 de julio y el domingo 12, mientras que los ramales Mitre y José León Suárez circularán con servicio limitado entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por “obras esenciales de renovación de infraestructura de vías”.

“Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria”, comunicó Trenes Argentinos Operaciones.

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La interrupción de cuatro días coincide con el fin de semana largo extralargo y busca minimizar futuras afectaciones al servicio. Las obras incluyen la renovación total o parcial de cruces a nivel en San Martín e Yrigoyen (Vicente López), así como desde Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde (Núñez) y la restauración del paso a nivel Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.

El corte responde a la Emergencia Ferroviaria por el deterioro de durmientes y rieles con más de 40 años de antigüedad, lo que obligó a los trenes a circular a menor velocidad por precaución, generando demoras y cancelaciones.

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Durante la próxima interrupción, se prevé la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel (sistema de alimentación eléctrica), la intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales, además del recambio de cuatro paragolpes en la estación terminal de Tigre. Según cifras oficiales, en los primeros meses del año ya se habían renovado 32 kilómetros de vías, intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

Dos formaciones del ferrocarril Mitre, en la estación de Retiro en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Leo La Valle

“La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, señaló la empresa estatal.

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Por la interrupción del servicio, muchos pasajeros deberán buscar alternativas de viaje para llegar a destino. La duración y alcance de las obras están orientados a reducir nuevas interrupciones en el futuro y garantizar la seguridad del servicio.

“Las tareas totales contemplan la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas”, precisaron.

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“La readecuación de los tendidos, que se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, se ejecutará durante 4 días corridos y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición”, explicó Trenes Argentinos.