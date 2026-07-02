Alertas de terremoto en iPhone: por qué no funcionan y qué opciones se pueden activar

Los usuarios de iPhone no pueden recibir las alertas de terremotos de Google que sí funcionan en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de iPhone no pueden recibir las mismas alertas de terremotos que en Android. Aunque la función de Google ha demostrado su eficacia en distintos países, como lo sucedido en Venezuela o recientemente en México, quienes utilizan dispositivos de Apple deben acudir a otras herramientas.

El Android Earthquake Alerts System se basa en una red distribuida de millones de teléfonos. Cuando suficientes dispositivos detectan un movimiento sísmico, el sistema lo confirma y envía notificaciones automáticas a los usuarios de la zona.

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Por qué el sistema de Google no está disponible en iPhone

El motivo principal por el que el sistema de Google no funciona en iPhone es técnico y operativo. Google requiere acceso a los acelerómetros y a las notificaciones de emergencia del dispositivo para que su red global de alerta sísmica funcione.

El sistema operativo de Apple bloquea este tipo de permisos para aplicaciones de terceros. Incluso si el usuario instala una app de Google o activa los servicios de ubicación, el iPhone no puede participar en la red de detección ni recibir las notificaciones automáticas.

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Google necesita acceso a los acelerómetros y a las notificaciones de emergencia para que su sistema de alertas sísmicas funcione. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple diseña iOS con un ecosistema cerrado y controles estrictos sobre la privacidad y el acceso al hardware. Esto impide que Google active sensores en segundo plano o utilice el sistema de notificaciones de emergencia como lo hace en Android. Por tanto, los usuarios de iPhone quedan fuera de la red global de detección y tampoco reciben alertas automáticas, aunque lo deseen.

No es que la alerta de Google falle en iPhone, simplemente, nunca fue creada para funcionar en este sistema. La tecnología de detección distribuida está reservada para Android, y Apple ha optado por mantener su independencia en la gestión de emergencias.

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Un usuario de iPhone no puede utilizar el sistema de Google para alertas sísmicas. La diferencia de políticas y permisos entre los sistemas impide que este tipo de notificaciones llegue a los dispositivos de Apple. En cambio, la compañía ofrece sus propias soluciones y depende también de la infraestructura local de cada país para transmitir alertas de emergencia.

Alternativas de alertas de terremotos y emergencias en iPhone

Aunque los usuarios de iPhone no tienen acceso a la tecnología de Google, sí existen opciones para recibir alertas en caso de terremoto. Una de ellas son las Alertas gubernamentales que llegan directamente desde organismos oficiales a través de la red celular.

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La tecnología de detección distribuida de Google nunca fue creada para funcionar en iPhone dentro del ecosistema cerrado de iOS.(REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Estas alertas suelen estar activadas por defecto y, en muchos países, no pueden desactivarse. Emiten un sonido de alarma distintivo y muestran mensajes en la pantalla del dispositivo cuando ocurre una emergencia crítica, como un sismo, una inundación o una amenaza grave.

En algunos países y con versiones recientes de iOS, Apple también ofrece las Alertas de seguridad mejoradas. Esta función, disponible a partir de iOS 26.2, permite recibir avisos de emergencias que incluyen terremotos, inundaciones y otras amenazas, siempre que la información provenga de organismos emisores compatibles.

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Las Alertas de seguridad mejoradas requieren conexión a internet y pueden llegar antes que las gubernamentales si el usuario activa la opción de optimización de recepción.

La app Clima de Apple es otra herramienta que puede entregar notificaciones sobre fenómenos meteorológicos severos, como tormentas o huracanes. Sin embargo, los terremotos no forman parte de este sistema porque no son fenómenos meteorológicos, por lo que la protección ante sismos requiere de otros mecanismos.

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Apple ofrece Alertas de seguridad mejoradas desde iOS 26.2, con avisos de emergencias compatibles que requieren conexión a internet.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Cómo activar las alertas de emergencia en iPhone

El proceso para asegurarse de que el iPhone reciba todas las alertas posibles es sencillo. El primer paso es abrir Configuración, acceder a Notificaciones y desplazarse hasta el final del menú. Allí se encuentran las opciones para activar Alertas gubernamentales, Alertas de emergencia y, si está disponible, Alertas de seguridad mejoradas o Alertas de sismos.

Si el sistema lo solicita, es fundamental otorgar permiso permanente de acceso a la ubicación. Esto garantiza que las notificaciones funcionen correctamente incluso cuando la app no está abierta. También se recomienda tener una SIM o eSIM activa, ya que muchas alertas dependen de la red celular del país.

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En la app Clima, se puede activar la función de notificaciones y conceder acceso permanente a la ubicación para recibir avisos meteorológicos. Es esencial confirmar que las notificaciones no estén bloqueadas por el modo de concentración ni por ajustes de silencio, ya que esto podría impedir que los avisos lleguen en tiempo real.