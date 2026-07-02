Los Pumas comenzarán su participación en un nuevo torneo: enfrentarán a Escocia por el Nations Championship

Justo Piccardo anota el try de la victoria en el último encuentro entre Argentina y Escocia (REUTERS/Scott Heppell)

El Nations Championship levantará el telón con un cruce de alto voltaje entre Los Pumas y Escocia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el seleccionado argentino inicia la temporada ante un rival de enorme tradición. El partido, programado para este sábado 4 de julio a las 16:10, marcará el debut oficial del año para ambos equipos y pondrá en juego el primer liderazgo del torneo.

El Nations Championship es un nuevo torneo internacional de rugby que comenzará en 2026 y reunirá a las 12 principales selecciones del mundo. El certamen, impulsado por las organizaciones Seis Naciones y SANZAAR, establece un formato en el que los equipos del hemisferio norte (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) se medirán contra los del hemisferio sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Fiji y Japón) durante las ventanas internacionales de julio y noviembre.

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Cada seleccionado jugará seis partidos —tres en condición de local y tres como visitante— frente a rivales del hemisferio opuesto. La competencia concluirá con un fin de semana de Finales, en el Allianz Stadium de Londres, en el que los mejores equipos de cada hemisferio disputarán el título. El torneo transformará el calendario internacional al ofrecer una estructura regular y permitirá determinar qué hemisferio domina el rugby cada dos años, otorgando además a selecciones como Argentina la posibilidad de sumar continuidad frente a las potencias mundiales.

Este será el primero de los tres compromisos que tendrán los comandados por Felipe Contepomi durante julio: recibirán a Gales en San Juan el sábado 11 y chocarán con Inglaterra en Santiago del Estero el siguiente sábado 18.

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La expectativa sobre Los Pumas se potencia no solo por el inicio de este nuevo ciclo, sino también por las novedades en la alineación. El entrenador debió rearmar el pack de forwards debido a la ausencia de Thomas Gallo, quien integra la lista de lesionados, y a la baja de Pedro Rubiolo. Por ello, Mayco Vivas ocupará un lugar en la primera línea, acompañado por Julián Montoya y Pedro Delgado, ambos con minutos importantes en la última ventana internacional frente a Inglaterra en Twickenham. En la segunda línea, el cuerpo técnico apostó por la experiencia de Guido Petti y el envión anímico de Matías Alemanno, quien celebrará su partido número cien con la camiseta argentina.

Mateo Carreras será titula en Los Pumas (REUTERS/Scott Heppell)

El equipo argentino sale al campo con una base consolidada y nombres de peso en la tercera línea, como Pablo Matera, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo. En la conducción, la sociedad entre Gonzalo García y Tomás Albornoz buscará imprimir ritmo y variantes, mientras que en el fondo, la velocidad de Mateo Carreras y la potencia de Santiago Carreras aparecen como cartas fuertes para quebrar la defensa rival. Entre los suplentes se destaca la presencia de Matías Moroni y Bautista Delguy, listos para aportar experiencia y desequilibrio en la segunda mitad.

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Por el lado de Escocia, el seleccionado europeo llega a Córdoba tras obtener el tercer puesto en el último Seis Naciones, lo que confirma su buen momento competitivo. Al igual que Los Pumas, afronta el debut con plantel con algunas bajas y con la expectativa de seguir afianzando un estilo de juego dinámico y directo.

El historial entre ambos seleccionados es de absoluta paridad: 26 enfrentamientos oficiales, con 13 victorias para cada uno. La rivalidad entre Los Pumas y Escocia se remonta a 1969 y ha dejado capítulos memorables, como las victorias argentinas en los mundiales de 2007 y 2011. El antecedente más inmediato quedó marcado por una remontada histórica en Murrayfield Stadium de Edimburgo, donde el equipo argentino revirtió un 0-21 en contra para imponerse 33-24, con tries de Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Picardo.

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Julián Montoya será el capitán de Los Pumas (REUTERS/Scott Heppell)

Con el arbitraje del georgiano Nika Amashukeli, la cita en Córdoba promete intensidad y emociones desde el inicio. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, garantizando alcance internacional para un choque que puede marcar tendencias en la zona alta de la tabla.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: Nations Championship

Fecha y Hora: Sábado 4 de julio, 16:10

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Árbitro: Nika Amashukeli

Transmisión: ESPN y Disney+

Alineación de Los Pumas

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni, 23. Bautista Delguy.