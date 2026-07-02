Revelaron los manejos del entrenador de Alemania que generaron una grieta en el vestuario durante el Mundial

Julian Nagelsmann quedó en el centro de la escena tras la eliminación de Alemania ante Paraguay (REUTERS/Peter Cziborra)

La reciente eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay por penales ha desatado una ola de críticas. Según un informe de Sky Sport, la gestión de Julian Nagelsmann acumuló una serie de decisiones y desaciertos que influyeron en el rendimiento del equipo. Señalan que la falta de un ADN futbolístico definido, problemas en la comunicación interna y desacuerdos con el cuerpo técnico y la fisioterapia contribuyeron a un clima de incertidumbre que terminó afectando la convivencia y la performance de la selección.

De acuerdo con dicho medio, uno de los principales cuestionamientos hacia el entrenador radica en la incapacidad de dotar de una identidad táctica clara al seleccionado. “Nagelsmann fracasó estrepitosamente en su intento de desarrollar el estilo de juego del equipo”, puntualizaron.

PUBLICIDAD

Tras la salida de Toni Kroos, el plantel perdió a su principal organizador en el mediocampo, lo que dejó al técnico sin un referente capaz de guiar el juego. “Seguir alineando a Joshua Kimmich como lateral derecho tras la marcha de Kroos fue una decisión equivocada que no solo fue ampliamente debatida públicamente, sobre todo teniendo en cuenta que Kimmich rara vez jugó por la derecha durante el Mundial , sino que además se desplazaba repetidamente al centro cuando el equipo tenía la posesión y, en lugar de ejercer presión adicional en la delantera, participaba junto a los dos centrales en la salida de balón”, añadieron.

“La selección alemana para el Mundial contaba con jugadores de gran calidad. Sin duda, más que suficiente para alcanzar el objetivo mínimo de llegar a octavos de final”, comenzó su relato el medio alemán. En su análisis, puntualizaron que Alemania llegó al torneo con una plantilla de calidad, pero sin un solo lateral derecho natural, lo que acentuó las dificultades en la banda.

PUBLICIDAD

Las lesiones de jugadores como Nico Schlotterbeck, Serge Gnabry y Lennart Karl limitaron las alternativas, y las promesas jóvenes como Jamal Musiala y Florian Wirtz no lograron afianzarse. Nagelsmann tampoco corrigió la ausencia de especialistas y dejó fuera a futbolistas en buen momento, como Said El Mala y Chris Führich.

A esto se sumó la falta de claridad en la asignación de roles. El caso de Leon Goretzka expuso este manejo errático: tras asegurarle un papel clave, lo dejó fuera de la lista. “Su gestión de Goretzka es el mejor ejemplo: apartado del equipo en 2024, Nagelsmann recuperó al centrocampista y le prometió un papel clave en el Mundial en una importante entrevista con Kicker esta primavera, para luego dejarlo fuera del torneo", explicaron.

PUBLICIDAD

También citaron los casos de Woltemade, “que había marcado muchos goles en la fase de clasificación, pero no participó en ningún partido hasta la eliminación contra Paraguay” y de Deniz Undav. “Máximo goleador de Alemania en el Mundial, recibió mucho cariño de la afición, pero poco apoyo de su entrenador”, concluyeron.

En Alemania informan que Julian Nagelsmann no contaba con una buena comunicación con sus jugadores (REUTERS/Brian Snyder)

Otro aspecto destacado es la falta de cercanía de Nagelsmann con el plantel. El entrenador optó por enviar mensajes de voz cortos por WhatsApp y evitó las conversaciones cara a cara, tanto para informar convocatorias como para definir roles. Varios futbolistas, como Yann-Aurel Bisseck y Kevin Schade, no recibieron visitas del cuerpo técnico en sus clubes.

PUBLICIDAD

“Nagelsmann solía contactarlos solo con mensajes de voz cortos por WhatsApp; las conversaciones más largas eran raras, especialmente en lo referente a la selección de jugadores. El seleccionador también se abstenía de visitar los estadios para ver en directo a los jugadores, tanto actuales como potenciales, de la selección nacional", detallaron.

“Nagelsmann también se comunicó mal —o mejor dicho, no se comunicó en absoluto— con respecto al regreso de Manuel Neuer”, advirtieron. Sostienen que Oliver Baumann se enteró de su relegación al banco de suplentes a través de la prensa, “después de que Nagelsmaan le hubiera hecho creer durante meses que entraría al torneo como portero titular”.

PUBLICIDAD

Para concluir el tema, afirmaron: “Nagelsmann tampoco mantuvo muchas reuniones individuales durante el torneo. Se dice que, en ocasiones, el equipo solo conocía el plan de juego definitivo al final del partido. Su carácter reservado y reacio a recibir consejos no se limitaba a su trato con la prensa”.

La elección de Winston-Salem como sede para la concentración fue otro punto de fricción. Según Sky Sport, el hotel Graylyn Estate, seleccionado por el cuerpo técnico, aportó ventajas logísticas, pero provocó aburrimiento y desmotivación entre los jugadores. El capitán Joshua Kimmich llegó a pedir sugerencias a la prensa sobre cómo ocupar el tiempo libre y Woltemade contó en un video que terminaron jugando al escondite por falta de actividades.

PUBLICIDAD

El informe de Sky Sport destaca que la ampliación del cuerpo técnico para sumar ex compañeros de Nagelsmann en el TSG Hoffenheim fue recibida con recelo. Fuentes dentro de la DFB calificaron este equipo de trabajo como una “burbuja de confort” en la que los asistentes no contradecían al seleccionador. La salida de Sandro Wagner, considerado por los jugadores como una figura respetada y accesible, marcó el final de un liderazgo más cercano. “Wagner era muy respetado dentro del equipo. Se le consideraba una figura accesible y respetada, con una autoridad natural. También se dice que Wagner solía explicar los conceptos tácticos de forma más sencilla que Nagelsmann”, explicaron.

En el área médica, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) rescindió el contrato del fisioterapeuta Michael Deiß, cercano a varios jugadores y al propio Wagner. Su reemplazo no convenció al grupo, que solicitó la incorporación del Dr. Jürgen Siegele durante la concentración. Según Sky Sport, el nuevo especialista atendió a buena parte del plantel en una sala cerca del hotel, buscando recuperar físicamente a los futbolistas.

PUBLICIDAD

A los problemas deportivos y organizativos se suman los conflictos internos ya señalados por Lothar Matthäus en su ciclo para el diario Bild. El histórico ex capitán atribuyó parte de la falta de concentración del plantel a la política de acceso de familiares durante la concentración. Según Matthäus, “hubo problemas relacionados con las esposas, las familias, los vuelos y la organización en general”. Las diferencias en el trato a los familiares y el manejo desigual de permisos provocaron malestar entre los jugadores, situación que, según la gloria del fútbol alemán, “nunca trascendió a los medios, pero sí influyó en la convivencia diaria del equipo”.

Al clima de tensión interna se sumó la polémica por la entrevista que protagonizó el entrenador Julian Nagelsmann tras la eliminación. La conversación en vivo con la periodista Lili Engels de la cadena ZDF estuvo marcada por respuestas cortantes y una evidente incomodidad del director técnico al ser consultado sobre su continuidad. Nagelsmann afirmó: “Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”

PUBLICIDAD