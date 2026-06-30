Menos de 24 horas para aprovechar más de 4.000 descuentos en PlayStation: GTA V, Call of Duty y más

La tienda digital de PlayStation tiene más de 4.000 productos en oferta. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation ofrece descuentos en más de 4.000 elementos de su tienda digital, entre ellos títulos como GTA V, Forza Horizon 5, Call of Duty: Black Ops 7, Star Wars Battlefront II y Battlefield 6 Phantom Edition. Las ofertas dejarán de estar disponibles en menos de 24 horas.

Qué juegos están en descuento en PlayStation

La tienda de PlayStation tiene activas sus ofertas de mitad de año con descuentos en más de 4.000 productos, entre juegos, ediciones premium y contenido adicional. Estas son algunas de las rebajas más destacadas disponibles por tiempo limitado.

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Entre los títulos rebajados están GTA V, Forza Horizon 5, Call of Duty: Black Ops 7, Star Wars Battlefront II y Battlefield 6 Phantom Edition. (PlayStation)

Grand Theft Auto V lidera las ofertas con 67% de descuento: la versión para PS4 y PS5 baja de USD 59,99 a USD 19,79. Su modalidad en línea, Grand Theft Auto Online, también tiene rebaja del 50%, con precio de USD 9,99.

En la categoría de disparos, Call of Duty: Black Ops 7, en su paquete multigeneración para PS4 y PS5, cae 50%, de USD 69,99 a USD 34,99.

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Star Wars Battlefront II ofrece el descuento más alto de la selección: 75% menos, con precio final de USD 4,99. Battlefield 6 Phantom Edition se consigue con 35% de rebaja, a USD 64,99.

Las franquicias deportivas y de lucha también tienen espacio en la promoción.

Star Wars Battlefront II es el título con mayor descuento: 75%, a USD 4,99. (PlayStation)

Mortal Kombat 1: Edición Definitiva baja 70%, de USD 69,99 a USD 20,99, mientras que su expansión Reina el caos cae 80%, a USD 9,99. NBA 2K26 Edición SLAM tiene el mismo porcentaje de rebaja y pasa de USD 79,99 a USD 15,99. WWE 2K26, en su edición estándar, baja 34%, a USD 46,19.

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Forza Horizon 5 aparece en dos versiones: la edición estándar a USD 29,99 y la Premium Edition a USD 49,99, ambas con 50% de descuento. Sea of Thieves sigue la misma línea: su edición estándar baja a USD 19,99 y la 2026 Premium Edition, a USD 29,99.

Entre otros títulos, ARK: Survival Ascended registra 75% de rebaja, a USD 11,24; Starfield Premium Edition cae 20%, a USD 55,99; y Microsoft Flight Simulator 2024 en su edición estándar baja a USD 55,99. ARC Raiders y REANIMAL completan la selección con descuentos del 25% y 20%, respectivamente.

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Mortal Kombat 1: Edición Definitiva baja 70% a USD 20,99; su expansión Reina el caos cae 80% a USD 9,99. (PlayStation)

Cómo reservar GTA VI en PlayStation

Desde la PlayStation Store, el usuario debe seleccionar la edición de GTA VI que desea adquirir y pulsar el botón ‘Reservar’. El proceso requiere una cuenta activa de PlayStation y un método de pago registrado. El cobro se realiza al momento de confirmar la reserva.

Ediciones disponibles y precios

La tienda ofrece dos versiones:

Edición Estándar - USD 79,99.

Incluye el juego base, el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+.

Ultimate Edition - USD 99,99.

Añade a lo anterior la mejora Ultimate Edition, con contenido exclusivo que se desbloquea a lo largo de la historia: vehículos como el Grotti Cheetah (1995), el Vapid Dominator Buggy (1967) y la Shitzu Squalo; armas personalizadas como los revólveres Hawk & Little Morgan; atuendos, tatuajes y peinados exclusivos para Jason y Lucía; además de establecimientos únicos como Rideout Customs, Electric Fang Tattoo y One-Eyed Willie’s.

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Para reservar GTA VI, hay que ingresar a la PlayStation Store, elegir una edición y pulsar "Reservar". (PlayStation)

Quienes reserven antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+ sin costo adicional.

La suscripción a GTA+ se renueva automáticamente cada mes al precio habitual hasta que el usuario la cancele. El beneficio debe canjearse antes del 31 de marzo de 2027 y se limita a un canje por cuenta.

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De qué trata el juego

GTA VI lleva la acción a Vice City, en el ficticio estado de Leonida. La historia sigue a Jason y Lucía, dos protagonistas atrapados en una conspiración criminal tras un golpe que sale mal.

Es una experiencia de un solo jugador, optimizada para PS5 Pro y compatible con la vibración háptica y los gatillos adaptables del control DualSense.