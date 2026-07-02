Economía

Una histórica y potente camioneta del mercado argentino ya se empieza a despedir: cuál la reemplazará

Se fabrica desde 2010 pero el año próximo cerrará un capítulo relevante para la industria automotriz argentina. En 2027 llegará su sucesora con un vehículo completamente nuevo

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Una camioneta pickup Volkswagen Amarok de color gris oscuro cubierta de nieve, estacionada junto a grandes números blancos que indican 800.000
Cuando se despida el año próximo, la Volkswagen Amarok habrá atravesado 17 años de producción en Argentina. Su heredera será completamente distinta, y se lanzará en el primer trimestre de 2027. (Volkswagen Argentina)

A lo largo de los más de 140 años de historia que tiene el automóvil desde su creación, hubo modelos que trascendieron a su tiempo y otros que solo cumplieron con permanecer un tiempo y desaparecer si dejar huella. En general, un modelo que supera los 10 años de producción es un auto exitoso, y si va más allá de los 15 años es un ícono.

La pick up Volkswagen Amarok está llegando al final de su exitoso recorrido de 16 años en el mercado automotor argentino y se está despidiendo con honores, ya que a partir de 2027 llegará su sucesora, que se seguirá llamando igual, pero que es un vehículo completamente nuevo, del que mucho se espera, pero que solo tendrá su nombre como vínculo con esta pick up.

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Recientemente, se produjo la unidad número 800.000 de esta camioneta mediana en la planta que la marca tiene en General Pacheco. Esa fábrica es considerada con orgullo por la marca como “la casa de la Amarok”, incluso a pesar de una producción que se hizo de este vehículo en Alemania, desde donde se abasteció al mercado europeo en su momento de mayor esplendor, ya que Argentina fue el primer país del mundo en el que se fabricó esta camioneta mediana.

Vista frontal detallada de una pickup Volkswagen Amarok oscura, con la parrilla, el logotipo Volkswagen, el emblema V6 y un faro encendido
El motor V6 fue uno de los íconos de la Amarok, que la transformó en la pickup mediana más potente del mercado argentino. (Volkswagen Argentina)

Amarok tuvo varios hitos que merecen ser mencionados. El primero es el de haber sido el vehículo del que más unidades fabricó la marca en su planta argentina. El segundo fue haber sido la primera pick-up mediana desarrollada por un grupo automotriz europeo, ya que hasta entonces ninguna marca del viejo continente había fabricado una camioneta de esta categoría.

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El tercero fue haber sido la primera pick up mediana que agrandó el volumen del segmento, ya que en 2010, cuando se empezó a producir Amarok, los modelos de la competencia (Toyota Hilux y Ford Ranger en especial) tenían carrocerías un poco más chicas, especialmente más angostas, que luego fueron “creciendo” hasta llegar a su volumen actual. La referencia que tomó VW fue lograr que un pallet entre en la caja de carga dentro de los pasaruedas.

Otros dos hitos fueron su esencia de pick up con un confort de macha diferente, superior a la media, cualidad que aún hoy conserva como un valor agregado, ya que sigue siendo la camioneta que menos dureza del terreno transmite a sus ocupantes, y haber sido la primera que apostó por un motor más chico en sus gamas iniciales, adoptando un 2.0 litros cuando las camionetas tenían cilindradas mayores.

Dos camionetas pickup Volkswagen Amarok grises transitan por un camino de tierra nevado. Árboles, agaves y arbustos secos rodean el camino
La Volkswagen Amarok festejó las 800.000 unidades fabricadas en Argentina con una travesía en la nieve en Mendoza. (Volkswagen Argentina)

Por último, el detalle que marcó definitivamente un estándar elevado para las pickup medianas, fue la incorporación del potente motor V6 en 2017, que al ser combinado con su transmisión 4motion y su nivel de confort de marcha, convirtió a este vehículo en un verdadero ícono de la industria automotriz, y que gana más fuerza aún ante la certeza que la nueva Amarok ya no tendrá ese motor en su gama. Con la finalización de esta generación de Amarok llegará la despedida del V6, exactamente 10 años después de su lanzamiento.

A nivel industrial, de las 800.000 unidades se exportaron 465.000 a más de 100 países, lo que le dio sustentabilidad al programa industrial de Amarok y de la producción automotriz de la planta argentina de General Pacheco. El mejor año en ventas de Amarok en Argentina fue 2024, 14 años después de su estreno, al venderse más de 30.000 unidades.

De la nueva Amarok poco se dice oficialmente por el momento. Solo se sabe que será un vehículo más voluminoso y tendrá una versión híbrida enchufable además de las turbodiésel. Durante 2026 habrá una serie de eventos y anuncios parciales, en los que se podrá ir develando parte de su equipamiento, que es “mucho más amplio de lo que puede imaginarse”, dicen en la marca.

Si bien es un vehículo basado en la plataforma desarrollada conjuntamente con su socio chino SAIC, y que es la base también de la pickup Maxus de esa marca, Volkswagen hizo un trabajo de adaptación específica a los estándares propios y de la historia y adn de Amarok. Ese será el otro conector con la rica historia de un vehículo que marcó huella en el mercado automotor.

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