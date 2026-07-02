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El vicepresidente de River Plate Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

El directivo fue distinguido en Miami tras completar un programa ejecutivo internacional, una iniciativa que impulsa la profesionalización de la administración deportiva

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Ignacio Villarroel FIFA Infantino
Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

El vicepresidente segundo de River Plate, Ignacio Villarroel, obtuvo el Diploma FIFA en Gestión de Clubes, una certificación que reconoce la formación ejecutiva de dirigentes y ejecutivos de instituciones deportivas a nivel internacional. La entrega del diploma se realizó durante una ceremonia en Miami, encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y marcó el cierre de un programa de capacitación de dos años enfocado en gobernanza, administración, sostenibilidad y gestión estratégica.

El reconocimiento otorgado a Villarroel forma parte de una iniciativa de la FIFA destinada a fortalecer las capacidades de conducción y administración de las principales autoridades deportivas del mundo. El ciclo académico reunió a representantes de diferentes clubes, ligas y federaciones, quienes participaron en actividades presenciales y virtuales en diversas ciudades de Europa, América, Asia y Medio Oriente.

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“Muy feliz de haber logrado el Diploma FIFA en gestión de Clubes. Fueron dos años de dedicación, de estudiar, de aprender, de hacer amigos, de conocer distintas realidades y de compartir grandes momentos con gente del fútbol de todo el mundo. Inolvidables sesiones en Zúrich, Porto, Río de Janeiro, Doha, Yakarta, Bali, Los Ángeles, New York y Miami. De las mejores experiencias que viví en mi vida. Jugadores, ex jugadores, dirigentes, directores deportivos, todos reunidos por lo más lindo del mundo: el Fútbol“, comentó el dirigente en sus redes sociales.

Ignacio Villarroel FIFA Infantino
Ignacio Villarroel, vicepresidente de River Plate, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Prosiguiendo con su relato, el mandatario escribió: “Gracias FIFA, especialmente gracias a Ornella Bellia, lo que hicieron y hacen deja huella para siempre. Muchas gracias a cada uno de mis compañeros, el camino no terminó, está empezando. El fútbol es de lo más lindo de la vida, y somos parte de eso. Honrémoslo!”.

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El programa incluyó instancias de intercambio de experiencias y la promoción de estándares internacionales en materia de gestión institucional. La propuesta abarcó desde la administración financiera hasta la planificación estratégica, con el objetivo de elevar la profesionalización y la eficiencia en la gestión de clubes deportivos.

La participación de River Plate en este tipo de instancias formativas responde a una política institucional volcada hacia el desarrollo integral y la internacionalización del club. En los últimos años, la entidad ha impulsado proyectos de infraestructura, financiamiento internacional y procesos de profesionalización de su gestión, consolidando su presencia en foros y espacios de formación vinculados a la administración del deporte.

Ignacio Villarroel FIFA Infantino
Ignacio Villarroel obtuvo el Diploma FIFA en Gestión de Clubes

El Diploma FIFA en Gestión de Clubes se inscribe en un conjunto de programas ejecutivos que el máximo organismo del fútbol mundial promueve para directivos de alto nivel. Estas iniciativas buscan dotar a los clubes de herramientas y conocimientos actualizados que les permitan responder a los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

Durante la ceremonia de cierre realizada en Miami, Gianni Infantino subrayó la importancia de la formación continua para el liderazgo en el deporte. El programa permitió a los participantes acceder a contenidos exclusivos y compartir experiencias con pares de distintas regiones, lo que favoreció la creación de redes de colaboración y el intercambio de buenas prácticas en la conducción de instituciones deportivas.

Villarroel estuvo en el Departamento de Asuntos Legales y lideró años atrás la Fundación River. Actualmente es el vicepresidente 2° de la presidencia de Stefano Di Carlo (Andrés Ballotta es el vice 1°), aunque previamente fue vocal, Secretario General y también ocupó el cargo de vice durante la directiva que lideró Jorge Brito.

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