Steam Machine no permite jugar a Fortnite, Destiny 2 y otros éxitos online por falta de soporte antitrampas

Steam Machine llega con SteamOS, pero deja fuera Fortnite y otros multijugador por el anticheat - VALVE

Valve prepara el lanzamiento de Steam Machine, su nuevo mini PC con SteamOS, pero los usuarios que esperan disfrutar de los títulos multijugador online más populares se toparán con una limitación importante: juegos como Fortnite, Destiny 2, Call of Duty, Apex Legends o Valorant no funcionan en este sistema debido a la falta de compatibilidad con los principales programas antitrampas.

El problema no es nuevo, pero vuelve a estar en el centro del debate con la llegada de Steam Machine, que hereda esta restricción de su antecesora, Steam Deck. La ausencia de soporte para sistemas anticheat en SteamOS, basado en Linux, impide ejecutar muchos de los éxitos online más demandados del momento y plantea dudas sobre el atractivo del dispositivo para los fans del juego competitivo.

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Steam Machine apunta al juego en solitario, algunos títulos permiten offline sin anticheat y modos limitados - VALVE

Cuáles juegos no podrás usar en Steam Machine y por qué

Los títulos multijugador online suelen emplear potentes programas antitrampas para evitar el uso de mods, hacks y trampas que afecten la experiencia colectiva. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas están diseñados específicamente para funcionar en Windows y no son compatibles con SteamOS.

Como resultado, éxitos como Fortnite, Destiny 2, Apex Legends, Battlefield 6, Call of Duty, League of Legends, Valorant, EA Sports FC o GTA Online quedan fuera del catálogo jugable en Steam Machine.

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Aunque Valve trabaja en soluciones y algunos títulos permiten modos de juego sin anticheat, la mayoría restringe el acceso a sus servidores online si el sistema operativo no cumple con los requisitos de seguridad exigidos por los desarrolladores.

Una de las formas de sortear esta limitación es instalar Windows como sistema operativo principal o en arranque dual. Esto permite ejecutar los programas anticheat y acceder a los títulos bloqueados, pero implica una pérdida de rendimiento y complejidad adicional, además de perder parte de la experiencia optimizada de Steam Machine y SteamOS.

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Valve impulsa montar una PC con SteamOS 3.8.10, más barata pero con las mismas trabas de compatibilidad - (Valve)

Algunos juegos, como Halo: The Master Chief Collection, permiten jugar sin antitrampas, aunque solo en campañas offline o en modos multijugador limitados. Para quienes disfrutan de experiencias en solitario, la consola sigue siendo funcional, pero los entusiastas de los modos online masivos encontrarán barreras importantes.

¿Conviene montar una PC propia con SteamOS?

Valve promueve la posibilidad de armar una PC personalizada con componentes equivalentes a Steam Machine e instalar SteamOS 3.8.10 para una experiencia similar, pero más económica. Según análisis de GamersNexus, ensamblar un equipo propio puede resultar incluso más barato que adquirir el hardware oficial, aunque la compatibilidad con controladores y las limitaciones del sistema operativo siguen presentes.

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La versión más reciente de SteamOS mejora la compatibilidad con procesadores Intel y AMD, y facilita la instalación en equipos convencionales, manteniendo características como la precompilación de sombras y controladores optimizados. Sin embargo, sigue sin ofrecer soporte completo para las últimas tarjetas NVIDIA ni opciones de arranque dual estables.

El modelo base de Steam Machine incorpora un procesador AMD Zen 4 personalizado, GPU RDNA3 con 8 GB de memoria GDDR6, 16 GB de RAM DDR5 y opciones de almacenamiento SSD NVMe de 512 GB (1.049 dólares) o 2 TB (1.349 dólares). El diseño y las capacidades del dispositivo han recibido elogios en las primeras reviews, pero el alto precio y la imposibilidad de jugar a los éxitos online más populares limitan su atractivo frente a otras alternativas del mercado.

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La situación pone de manifiesto el reto que supone para el ecosistema Linux integrar soluciones de seguridad que sean aceptadas por los grandes desarrolladores de videojuegos. Hasta que Valve o los creadores de los títulos multijugador más populares encuentren una solución conjunta, Steam Machine seguirá siendo una opción limitada para los aficionados al juego online masivo.

Quienes busquen una experiencia completa en el catálogo de Steam y acceso a los principales éxitos multijugador tendrán que valorar la instalación de Windows, el armado de una PC propia o la espera de futuras actualizaciones que resuelvan el soporte de antitrampas en SteamOS. Mientras tanto, la apuesta por el ecosistema abierto sigue presentando ventajas y desafíos en igual medida para los jugadores de PC.

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