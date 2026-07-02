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Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran Las Chicas Superpoderosas, según la IA

Siguiendo unos pasos sencillos como contar con imágenes de referencia en alta calidad y un prompt, se puede fusionar la película de Netflix y la animación de Cartoon Network

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Tres personajes femeninos en animación 3D con armas luminosas junto a heroínas de The Powerpuff Girls en estilo 2D sobre una ciudad
Las dos producciones tienen a integrantes femeninas como protagnonistas. (Fotocomposición Infobae)

Para quienes sienten curiosidad sobre cómo lucirían las protagonistas de la película de Netflix Las Guerreras K-pop si adoptaran el estilo de Las Chicas Superpoderosas, la inteligencia artificial (IA) ya ofrece una respuesta visual.

Gracias a herramientas como Gemini, la IA de Google, es posible fusionar estéticas de producciones distintas y obtener ilustraciones que combinan el universo del K-pop con el icónico trazo animado de las superheroínas de Cartoon Network.

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Con apenas unos pasos y acceso a imágenes de referencia, cualquier usuario puede experimentar con el cruce de estilos y ver a personajes del K-pop convertidos en versiones animadas al estilo cartoon, utilizando tecnología de inteligencia artificial.

Cómo seleccionar las imágenes de referencia para la fusión

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
Se pueden utilizar fragmentos de la película de Netflix para la ilustración. (Foto: Netflix)

El primer paso para lograr una ilustración fiel es elegir cuidadosamente las imágenes de referencia de ambas franquicias.

Se sugiere buscar fotos de Las Guerreras K-pop que muestren de forma clara sus rasgos, vestimenta y accesorios, así como imágenes de Las Chicas Superpoderosas en las que se aprecie su estilo visual, colores y poses características.

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Estas imágenes de referencia son clave para que la IA logre captar los detalles indispensables de ambos universos. Es importante que las fotografías tengan buena resolución y muestren a los personajes de frente, porque esto facilita que el modelo identifique los elementos principales a fusionar.

De qué forma subir las fotos al chat de Gemini

Gemini es una de las herramientas capaz de generar imágenes que fusionen dos películas o animaciones. (Foto: Europa Press)
Gemini es una de las herramientas capaz de generar imágenes que fusionen dos películas o animaciones. (Foto: Europa Press)

Una vez seleccionadas las imágenes, el siguiente paso consiste en cargarlas en el chat de Gemini. Para esto, el usuario debe acceder a la plataforma, iniciar una nueva conversación y utilizar la función de adjuntar archivos.

Se deben subir tanto las imágenes de Las Guerreras K-pop como las de Las Chicas Superpoderosas, asegurándose de que todas las referencias necesarias estén disponibles antes de continuar.

El sistema permite visualizar las imágenes cargadas, lo que facilita revisar si cumplen con los requisitos de calidad y si representan de manera adecuada a los personajes que se desean fusionar.

Cómo redactar un prompt claro y efectivo para generar la ilustración con IA

El prompt es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que genere la ilustración. Debe ser preciso y describir exactamente lo que se busca.

Tres Powerpuff Girls con diferentes atuendos y armas, una con trenzas, otra con cabello corto y la tercera con cola de caballo, vuelan sobre una ciudad
Así se ve una representación de la fusión entre Las Guerreras K-pop y Las Chicas Superpoderosas. (Foto: Gemini)

Un ejemplo de prompt para este caso sería: “Fusionar los estilos de Las Guerreras K-pop y Las Chicas Superpoderosas. Representar a las integrantes del grupo de K-pop como si fueran personajes del dibujo animado, conservando sus peinados, colores y accesorios, pero con la estética de la serie animada”.

Cuanto más detallado sea el prompt, mayor será la probabilidad de obtener una imagen acorde a las expectativas. Es útil especificar qué elementos deben mantenerse de cada personaje, como peinados, vestimentas o actitudes, y aclarar el estilo gráfico deseado (en este caso, el de Las Chicas Superpoderosas).

Qué hacer si la ilustración generada tiene errores o hay que hacer ajustes

La IA puede cometer errores al interpretar instrucciones complejas. Si el resultado inicial no es satisfactorio, se puede ajustar el prompt directamente en el chat de Gemini. Es clave detallar los aspectos que requieren corrección, como proporciones, colores, expresiones o accesorios que no se hayan representado adecuadamente.

Gemini permite hacer ajustes antes de descargar la creación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite hacer ajustes antes de descargar la creación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario. La plataforma permite modificar las instrucciones y volver a generar la imagen hasta lograr un resultado que cumpla con las expectativas del usuario. La clave está en la precisión y claridad de las indicaciones al sistema.

Cómo descargar la ilustración y qué considerar al compartirla en redes sociales

Una vez que la ilustración cumple con los requisitos deseados, puede descargarse directamente desde la plataforma en el dispositivo, ya sea computador o celulares.

Para compartirla en redes sociales, es clave aclarar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, mencionando la herramienta utilizada y señalando que no es una foto oficial de ninguna de las franquicias involucradas.

Asimismo, aclarar este detalle es importante para evitar confusiones y respetar los derechos de autor de los creadores originales.

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