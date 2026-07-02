Crimen y Justicia

El sobrino de Maradona reconstruyó minuto a minuto la muerte de Diego: “Le colgaba la mano y no reaccionaba”

Jonathan Espósito fue el primer testigo del día en el juicio por el fallecimiento del Diez. Su declaración era clave porque vivió con el ex DT en sus últimas semanas. Los detalles que reveló

Guardar
Google icon
Foto de archivo del Diego Armando Maradona. EFE
Foto de archivo del Diego Armando Maradona. EFE

Jonathan Espósito entró pasadas las 10:30 a la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro para declarar en el juicio por la muerte de Maradona. Su testimonio estaba cargado de expectativa porque fue la persona que vivió con el Diez durante toda la internación domiciliaria de Tigre donde falleció. “Soy el sobrino de Diego”, contextualizó a los jueces antes de arrancar.

Frente a Dalma, Gianinna, Jana y Verónica Ojeda, el testigo comenzó a responder las preguntas del fiscal Cosme Iribarren. Al principio costó: respondía monosílabos y no brindaba la información detallada que esperaban. Ante la situación, los jueces le pidieron por favor que intente dar respuestas más largas. “Me cuesta. Me dicen el mudo porque no hablo”, contestó. Sus primas se agarraban la cabeza.

PUBLICIDAD

Con el paso de las horas (declaró por más de 3), se empezó a soltar. Así, logró explicar que desde mediados de octubre su rol era acompañar a su tío en la rutina diaria. Por eso en noviembre de 2020 se mudó con él al domicilio de zona Norte.

En este contexto, reconstruyó, día a día, cómo fue el final de la vida del astro del fútbol y aportó detalles tan reveladores como tristes que dieron cuenta de la desatención que tuvo Maradona en el último tiempo.

PUBLICIDAD

Juicio Diego Maradona
Verónica Ojeda en el juicio por Maradona este martes (Foto: Maximiliano Luna)

Espósito contó que la casa de Tigre no tenía aparatología médica, que Maradona seguía ninguna dieta especial y que él lo veía mal. “En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y le decía a los enfermeros para que le digan a Luque”, declaró. El testigo reconoció al neurocirujano y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los médicos del Diez y a Carlos Díaz como su psicólogo.

En su declaración, contó que el 16 de noviembre de 2020 lo llamó a Luque porque lo vio hinchado a Diego. También le dijo que el ex DT creía que estaba en la casa de Tigre por los puntos de su operación de cabeza, cuando en realidad era para rehabilitarse de sus adicciones. Por le pidió que alguien se acerque a explicárselo.

“Diego estaba como más hinchado en la última semana. Estaba mal, no se quería levantar. En los últimos momentos su voz era media ronca”, contó. Y siguió: “Él comía lo que quería, nadie lo controlaba. Pero los últimos días no comió. La última vez que me acuerde que comió fue el 23 al mediodía, unos sanguchitos de miga al mediodía”. Dos días después murió.

Juicio Diego Maradona - 2 de julio
Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque

A preguntas del fiscal Iribarren respondió que Diego no comía porque no quería, que estaba en la habitación acostado y que no lo vio deambular por la casa en ese tiempo. Cree que tampoco miró tele, algo que hacía siempre.

“La última vez que lo vi con vida antes del 25 fue la noche anterior. Entré con el enfermero para que le tome el pulso y le de la medicación, lo hizo sin problema. Tenía la remera mojada, se la quisimos cambiar pero no quiso. El enfermero intentó otra vez y no quiso. Diego le dijo ‘basta’ y nos fuimos”, señaló.

Juicio Diego Maradona
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna

El día de la muerte

“La mañana del 25 me levanto a las 9 o 10 de la mañana. Ya estaba Maxi (Pomargo), que era el secretario, el de seguridad y la empleada doméstica. Bajo a la cocina, tenían que venir Cosachov con Díaz a darle la medicación”, recordó Espósito sobre la mañana de la muerte de Maradona.

El sobrino del Diez contó que ese día no entró a la habitación del futbolista y que ninguna otra persona lo hizo, a pesar de que había personal de enfermería. “Cosachov y Díaz llegaron a eso de las 11. Creo que fueron directo a la habitación. Cuando salieron dijeron que no se quería levantar. Era normal”, continuó en su relato.

“Después entré yo con Maxi (Pomargo) atrás. Ya cuando entré vi su mano derecha colgando. Cuando le voy a levantar la mano ya no reaccionaba. No reaccionaba, no reaccionaba", repitió muchas veces. “Ahí dije que llamaran a una ambulancia. Él estaba boca arriba, tapado. No lo destapé”, recordó.

“Lo primero que vi cuando entré a la habitación fueron los pies y la mano colgando. Estaba medio tapado”, sumó. Al ser preguntado por los fiscales sobre si lo vio hinchado, tal como lo había declarado al comienzo de la causa, el testigo lo ratificó. Diego ya llevaba un tiempo muerto.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el sobrino de Diego que lo encontró sin vida

Jonathan Espósito fue el primer testigo del día. Fue quien vivió con el Diez en la internación domiciliaria de Tigre donde murió y compartió con él los últimos días. Los impactantes detalles que compartió

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el sobrino de Diego que lo encontró sin vida

Horror en Caballito: detuvieron a un enfermero acusado de violar a una paciente de 86 años en una clínica

Ocurrió el pasado lunes en el Sanatorio Julio Méndez

Horror en Caballito: detuvieron a un enfermero acusado de violar a una paciente de 86 años en una clínica

Juicio por Loan Peña, en vivo: la abuela del nene dio detalles sobre el día de la desaparición

Catalina ya brindó su testimonio en la séptima audiencia frente al Tribunal en Corrientes. Se aguarda por las declaraciones de Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña; y Macarena Peña, hija de Laudelina y Antonio Benítez

Juicio por Loan Peña, en vivo: la abuela del nene dio detalles sobre el día de la desaparición

“Yo no lo maté, era mi amigo”: declaró el principal acusado del crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

Se trata de Maximiliano Pilepich, un emprendedor inmobiliario señalado por el crimen del trader en un predio de General Rodríguez

“Yo no lo maté, era mi amigo”: declaró el principal acusado del crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

Cayó el jefe de una banda que robaba camiones de pollo y carne

Mario Enrique Coman (36) fue detenido este miércoles en su domicilio de Lomas de Zamora

Cayó el jefe de una banda que robaba camiones de pollo y carne

DEPORTES

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

“Paraguay va a ser humillado”: el provocador pronóstico de un campeón del mundo con Francia antes del partido de octavos de final

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El vicepresidente de River Plate Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

La escapada romántica de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini a Villa la Angostura: bosque, piscina infinita y relax

El recuerdo de Fabio Alberti para Santiago Ríos y los tiempos de Cha Cha Cha: “Era muy humilde y trabajador”

INFOBAE AMÉRICA

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

Más de 4,900 extranjeros fueron registrados en el primer semestre en Honduras