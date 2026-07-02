Cómo escuchar los audiolibros de Harry Potter en Spotify: estas son las condiciones que debes cumplir

Spotify incorpora las siete novelas de Harry Potter en formato de audiolibro para suscriptores Premium en Estados Unidos, Europa y otros territorios. (Composición)

La aclamada saga de Harry Potter llega a Spotify en formato de audiolibro, lo que representa una nueva ventana de accesibilidad de la obra de J.K. Rowling.

Requisitos y condiciones para acceder en Spotify

El catálogo completo de audiolibros de Harry Potter está disponible exclusivamente para quienes cuenten con una suscripción Spotify Premium. Esta modalidad permite escuchar hasta 15 horas de audiolibros al mes, incluidas en la cuota mensual de 13 dólares.

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Existe una opción alternativa llamada Audiobooks Access, que permite también 15 horas de escucha por 10 dólares mensuales, aunque esta no incluye música sin anuncios.

La suscripción Premium de Spotify permite escuchar hasta 15 horas mensuales de audiolibros, incluidos todos los títulos de Harry Potter. (Europa Press)

La disponibilidad de los audiolibros varía según el país y la narración. Jim Dale es la voz seleccionada para los oyentes de Norteamérica, mientras que Stephen Fry está disponible en todos los mercados habilitados. Para acceder al contenido, es necesario residir en uno de los territorios mencionados y contar con una cuenta premium activa.

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Títulos principales y libros complementarios

El lanzamiento incluye las siete entregas originales:

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Deathly Hallows

Además de la saga principal, libros como The Tales of Beedle the Bard y Fantastic Beasts están disponibles en mercados específicos. (Spotify)

Además, los usuarios de Spotify pueden encontrar varios libros complementarios en mercados seleccionados. Entre estos se encuentran The Tales of Beedle the Bard (narrado por Jude Law, Noma Dumezweni y Bonnie Wright), Fantastic Beasts and Where to Find Them (narrado por Eddie Redmayne) y Quidditch Through the Ages (narrado por Andrew Lincoln). Las narraciones incluyen voces de actores vinculados a la franquicia, tanto en cine como en teatro.

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Estrategia de Spotify y nuevos formatos

La incorporación de Harry Potter refuerza la estrategia de Spotify de ampliar su catálogo de audiolibros, tras incorporarlos para compra en 2022. Según Duncan Bruce, director de asociaciones y licencias de Spotify, “estos libros ahora están disponibles para una audiencia más amplia, mientras seguimos conectando a lectores y fandoms con historias que aman y acercando más libros a más personas”.

La colaboración entre Spotify y Pottermore Publishing hace posible este acceso global. Los audiolibros narrados por Fry y Dale han sido publicados en formato digital desde 1999 y han sumado más de 1.800 millones de horas de escucha en servicios como Audible, donde también están disponibles junto a una nueva edición en audio con reparto completo.

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La llegada de Harry Potter a Spotify responde a un acuerdo con Pottermore Publishing y busca ampliar el acceso a nuevos públicos. (Reuters)

Un fenómeno vigente en la cultura popular

La popularidad de Harry Potter mantiene su vigencia. Según datos de la app Preply, en abril el interés por la saga aumentó un 156% en un solo mes, motivado por el anuncio de una nueva serie televisiva en HBO, cuya llegada está prevista para diciembre y que promete una adaptación más fiel y detallada que la saga cinematográfica.

Los usuarios que deseen sumergirse por completo en el universo mágico pueden complementar la experiencia con las bandas sonoras de las películas y pódcast oficiales, también disponibles en Spotify. La plataforma destaca como un espacio integral para los entusiastas de la franquicia.

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