Sociedad

Neuquén: manejaba borracho en medio de una helada, perdió el control del auto y cayó en un pozo

Todo ocurrió en la localidad de Centenario, donde dos jóvenes iban en un vehículo cerca de la ruta 7 hasta que se estrellaron. El conductor dio positivo de alcoholemia con 1,76 gramos de alcohol en sangre

Guardar
Google icon
Accidente en Neuquén: manejaban borrachos y terminaron adentro de un pozo
Dos jóvenes conducían borrachos en Neuquén y cayeron a un pozo

Dos jóvenes fueron los protagonistas de un insólito choque en Centenario, una localidad cercana a la ciudad de Neuquén. Iban manejando un auto, perdieron el control en medio de una intensa helada y se incrustaron contra un pozo.

Todo ocurrió en la madrugada de este jueves, a la altura de una rotonda de la Ruta 7. En el vehículo Chevrolet Onix viajaban dos jóvenes de 24 y 28 años, ambos oriundos de Neuquén, cuando, por motivos que son investigados, perdieron el control y cayeron a un desagüe.

PUBLICIDAD

El hecho tuvo lugar cerca de las 3:00, cuando la ciudad registraba una temperatura de -8 ℃ y la circulación vehicular era casi nula. El Onix transitaba por la zona del Paso René Favaloro, un sector próximo al barrio Los Eucaliptus y al Casino Magic, cuando el conductor perdió el dominio del rodado y el vehículo cayó al canal de desagüe.

Accidente en Neuquén: manejaban borrachos y terminaron adentro de un pozo
Cuando ocurrió el accidente hacían -8°C en la localidad

Cuando efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al lugar, los dos jóvenes ya habían salido del vehículo por sus propios medios y se encontraban ilesos. Ninguno de los dos sufrió lesiones como consecuencia de la caída.

PUBLICIDAD

Los agentes procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente. Como consecuencia, le retuvieron la licencia de conducir y le labraron las actas correspondientes.

Tras constatar la situación, las autoridades convocaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario para intentar retirar el vehículo del desagüe. El personal utilizó el malacate eléctrico del móvil 19 y realizó distintas maniobras para sacar el rodado, pero la posición en que había quedado el Chevrolet Onix dentro del canal impidió que el operativo lograra su cometido. Ninguna de las técnicas aplicadas fue suficiente para remover el automóvil del lugar.

Accidente en Neuquén: manejaban borrachos y terminaron adentro de un pozo
El conductor dio positivo de alcoholemia

Ante la imposibilidad de extraer el vehículo con los medios disponibles, se determinó que iba a ser necesaria la intervención de una grúa particular para completar la tarea. Durante las primeras horas de la mañana del jueves, el Chevrolet Onix continuaba en el interior del desagüe, a la espera de que se coordinaran las tareas para su extracción definitiva.

Un camión perdió el control, cayó 300 metros por un acantilado y el conductor murió

Un brutal accidente provocó la muerte de un camionero en el paraje conocido como La Rinconada después de que perdiera el control de su camión y cayera 300 metros por un acantilado. El siniestro provocó que se llevara a cabo un amplio operativo en la Ruta 40 para que la calzada pueda quedar habilitada para la circulación.

Según informó LM Neuquén, el hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la cordillera neuquina, en medio de una jornada marcada por condiciones climáticas adversas: nieve, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y viento blanco afectaban gran parte del territorio provincial.

El hecho ocurrió en una zona conocida como La Rinconada cuando el vehículo estaba en una cuesta ascendente

Alrededor de las 16, el camión con acoplado que se dirigía a Junín de los Andes perdió el control mientras ascendía la cuesta. El vehículo cruzó el guardarraíl y cayó unos 300 metros por la pendiente, según consignó el portal Info Los Andes. La violencia de la caída provocó que el conductor fuera despedido del habitáculo, y su cuerpo quedó a unos 100 metros antes del lugar donde terminó el rodado. El chofer murió como consecuencia del accidente.

En el lugar se desplegaron efectivos de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, rescate y peritajes para determinar la mecánica exacta del hecho. Las autoridades solicitaron a quienes transitaran por el sector hacerlo con extrema precaución, dadas las bajas temperaturas y la presencia de hielo sobre la calzada. La portación de cadenas era obligatoria en casi toda la provincia al momento del siniestro.

Temas Relacionados

NeuquénAccidentesChoqueAlcoholemiaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sigue la ola polar y se espera el día más frío del año en el AMBA: cómo estará el tiempo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por las bajas temperaturas en casi todo el país. Para cuándo se esperan lluvias

Sigue la ola polar y se espera el día más frío del año en el AMBA: cómo estará el tiempo el fin de semana

Laudelina Peña pidió retirarse del juicio por Loan para ver a su hija: el motivo detrás del encuentro que autorizó el Tribunal

El encuentro se realizó luego de que Macarena Peña declarara como testigo. Duró cerca de media hora y se desarrolló bajo la supervisión de la asesora de menores e incapaces, Rosana Leonor Marini

Laudelina Peña pidió retirarse del juicio por Loan para ver a su hija: el motivo detrás del encuentro que autorizó el Tribunal

Las imágenes que muestran a Claudio Barrelier revisando las cámaras de la cuadra el día después del femicidio de Agostina Vega

Las secuencias fueron registradas el domingo 24 de mayo, cuando, según la reconstrucción judicial, la adolescente ya había sido asesinada y su cuerpo aún permanecía oculto en la casa del barrio Cofico

Las imágenes que muestran a Claudio Barrelier revisando las cámaras de la cuadra el día después del femicidio de Agostina Vega

Escape de gas en la autopista Dellepiane: obreros rompieron un caño de alta presión con una retroexcavadora

Personal de Metrogas trabaja para reparar la avería, que generó un corte preventivo del camino mano a capital, a la altura del Bajo Flores

Escape de gas en la autopista Dellepiane: obreros rompieron un caño de alta presión con una retroexcavadora

El desgarrador relato de la abuela de una sobreviviente del trágico vuelco de Casilda: “No sabemos si va a caminar”

Estela, pariente de Mora, relató cómo sigue el delicado cuadro de la joven que sigue con vida. Mientras tanto, el conductor fue detenido e investigan si conducía alcoholizado

El desgarrador relato de la abuela de una sobreviviente del trágico vuelco de Casilda: “No sabemos si va a caminar”

DEPORTES

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: comenzó este duelo de potencias en Canadá

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: comenzó este duelo de potencias en Canadá

Video: el conmovedor gesto de Dzeko con su familia tras la eliminación de Bosnia ante Estados Unidos en el Mundial

La increíble predicción de Diego Maradona sobre los partidos del Mundial 2026

La revelación de la hermana de Cristiano Ronaldo que estalló a horas del duelo entre Portugal-Croacia: “Es el último baile”

El fuerte apoyo de un entrenador uruguayo a Bielsa tras la eliminación del Mundial: la teoría del “extraterreste”

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

El encuentro de Thelma Fardin y Nico Riera con Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso: “Hermosa cena rosarina”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mauro Icardi le declaró la guerra a Yanina Latorre y ella salió al cruce: “Con razón nadie te contrata; fuiste muy cornudo”

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, se reunió con Charly García: “Con un enorme”

INFOBAE AMÉRICA

La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

Costa Rica en alerta verde por aumento de lluvias y vientos: la CNE insta a la población a extremar precauciones

La tasa de participación laboral de Costa Rica baja al 54.3% entre marzo y mayo, según el INEC

Honduras: Consejero interino del CNE, anuncia propuestas de reformas técnicas para mejorar operatividad

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”