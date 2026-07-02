Nicaragua

El régimen de Nicaragua expulsó a las últimas familias de Residencial El Carmen y cerró un perímetro de exclusión en Managua

La medida cerró un operativo iniciado en febrero de 2025, con la salida forzada de unas 30 familias, sin compensación ni reubicación, para reforzar el cerco de seguridad alrededor de su vivienda

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Ilustración de una familia de cuatro siluetas con equipaje saliendo de una cabaña de madera, y las figuras translúcidas de Daniel Ortega y Rosario Murillo detrás.
Las familias afectadas por el desalojo en Managua fueron expulsadas sin indemnización, sin reubicación y sin margen legal para protestar./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Nicaragua, instaurado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, terminó de expulsar a las familias que aún vivían en el Residencial El Carmen, en Managua, y consolidó alrededor de su residencia un perímetro de exclusión e hipervigilancia que, según Nicaragua Investiga, convierte a esa zona en el espacio más blindado y aislado del país.

El proceso, que se arrastraba desde febrero de 2025, comenzó con la salida forzada de unas 30 familias y concluyó el pasado fin de semana con la expulsión definitiva de los últimos vecinos que permanecían en el sector. La publicación indicó que los afectados fueron desalojados sin indemnización, sin promesas de reubicación y sin margen legal para protestar.

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La operación se apoyó en amenazas, temor y uso de la fuerza estatal. De acuerdo con denuncias públicas e información revelada por el periodista nicaragüense Miguel Mendoza, quienes intentaron resistirse al abandono de sus viviendas en febrero fueron arrestados por la Policía Nacional y algunos permanecieron en detención arbitraria hasta por un año.

Ese dato explica el desenlace: el resto de los residentes optó por irse en silencio ante el riesgo de sufrir las mismas represalias. El vaciamiento del vecindario cerró así la fase final de un desalojo masivo en el entorno del búnker familiar de la pareja gobernante.

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ONU-NICARAGUA
ARCHIVO – Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron un perímetro de exclusión cercado a su residencia en Managua. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La transformación de El Carmen en una fortaleza inaccesible, según el medio, no comenzó este año. Es la culminación de un proceso de expropiación que se remonta a 47 años, cuando en 1979 Ortega y Murillo ocuparon de forma ilegal la residencia principal del sector, propiedad del banquero y político Jaime Morales Carazo.

Junto con esa casa, la pareja confiscó otras seis viviendas colindantes. Sobre ese conjunto levantó lo que hoy se conoce como el “búnker del Carmen”, un complejo que funciona como vivienda familiar, Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional y despacho presidencial de facto.

La mayoría de las familias afectadas, según la información citada por la publicación, habitaba y había construido su patrimonio en Bolonia desde antes de julio de 1979. El dato añade una dimensión histórica al desalojo: los expulsados residían en la zona antes de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegara al poder por las armas y comenzara a apropiarse del sector.

El Carmen quedó sin vida comunitaria ni actividad comercial

La consecuencia directa del operativo es la desaparición completa de la vida vecinal y comercial que durante años caracterizó esa parte de la capital. El Carmen dejó de ser un reparto residencial para quedar absorbido por un dispositivo cerrado de control de accesos alrededor de la residencia de la familia gobernante.

Ese es el punto central del episodio: el régimen no solo privó de su propiedad a decenas de ciudadanos, sino que terminó de rediseñar una zona entera de Managua para convertirla en un perímetro exclusivamente subordinado a la seguridad de Ortega-Murillo.

El desalojo en El Carmen comenzó en febrero de 2025 con la salida forzada de unas 30 familias y terminó el pasado fin de semana./ (Foto de archivo)
El desalojo en El Carmen comenzó en febrero de 2025 con la salida forzada de unas 30 familias y terminó el pasado fin de semana./ (Foto de archivo)

Según Nicaragua Investiga, la intención es garantizar una zona de exclusión total en torno al núcleo de poder familiar. El resultado final es un enclave militarizado e inaccesible dentro de la capital nicaragüense. Con los desalojos ya consumados, El Carmen quedó configurado como el perímetro más vigilado del país y como una fortaleza levantada sobre viviendas confiscadas y expulsiones sin compensación.

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